https://ria.ru/20210611/sputnik-1736704499.html
В Греции одобрили въезд туристов, привитых "Спутником V"
В Греции одобрили въезд туристов, привитых "Спутником V" - РИА Новости, 11.06.2021
В Греции одобрили въезд туристов, привитых "Спутником V"
Национальный комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд в страну туристов, сделавших прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", сообщила член... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T22:29
2021-06-11T22:29
2021-06-11T22:29
туризм
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
туризм
аэрофлот
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736697494_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_5ab783eee9b8940f72d0afd7f1070717.jpg
АФИНЫ, 11 июн - РИА Новости. Национальный комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд в страну туристов, сделавших прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", сообщила член комиссии эпидемиологов, профессор по детским инфекционным болезням Афинского национального университета имени Каподистрии Вана Папаевангелу на брифинге в пятницу.Ранее правительство Греции заявляло, что россияне, привитые "Спутником", смогут въезжать в страну.Папаевангелу сообщила, что на заседании комитета по вакцинации обсуждался опыт предыдущего туристического сезона и были обновлены соответствующие санитарные протоколы.По ее словам, въезд туристов разрешён при условии, что все туристы старше 6 лет предоставляют или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Грецию, либо свидетельство о вакцинации, либо свидетельство о недавно перенесённой болезни коронавирусной инфекции."В сотрудничестве с Национальным комитетом вакцинации мы представили сторонние вакцины, прививка которыми необходима для въезда в страну, помимо вакцин, уже принятых Европейским союзом, EMA (Европейским агентством по лекарственным средствам). В частности, мы утвердили вакцины Novavax, Sinovac/BioNTech, "Спутник (V)", Sinopharm и Cansino Biologics", - сказала Папаевангелу.Греция с 14 мая открыла границы для туристов - отменены ограничения на въезд иностранных туристов, в том числе российских, на карантин их помещать не будут. Министерство туризма обещает им безопасный отдых. Снимается также большинство ограничений, полгода назад введенных из-за пандемии коронавируса.Туристы из России, несмотря на разрешение, пока не могут отдохнуть в Греции - российские власти пока ограничили регулярные рейсы и не дали разрешение на чартерные рейсы.Сейчас регулярное сообщение возобновлено лишь частично. Разрешены по четыре регулярных рейса Москва-Афины в неделю авиакомпаниям "Аэрофлот" и Aegean.
https://ria.ru/20210530/gretsiya-1734585246.html
https://ria.ru/20210528/gretsiya-1734608493.html
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736697494_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4c4c728c567b2d0a0dff489162eeaa53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, туризм, аэрофлот, греция, в мире
В Греции одобрили въезд туристов, привитых "Спутником V"
Комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд в страну туристов с прививкой "Спутник V"
АФИНЫ, 11 июн - РИА Новости.
Национальный комитет по вакцинации в Греции
одобрил въезд в страну туристов, сделавших прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", сообщила член комиссии эпидемиологов, профессор по детским инфекционным болезням Афинского национального университета имени Каподистрии Вана Папаевангелу на брифинге в пятницу.
Ранее правительство Греции заявляло, что россияне, привитые "Спутником", смогут въезжать в страну.
Папаевангелу сообщила, что на заседании комитета по вакцинации обсуждался опыт предыдущего туристического сезона и были обновлены соответствующие санитарные протоколы.
По ее словам, въезд туристов разрешён при условии, что все туристы старше 6 лет предоставляют или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Грецию, либо свидетельство о вакцинации, либо свидетельство о недавно перенесённой болезни коронавирусной инфекции.
"В сотрудничестве с Национальным комитетом вакцинации мы представили сторонние вакцины, прививка которыми необходима для въезда в страну, помимо вакцин, уже принятых Европейским союзом, EMA (Европейским агентством по лекарственным средствам). В частности, мы утвердили вакцины Novavax, Sinovac/BioNTech, "Спутник (V)", Sinopharm и Cansino Biologics", - сказала Папаевангелу.
Греция с 14 мая открыла границы для туристов - отменены ограничения на въезд иностранных туристов, в том числе российских, на карантин их помещать не будут. Министерство туризма обещает им безопасный отдых. Снимается также большинство ограничений, полгода назад введенных из-за пандемии коронавируса.
Туристы из России, несмотря на разрешение, пока не могут отдохнуть в Греции - российские власти пока ограничили регулярные рейсы и не дали разрешение на чартерные рейсы.
Сейчас регулярное сообщение возобновлено лишь частично. Разрешены по четыре регулярных рейса Москва-Афины в неделю авиакомпаниям "Аэрофлот
" и Aegean.