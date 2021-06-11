https://ria.ru/20210611/sputnik-1736704499.html

В Греции одобрили въезд туристов, привитых "Спутником V"

В Греции одобрили въезд туристов, привитых "Спутником V" - РИА Новости, 11.06.2021

В Греции одобрили въезд туристов, привитых "Спутником V"

Национальный комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд в страну туристов, сделавших прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", сообщила член... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T22:29

2021-06-11T22:29

2021-06-11T22:29

туризм

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

туризм

аэрофлот

греция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736697494_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_5ab783eee9b8940f72d0afd7f1070717.jpg

АФИНЫ, 11 июн - РИА Новости. Национальный комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд в страну туристов, сделавших прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", сообщила член комиссии эпидемиологов, профессор по детским инфекционным болезням Афинского национального университета имени Каподистрии Вана Папаевангелу на брифинге в пятницу.Ранее правительство Греции заявляло, что россияне, привитые "Спутником", смогут въезжать в страну.Папаевангелу сообщила, что на заседании комитета по вакцинации обсуждался опыт предыдущего туристического сезона и были обновлены соответствующие санитарные протоколы.По ее словам, въезд туристов разрешён при условии, что все туристы старше 6 лет предоставляют или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Грецию, либо свидетельство о вакцинации, либо свидетельство о недавно перенесённой болезни коронавирусной инфекции."В сотрудничестве с Национальным комитетом вакцинации мы представили сторонние вакцины, прививка которыми необходима для въезда в страну, помимо вакцин, уже принятых Европейским союзом, EMA (Европейским агентством по лекарственным средствам). В частности, мы утвердили вакцины Novavax, Sinovac/BioNTech, "Спутник (V)", Sinopharm и Cansino Biologics", - сказала Папаевангелу.Греция с 14 мая открыла границы для туристов - отменены ограничения на въезд иностранных туристов, в том числе российских, на карантин их помещать не будут. Министерство туризма обещает им безопасный отдых. Снимается также большинство ограничений, полгода назад введенных из-за пандемии коронавируса.Туристы из России, несмотря на разрешение, пока не могут отдохнуть в Греции - российские власти пока ограничили регулярные рейсы и не дали разрешение на чартерные рейсы.Сейчас регулярное сообщение возобновлено лишь частично. Разрешены по четыре регулярных рейса Москва-Афины в неделю авиакомпаниям "Аэрофлот" и Aegean.

https://ria.ru/20210530/gretsiya-1734585246.html

https://ria.ru/20210528/gretsiya-1734608493.html

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, туризм, аэрофлот, греция, в мире