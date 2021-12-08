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Ученый усомнился, что "омикрон" станет доминирующим штаммом коронавируса
Ученый усомнился, что "омикрон" станет доминирующим штаммом коронавируса - РИА Новости, 08.12.2021
Ученый усомнился, что "омикрон" станет доминирующим штаммом коронавируса
Говорить о том, что штамм коронавируса "омикрон" станет доминирующим, пока рано, миллионов заболевших пока нет, заявил руководитель Екатеринбургского... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:30
2021-12-08T14:30
2021-12-08T14:37
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Говорить о том, что штамм коронавируса "омикрон" станет доминирующим, пока рано, миллионов заболевших пока нет, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
14:30 08.12.2021 (обновлено: 14:37 08.12.2021)
Ученый усомнился, что "омикрон" станет доминирующим штаммом коронавируса
Биолог Семенов: не факт, что "омикрон" станет доминирующим штаммом коронавируса