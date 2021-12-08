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"Вас и не приглашали". Зачем США играют против Олимпиады
"Вас и не приглашали". Зачем США играют против Олимпиады - РИА Новости, 08.12.2021
"Вас и не приглашали". Зачем США играют против Олимпиады
Соединенные Штаты объявили дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине, обвиняя Китай в нарушениях прав человека в Синьцзяне. Союзники могут... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T08:00
2021-12-08T10:32
олимпийские игры
мельбурн
лос-анджелес
джо байден
российская академия наук
си цзиньпин
зимние олимпийские игры 2022
россия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Соединенные Штаты объявили дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине, обвиняя Китай в нарушениях прав человека в Синьцзяне. Союзники могут последовать их примеру: в столицу КНР приедет меньше чиновников, но на атлетах это никак не отразится. "Позерство и политическая манипуляция" не помешают соревнованиям, уверены китайские власти. Чем объясняется неспортивное поведение политиков, разбиралось РИА Новости. Дипломаты не участвуют Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 6 декабря сообщила, что американские официальные лица не посетят Олимпиаду в Пекине. Это было ожидаемо: Джо Байден уже говорил о дипломатическом бойкоте. А летом нижняя палата конгресса обсуждала резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету перенести турнир в другое место.Американцы обвиняют Китай в нарушении прав этнических уйгуров на западе страны. И более того — в геноциде. В Пекине это категорически отрицают. С 2010-х радикалы-исламисты всячески пропагандировали среди уйгуров идею создания независимого Восточного Туркестана. Устраивали теракты: в 2013-м на площади Тяньаньмэнь в Пекине внедорожник врезался в толпу туристов, погибли двое. Разумеется, правоохранительные органы КНР на это отреагировали. Но на Западе ответные действия считают чрезмерными.Бойкот Олимпиады сразу поддержала международная правозащитная организация Human Rights Watch. Там демарш Белого дома расценили как "борьбу с преступлениями против человечности". Китай ранее осудили Канада, страны ЕС. Не исключено, что они тоже не отправят дипломатов на Олимпиаду. Австралия приняла такое решение 8 декабря. Великобритания и Япония определятся в ближайшие дни. Новая Зеландия решила: "на уровне министров" от них никого не будет, хотя сослались не на уйгуров, а на эпидемиологическую ситуацию. А Литва уже объявила бойкот, даже опередив Вашингтон. "Никаких приглашений американским чиновникам мы не отправляли. Столь претенциозный акт лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии", — прокомментировал выступление Псаки представитель Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Действительно, учитывая политику нулевой толерантности к коронавирусу, неясно, встречу какого уровня обеспечат в Пекине зарубежным официальным лицам. К слову, Си Цзиньпин уже почти два года никого из высоких гостей не принимал. С другой стороны, прецедентов "дипломатического бойкота" Олимпийских игр еще не было. Американские чиновники не приехали в Сочи в 2014-м из-за Украины. Но решение приняли негласно, не преподносили это как официальный демарш. В 1956-м Китай проигнорировал Олимпиаду в Мельбурне из-за того, что организаторы пригласили команду Тайваня. В КНР считают остров своим, хотя де-факто это отдельное государство. В 1980-м Запад бойкотировал летние Олимпийские игры в Москве из-за Афганистана. В ответ несколько стран коммунистического блока не отправили спортсменов в Лос-Анджелес в 1984-м. СССР — тоже. Но объяснили это не политикой, а недостаточным уровнем безопасности. Безобидное решение "Американо-китайские отношения в кризисе. В США приняли самое безобидное решение: дипломатический бойкот. Спортсмены приедут", — говорит научный консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров. Это демонстративный шаг, не влекущий за собой серьезных последствий.Несмотря на давление, Китай продолжит идти своим путем, конкурируя с США и их союзниками. С учетом того, как порой усиливалось напряжение между Вашингтоном и Пекином, американская делегация просто не может участвовать там в официальных мероприятиях, отмечает собеседник. Другие наблюдатели проводят параллели с политикой Вашингтона во времена СССР. Речь идет об изоляции идеологического характера: сделать Китай "нерукопожатным" на уровне коллективного Запада. "Цель — девальвировать Олимпиаду в Пекине, показать, что она неполноценна, и таким образом напакостить КНР. Бойкот поддержат многие. Но это ни к чему не приведет: Китайцы и так знают, что американцы пытаются обесценить их успехи, — объясняет научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований РАН Иван Зуенко. — В общем вся эта история имеет чисто символическое значение как очередная веха холодной войны".Вторая экономика мира вряд ли поддастся идеологическому давлению. "Многие политики в США искренне, но по старинке считают, что стратегия, сработавшая с Советским Союзом, эффективна до сих пор. Это говорит не о силе, а о слабости американской дипломатии. Подобные шаги лишь укрепляют сотрудничество Китая с другими странами, в том числе с Россией", — отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Он добавляет, что Вашингтону нечем сдерживать экспансию Пекина: нет действенной экономической стратегии. К тому же в США пятимиллионная китайская диаспора, многие с американским гражданством. Китайцы участвуют в местной и федеральной политике и, конечно, бизнесе. Представители так называемой Чимерики (China + America) часто не могут определиться, интересы какой стороны для них важнее. При этом нельзя сказать, что конфронтация обострилась до предела. Джо Байден на ноябрьской онлайн-встрече с Си Цзиньпином подтвердил , что верен принципу "одного Китая" и не выступает за независимость Тайваня. То же самое с сепаратизмом уйгуров и тибетцев: Вашингтон поддерживает их на словах, но реальных действий пока не предпринимает.
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олимпийские игры, мельбурн, лос-анджелес, джо байден, российская академия наук, си цзиньпин, зимние олимпийские игры 2022, россия
08:00 08.12.2021 (обновлено: 10:32 08.12.2021)
 

"Вас и не приглашали". Зачем США играют против Олимпиады

© AP Photo / Ng Han GuanСимволика зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине
Символика зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Соединенные Штаты объявили дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине, обвиняя Китай в нарушениях прав человека в Синьцзяне. Союзники могут последовать их примеру: в столицу КНР приедет меньше чиновников, но на атлетах это никак не отразится. "Позерство и политическая манипуляция" не помешают соревнованиям, уверены китайские власти. Чем объясняется неспортивное поведение политиков, разбиралось РИА Новости.

Дипломаты не участвуют

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 6 декабря сообщила, что американские официальные лица не посетят Олимпиаду в Пекине. Это было ожидаемо: Джо Байден уже говорил о дипломатическом бойкоте. А летом нижняя палата конгресса обсуждала резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету перенести турнир в другое место.
Американцы обвиняют Китай в нарушении прав этнических уйгуров на западе страны. И более того — в геноциде. В Пекине это категорически отрицают.
© AP Photo / Jacquelyn MartinУчастники митинга Американской ассоциации уйгуров в Вашингтоне
Участники митинга Американской ассоциации уйгуров в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Участники митинга Американской ассоциации уйгуров в Вашингтоне
С 2010-х радикалы-исламисты всячески пропагандировали среди уйгуров идею создания независимого Восточного Туркестана. Устраивали теракты: в 2013-м на площади Тяньаньмэнь в Пекине внедорожник врезался в толпу туристов, погибли двое.
Разумеется, правоохранительные органы КНР на это отреагировали. Но на Западе ответные действия считают чрезмерными.
Бойкот Олимпиады сразу поддержала международная правозащитная организация Human Rights Watch. Там демарш Белого дома расценили как "борьбу с преступлениями против человечности".
Китай ранее осудили Канада, страны ЕС. Не исключено, что они тоже не отправят дипломатов на Олимпиаду. Австралия приняла такое решение 8 декабря. Великобритания и Япония определятся в ближайшие дни. Новая Зеландия решила: "на уровне министров" от них никого не будет, хотя сослались не на уйгуров, а на эпидемиологическую ситуацию. А Литва уже объявила бойкот, даже опередив Вашингтон.
© AFP 2021 / STRНа площади Тяньаньмэнь в Пекине внедорожник врезался в толпу туристов
На площади Тяньаньмэнь в Пекине внедорожник врезался в толпу туристов - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / STR
На площади Тяньаньмэнь в Пекине внедорожник врезался в толпу туристов
"Никаких приглашений американским чиновникам мы не отправляли. Столь претенциозный акт лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии", — прокомментировал выступление Псаки представитель Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Действительно, учитывая политику нулевой толерантности к коронавирусу, неясно, встречу какого уровня обеспечат в Пекине зарубежным официальным лицам. К слову, Си Цзиньпин уже почти два года никого из высоких гостей не принимал.
С другой стороны, прецедентов "дипломатического бойкота" Олимпийских игр еще не было. Американские чиновники не приехали в Сочи в 2014-м из-за Украины. Но решение приняли негласно, не преподносили это как официальный демарш.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
Церемония закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Церемония закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
В 1956-м Китай проигнорировал Олимпиаду в Мельбурне из-за того, что организаторы пригласили команду Тайваня. В КНР считают остров своим, хотя де-факто это отдельное государство.
В 1980-м Запад бойкотировал летние Олимпийские игры в Москве из-за Афганистана. В ответ несколько стран коммунистического блока не отправили спортсменов в Лос-Анджелес в 1984-м. СССР — тоже. Но объяснили это не политикой, а недостаточным уровнем безопасности.

