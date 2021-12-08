https://ria.ru/20211208/omikron-1762755673.html

Ученый усомнился, что "омикрон" станет доминирующим штаммом коронавируса

Ученый усомнился, что "омикрон" станет доминирующим штаммом коронавируса - РИА Новости, 08.12.2021

Ученый усомнился, что "омикрон" станет доминирующим штаммом коронавируса

Говорить о том, что штамм коронавируса "омикрон" станет доминирующим, пока рано, миллионов заболевших пока нет, заявил руководитель Екатеринбургского... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:30

2021-12-08T14:30

2021-12-08T14:37

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Говорить о том, что штамм коронавируса "омикрон" станет доминирующим, пока рано, миллионов заболевших пока нет, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса