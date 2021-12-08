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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211208/omikron-1762755673.html
Ученый усомнился, что "омикрон" станет доминирующим штаммом коронавируса
Ученый усомнился, что "омикрон" станет доминирующим штаммом коронавируса - РИА Новости, 08.12.2021
Ученый усомнился, что "омикрон" станет доминирующим штаммом коронавируса
Говорить о том, что штамм коронавируса "омикрон" станет доминирующим, пока рано, миллионов заболевших пока нет, заявил руководитель Екатеринбургского... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:30
2021-12-08T14:37
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Говорить о том, что штамм коронавируса "омикрон" станет доминирующим, пока рано, миллионов заболевших пока нет, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
14:30 08.12.2021 (обновлено: 14:37 08.12.2021)
 
Ученый усомнился, что "омикрон" станет доминирующим штаммом коронавируса

Биолог Семенов: не факт, что "омикрон" станет доминирующим штаммом коронавируса

© AP Photo / Kin CheungИзображение клеток, инфицированных вариантом коронавируса "омикрон"
Изображение клеток, инфицированных вариантом коронавируса омикрон - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Kin Cheung
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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Говорить о том, что штамм коронавируса "омикрон" станет доминирующим, пока рано, миллионов заболевших пока нет, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.
"Не факт, что "омикрон" станет доминирующим. Миллионов заболевших пока не видно, подождём, что будет дальше", - сказал Семенов журналистам.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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