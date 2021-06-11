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Туризм
https://ria.ru/20210611/sputnik-1736704499.html
В Греции одобрили въезд туристов, привитых "Спутником V"
В Греции одобрили въезд туристов, привитых "Спутником V" - РИА Новости, 11.06.2021
В Греции одобрили въезд туристов, привитых "Спутником V"
Национальный комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд в страну туристов, сделавших прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", сообщила член... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T22:29
2021-06-11T22:29
туризм
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
туризм
аэрофлот
греция
в мире
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АФИНЫ, 11 июн - РИА Новости. Национальный комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд в страну туристов, сделавших прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", сообщила член комиссии эпидемиологов, профессор по детским инфекционным болезням Афинского национального университета имени Каподистрии Вана Папаевангелу на брифинге в пятницу.Ранее правительство Греции заявляло, что россияне, привитые "Спутником", смогут въезжать в страну.Папаевангелу сообщила, что на заседании комитета по вакцинации обсуждался опыт предыдущего туристического сезона и были обновлены соответствующие санитарные протоколы.По ее словам, въезд туристов разрешён при условии, что все туристы старше 6 лет предоставляют или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Грецию, либо свидетельство о вакцинации, либо свидетельство о недавно перенесённой болезни коронавирусной инфекции."В сотрудничестве с Национальным комитетом вакцинации мы представили сторонние вакцины, прививка которыми необходима для въезда в страну, помимо вакцин, уже принятых Европейским союзом, EMA (Европейским агентством по лекарственным средствам). В частности, мы утвердили вакцины Novavax, Sinovac/BioNTech, "Спутник (V)", Sinopharm и Cansino Biologics", - сказала Папаевангелу.Греция с 14 мая открыла границы для туристов - отменены ограничения на въезд иностранных туристов, в том числе российских, на карантин их помещать не будут. Министерство туризма обещает им безопасный отдых. Снимается также большинство ограничений, полгода назад введенных из-за пандемии коронавируса.Туристы из России, несмотря на разрешение, пока не могут отдохнуть в Греции - российские власти пока ограничили регулярные рейсы и не дали разрешение на чартерные рейсы.Сейчас регулярное сообщение возобновлено лишь частично. Разрешены по четыре регулярных рейса Москва-Афины в неделю авиакомпаниям "Аэрофлот" и Aegean.
https://ria.ru/20210530/gretsiya-1734585246.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, туризм, аэрофлот, греция, в мире
В Греции одобрили въезд туристов, привитых "Спутником V"
22:29 11.06.2021
 
© РИА Новости / Геннадий МельникПешеходные дорожки в Афинском Акрополе после ремонта
Пешеходные дорожки в Афинском Акрополе после ремонта - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник

Комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд в страну туристов с прививкой "Спутник V"

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АФИНЫ, 11 июн - РИА Новости. Национальный комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд в страну туристов, сделавших прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", сообщила член комиссии эпидемиологов, профессор по детским инфекционным болезням Афинского национального университета имени Каподистрии Вана Папаевангелу на брифинге в пятницу.
Ранее правительство Греции заявляло, что россияне, привитые "Спутником", смогут въезжать в страну.
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Папаевангелу сообщила, что на заседании комитета по вакцинации обсуждался опыт предыдущего туристического сезона и были обновлены соответствующие санитарные протоколы.
По ее словам, въезд туристов разрешён при условии, что все туристы старше 6 лет предоставляют или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Грецию, либо свидетельство о вакцинации, либо свидетельство о недавно перенесённой болезни коронавирусной инфекции.
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"В сотрудничестве с Национальным комитетом вакцинации мы представили сторонние вакцины, прививка которыми необходима для въезда в страну, помимо вакцин, уже принятых Европейским союзом, EMA (Европейским агентством по лекарственным средствам). В частности, мы утвердили вакцины Novavax, Sinovac/BioNTech, "Спутник (V)", Sinopharm и Cansino Biologics", - сказала Папаевангелу.
Греция с 14 мая открыла границы для туристов - отменены ограничения на въезд иностранных туристов, в том числе российских, на карантин их помещать не будут. Министерство туризма обещает им безопасный отдых. Снимается также большинство ограничений, полгода назад введенных из-за пандемии коронавируса.
Туристы из России, несмотря на разрешение, пока не могут отдохнуть в Греции - российские власти пока ограничили регулярные рейсы и не дали разрешение на чартерные рейсы.
Сейчас регулярное сообщение возобновлено лишь частично. Разрешены по четыре регулярных рейса Москва-Афины в неделю авиакомпаниям "Аэрофлот" и Aegean.
 
ТуризмВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ТуризмАэрофлотГрецияВ мире
 
 
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