Безобидное решение

"Американо-китайские отношения в кризисе. В США приняли самое безобидное решение: дипломатический бойкот. Спортсмены приедут", — говорит научный консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров. Это демонстративный шаг, не влекущий за собой серьезных последствий.
Несмотря на давление, Китай продолжит идти своим путем, конкурируя с США и их союзниками. С учетом того, как порой усиливалось напряжение между Вашингтоном и Пекином, американская делегация просто не может участвовать там в официальных мероприятиях, отмечает собеседник.
© AFP 2021 / Gabriel BouysЦеремония закрытия Олимпийских игр 2008 года в Пекине
Церемония закрытия Олимпийских игр 2008 года в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / Gabriel Bouys
Церемония закрытия Олимпийских игр 2008 года в Пекине
Другие наблюдатели проводят параллели с политикой Вашингтона во времена СССР. Речь идет об изоляции идеологического характера: сделать Китай "нерукопожатным" на уровне коллективного Запада.
"Цель — девальвировать Олимпиаду в Пекине, показать, что она неполноценна, и таким образом напакостить КНР. Бойкот поддержат многие. Но это ни к чему не приведет: Китайцы и так знают, что американцы пытаются обесценить их успехи, — объясняет научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований РАН Иван Зуенко. — В общем вся эта история имеет чисто символическое значение как очередная веха холодной войны".
Вторая экономика мира вряд ли поддастся идеологическому давлению. "Многие политики в США искренне, но по старинке считают, что стратегия, сработавшая с Советским Союзом, эффективна до сих пор. Это говорит не о силе, а о слабости американской дипломатии. Подобные шаги лишь укрепляют сотрудничество Китая с другими странами, в том числе с Россией", — отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Он добавляет, что Вашингтону нечем сдерживать экспансию Пекина: нет действенной экономической стратегии. К тому же в США пятимиллионная китайская диаспора, многие с американским гражданством. Китайцы участвуют в местной и федеральной политике и, конечно, бизнесе. Представители так называемой Чимерики (China + America) часто не могут определиться, интересы какой стороны для них важнее.
При этом нельзя сказать, что конфронтация обострилась до предела. Джо Байден на ноябрьской онлайн-встрече с Си Цзиньпином подтвердил , что верен принципу "одного Китая" и не выступает за независимость Тайваня. То же самое с сепаратизмом уйгуров и тибетцев: Вашингтон поддерживает их на словах, но реальных действий пока не предпринимает.
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