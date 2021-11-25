https://ria.ru/20211125/gretsiya-1760721460.html

В Греции недосчитались российских туристов

В Греции недосчитались российских туристов - РИА Новости, 25.11.2021

В Греции недосчитались российских туристов

Сезон для Греции оказался удачным, но поток отдыхающих из РФ не восстановился и был в несколько раз ниже, чем в 2019 году, сообщил в беседе с корреспондентом... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:13

2021-11-25T15:13

2021-11-25T15:13

туризм

афины

салоники

кипр

родос

крит (остров)

новости - туризм

димитрис харитидис

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АФИНЫ, 25 ноя - РИА Новости. Сезон для Греции оказался удачным, но поток отдыхающих из РФ не восстановился и был в несколько раз ниже, чем в 2019 году, сообщил в беседе с корреспондентом РИА Новости управляющий директор крупного туроператора Димитрис Харитидис.Он отметил, что в страну прилетел 166 841 турист из России. Для сравнения Харитидис привел данные 2019 года: тогда было более 800 тысяч."Сезон из России был не очень хорошим. Но он и начался очень поздно. Только с 30 июня разрешили выполнять некоторые рейсы. Более-менее массовые программы стартовали с 10 июля", – сказал он."На том же Кипре до конца сентября были 418 тысяч россиян. Большая разница. Россия вообще спасла Кипр. Если бы не Россия, он был бы пустой", - добавил эксперт.По его словам, Крит посетили в этом году 41 884 россиянина (в 2019 году было 270 тысяч). Всего Крит принял до конца октября 2 миллиона 700 тысяч туристов, в ноябре сезон продолжился. "Это на 60 процентов меньше, чем в 2019 году, но, если учитывать нынешнюю ситуацию, поток в принципе хороший. Аналогичные цифры и на других направлениях", – сказал специалист.По его словам, на Корфу в этом сезоне были 9920 россиян, а в 2019 году – 46 400, падение составило 78%. Родос принял 20 388 соотечественников, Салоники – 34 719, в Афинах побывал 33 921 турист из России.При этом Харитидис считает, что те цели, которые правительство ставило по туризму, достигнуты. "На следующий год для нас главная и самая актуальная тема – снятие запретов на чартеры".На вопрос, сказываются ли на туризме новые ограничения по коронавирусу, введенные в ноябре, эксперт ответил отрицательно. "Не влияют. Уже и туризма нет", – сказал он.

https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

https://ria.ru/20211116/ator-1759238323.html

афины

салоники

кипр

родос

крит (остров)

россия

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афины, салоники, кипр, родос, крит (остров), новости - туризм, димитрис харитидис, туризм, россия, отдых на море