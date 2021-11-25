Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211125/gretsiya-1760721460.html
В Греции недосчитались российских туристов
В Греции недосчитались российских туристов - РИА Новости, 25.11.2021
В Греции недосчитались российских туристов
Сезон для Греции оказался удачным, но поток отдыхающих из РФ не восстановился и был в несколько раз ниже, чем в 2019 году, сообщил в беседе с корреспондентом... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:13
2021-11-25T15:13
туризм
афины
салоники
кипр
родос
крит (остров)
новости - туризм
димитрис харитидис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741023737_0:245:3196:2043_1920x0_80_0_0_9a50a97f7ec6a332a9ef94754eabbee5.jpg
АФИНЫ, 25 ноя - РИА Новости. Сезон для Греции оказался удачным, но поток отдыхающих из РФ не восстановился и был в несколько раз ниже, чем в 2019 году, сообщил в беседе с корреспондентом РИА Новости управляющий директор крупного туроператора Димитрис Харитидис.Он отметил, что в страну прилетел 166 841 турист из России. Для сравнения Харитидис привел данные 2019 года: тогда было более 800 тысяч."Сезон из России был не очень хорошим. Но он и начался очень поздно. Только с 30 июня разрешили выполнять некоторые рейсы. Более-менее массовые программы стартовали с 10 июля", – сказал он."На том же Кипре до конца сентября были 418 тысяч россиян. Большая разница. Россия вообще спасла Кипр. Если бы не Россия, он был бы пустой", - добавил эксперт.По его словам, Крит посетили в этом году 41 884 россиянина (в 2019 году было 270 тысяч). Всего Крит принял до конца октября 2 миллиона 700 тысяч туристов, в ноябре сезон продолжился. "Это на 60 процентов меньше, чем в 2019 году, но, если учитывать нынешнюю ситуацию, поток в принципе хороший. Аналогичные цифры и на других направлениях", – сказал специалист.По его словам, на Корфу в этом сезоне были 9920 россиян, а в 2019 году – 46 400, падение составило 78%. Родос принял 20 388 соотечественников, Салоники – 34 719, в Афинах побывал 33 921 турист из России.При этом Харитидис считает, что те цели, которые правительство ставило по туризму, достигнуты. "На следующий год для нас главная и самая актуальная тема – снятие запретов на чартеры".На вопрос, сказываются ли на туризме новые ограничения по коронавирусу, введенные в ноябре, эксперт ответил отрицательно. "Не влияют. Уже и туризма нет", – сказал он.
https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
https://ria.ru/20211116/ator-1759238323.html
афины
салоники
кипр
родос
крит (остров)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741023737_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_db9cb5900dbb401572d6dc58d146df94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
афины, салоники, кипр, родос, крит (остров), новости - туризм, димитрис харитидис, туризм, россия, отдых на море
15:13 25.11.2021
 
В Греции недосчитались российских туристов

Эксперт: турпоток из России в Грецию был в несколько раз ниже, чем в 2019 году

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСтраны мира. Греция
Страны мира. Греция - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 25 ноя - РИА Новости. Сезон для Греции оказался удачным, но поток отдыхающих из РФ не восстановился и был в несколько раз ниже, чем в 2019 году, сообщил в беседе с корреспондентом РИА Новости управляющий директор крупного туроператора Димитрис Харитидис.
Он отметил, что в страну прилетел 166 841 турист из России. Для сравнения Харитидис привел данные 2019 года: тогда было более 800 тысяч.
"Сезон из России был не очень хорошим. Но он и начался очень поздно. Только с 30 июня разрешили выполнять некоторые рейсы. Более-менее массовые программы стартовали с 10 июля", – сказал он.
"На том же Кипре до конца сентября были 418 тысяч россиян. Большая разница. Россия вообще спасла Кипр. Если бы не Россия, он был бы пустой", - добавил эксперт.
По его словам, Крит посетили в этом году 41 884 россиянина (в 2019 году было 270 тысяч). Всего Крит принял до конца октября 2 миллиона 700 тысяч туристов, в ноябре сезон продолжился. "Это на 60 процентов меньше, чем в 2019 году, но, если учитывать нынешнюю ситуацию, поток в принципе хороший. Аналогичные цифры и на других направлениях", – сказал специалист.
Девушка отдыхает на пляже Порто Тимони на Корфу - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 08:00Туризм
Остров Джеймса Бонда и Одиссея. Бархатный сезон на Корфу
По его словам, на Корфу в этом сезоне были 9920 россиян, а в 2019 году – 46 400, падение составило 78%. Родос принял 20 388 соотечественников, Салоники – 34 719, в Афинах побывал 33 921 турист из России.
Женщина на набережной в Греции - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 08:00Туризм
Остров, где целуются два моря. Прогулки по Родосу
При этом Харитидис считает, что те цели, которые правительство ставило по туризму, достигнуты. "На следующий год для нас главная и самая актуальная тема – снятие запретов на чартеры".
На вопрос, сказываются ли на туризме новые ограничения по коронавирусу, введенные в ноябре, эксперт ответил отрицательно. "Не влияют. Уже и туризма нет", – сказал он.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 10:24Туризм
Иностранный турпоток в Россию упал в 24 раза после начала пандемии
 
ТуризмАфиныСалоникиКипрРодосКрит (остров)Новости - ТуризмДимитрис ХаритидисТуризмРоссияотдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
23:24Назван специфический симптом опасного уровня холестерина
23:23Эстония передала России останки трех солдат Красной армии
23:20ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику
Лента новостейМолния
Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыскНазван специфический симптом опасного уровня холестеринаЭстония передала России останки трех солдат Красной армии ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику