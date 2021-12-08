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Из Грязи не в князи. В Липецкой области десятки семей выгоняют на улицу
Из Грязи не в князи. В Липецкой области десятки семей выгоняют на улицу - РИА Новости, 08.12.2021
Из Грязи не в князи. В Липецкой области десятки семей выгоняют на улицу
"Без определенного места жительства" — несколько десятков человек в городке Грязи Липецкой области поселились в теплых комнатах со свежим ремонтом. Но штамп о... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T08:00
2021-12-08T07:57
общество
бездомные
казахстан
грязи
липецкая область
ташкент
жилье
аварийные дома
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Мария Семенова. "Без определенного места жительства" — несколько десятков человек в городке Грязи Липецкой области поселились в теплых комнатах со свежим ремонтом. Но штамп о регистрации им в паспорта так и не поставили. Уже скоро они могут стать бездомными — власти решили освободить здание.Студобщежитие без студентовВ пятиэтажном общежитии технического колледжа на Юбилейной улице живут не студенты, а пенсионеры, бывшие детдомовцы, люди, перебравшиеся в Россию в 1990-е из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Почему они здесь поселились, никто не помнит. Заместитель главы Грязинского муниципального района Олег Штанин пожимает плечами: "Не знаю, давно это было"."Здание перешло к нам в процессе реорганизации в 2015-м. Они никакого отношения не имеют к образовательному процессу, не состоят с нами в трудовых отношениях", — говорит исполняющая обязанности директора колледжа Ирина Савишина.Нет, это не самозахват — у жильцов есть документы. Но не соцнайм с постоянной пропиской и не приватизация жилья, а временный договор, который продлевают каждые 11 месяцев. В то же время — не аренда: люди платят только за ЖКХ.И сюда продолжают подселять. Татьяна Шушарина переехала в дом на Юбилейной в 2016-м.Паспорт без пропискиОна ушла от мужа вместе с сыном-подростком буквально на улицу — "сбежала от издевательств". Работала продавщицей, получала семь тысяч — жилье не снимешь. От знакомых узнала, что в общежитии можно поселиться. Директором колледжа тогда был Алексей Уколов, он и выделил ей две комнаты по 13 "квадратов".После развода муж выписал Татьяну из квартиры — недвижимость приобретал до брака. Сын, сейчас уже совершеннолетний, по-прежнему зарегистрирован у отца. Татьяна, чтобы ничего не напоминало о бывшем супруге, вернула девичью фамилию, поменяла паспорт. Теперь в графе "место жительства" пусто."Мне 60, здоровье не позволяет работать. А с пенсией так: оформляю временную регистрацию на три месяца, бегу сдавать бумажку. Были моменты, когда не успевала и ничего не получала. Хотя это мой единственный источник дохода", — говорит женщина.Елена Винокурова, соседка Татьяны, не скрывает: почти десять лет платила за фиктивную прописку, полторы тысячи в месяц. Но в 2014-м хозяин подарил квартиру дочери, и та выписала Елену. Впрочем, штамп о постоянной регистрации остался — можно хотя бы устроиться на работу.Хеппи-энд с нюансамиВинокуровы приехали в Грязи из Ташкента после распада СССР — бабушка Елены была из Липецкой области. Администрация разместила переселенцев в студенческом общежитии.У Елены трое детей. Все ютятся на Юбилейной, как и обе ее сестры, а также их пожилая мать — инвалид-колясочник. На улице пенсионерка почти не бывает — каждый раз надо спускать и поднимать коляску. Пятый этаж, а лифта нет.С отцом старшей 17-летней дочери Насти Елена разошлась. До 16 лет у нее не было постоянной регистрации. Мать вспоминает, как дочь плакала из-за того, что ей не выдавали книги в библиотеке. С отцом младших дочерей Елена официально не расписана. Тем не менее они вместе накопили на небольшую квартиру."Моя история со счастливым концом, — подчеркивает Винокурова. — Но вот соседка напротив — сирота, одна воспитывает дочку. Ей прямая дорога на улицу".Впрочем, приобретенной квартире нужен серьезный ремонт. Поэтому семья по-прежнему в общежитии, хотя контракт истек почти год назад. Да и площадь там всего 28 "квадратов" — на пятерых. Винокурова переживает, что маме-инвалиду попросту не хватит места. Но добавляет, что все равно заберет ее, "если сильно прижмут"."У меня и детей уже есть постоянная регистрация. Квартиру купила в кредит под 16,9 процента. Платить еще четыре года. Ипотеку не одобрили. А потребительский взяла онлайн благодаря штампу о прописке, — делится она подробностями. — Но людям с временной регистрацией отказывают даже в этом. Нам все говорят, мол, с 1990-х могли бы и накопить на жилье. Не понимают, что с пустым паспортом никуда не берут. Поэтому моешь полы, работаешь неофициально продавщицей за мизерную зарплату, мои сестры — маляры на стройке".Марина Родионова, соседка Елены, тоже считает, что ей повезло."Год назад купила квартиру, сейчас ремонтирую. Впервые получила прописку. Я контролер охраны на сахарном заводе — попала туда просто чудом. И только потому, что у меня была эта работа, мне дали кредит", — говорит она.Марина выросла сиротой. Мать ее сдала в детдом. Потом они встречались, но не разговаривали: "Пьяная была. С кем там общаться?"По закону Родионовой полагалось отдельное жилье, но выделили комнату. Сказали: "Потерпи, это временно".Ежегодное выселениеОбщежитие давно пытаются расселить.Этой осенью — снова уведомления. У одних договоры найма действуют до января, у других — до апреля, у некоторых просрочены. Но главная проблема: со следующего года колледж не будет отапливать общежитие.Здесь осталось 20 семей — 38 детей и взрослых. Раньше было больше сотни — все, кто мог, уехали."Света — сирота, ей дали комнату и бросили здесь. Баркова Таня росла в детдоме, за ней числится жилье, но там лишь участок, дома нет, хотя прописка есть. У тети Любы дом сгорел, с 1991-го в очереди", — перечисляет Родионова.Шансов дождаться квартиру от государства практически нет. Татьяна Шашина встала в очередь пять лет назад.В администрации города сообщили, что маневренного фонда, куда могли бы переселить, в Грязинском районе нет. Также отметили, что не имеют никакого отношения к зданию на Юбилейной.Ирина Савишина, в свою очередь, утверждает, что дом аварийный и после выселения людей эксплуатировать его не будут.Жильцы просят разрешить им остаться в родных стенах. Уверяют, что там все нормально. Хотя и признают: в доме, построенном в 1970-х, ни разу не было капремонта. Комнаты облагородили самостоятельно, подвели воду."У меня есть кухня, душевой уголок, единственное, нет туалета. Все как у людей", — отмечает Родионова.Начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева признала, что "вопрос сложный". Но "на улицу никто никого выкидывать не собирается", — заверила она.Так что, вероятно, это не последнее обострение вечного конфликта жильцов общежития с колледжем.
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общество, бездомные, казахстан, грязи, липецкая область, ташкент, жилье, аварийные дома, россия
08:00 08.12.2021
 

Из Грязи не в князи. В Липецкой области десятки семей выгоняют на улицу

© Кадр из видео Дмитрия КрасичковаВыселяемые жильцы. Марина Родионова - последняя справа
Выселяемые жильцы. Марина Родионова - последняя справа
© Кадр из видео Дмитрия Красичкова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Мария Семенова. "Без определенного места жительства" — несколько десятков человек в городке Грязи Липецкой области поселились в теплых комнатах со свежим ремонтом. Но штамп о регистрации им в паспорта так и не поставили. Уже скоро они могут стать бездомными — власти решили освободить здание.

Студобщежитие без студентов

В пятиэтажном общежитии технического колледжа на Юбилейной улице живут не студенты, а пенсионеры, бывшие детдомовцы, люди, перебравшиеся в Россию в 1990-е из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Почему они здесь поселились, никто не помнит. Заместитель главы Грязинского муниципального района Олег Штанин пожимает плечами: "Не знаю, давно это было".
"Здание перешло к нам в процессе реорганизации в 2015-м. Они никакого отношения не имеют к образовательному процессу, не состоят с нами в трудовых отношениях", — говорит исполняющая обязанности директора колледжа Ирина Савишина.
© Кадр из видео Дмитрия КрасичковаВнешний вид общежития
Внешний вид общежития
© Кадр из видео Дмитрия Красичкова
Внешний вид общежития
Нет, это не самозахват — у жильцов есть документы. Но не соцнайм с постоянной пропиской и не приватизация жилья, а временный договор, который продлевают каждые 11 месяцев. В то же время — не аренда: люди платят только за ЖКХ.
И сюда продолжают подселять. Татьяна Шушарина переехала в дом на Юбилейной в 2016-м.

Паспорт без прописки

Она ушла от мужа вместе с сыном-подростком буквально на улицу — "сбежала от издевательств". Работала продавщицей, получала семь тысяч — жилье не снимешь. От знакомых узнала, что в общежитии можно поселиться. Директором колледжа тогда был Алексей Уколов, он и выделил ей две комнаты по 13 "квадратов".
© Фото : личный архив Татьяны ШушаринойПаспорт Татьяны
Паспорт Татьяны - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : личный архив Татьяны Шушариной
Паспорт Татьяны
После развода муж выписал Татьяну из квартиры — недвижимость приобретал до брака. Сын, сейчас уже совершеннолетний, по-прежнему зарегистрирован у отца. Татьяна, чтобы ничего не напоминало о бывшем супруге, вернула девичью фамилию, поменяла паспорт. Теперь в графе "место жительства" пусто.
"Мне 60, здоровье не позволяет работать. А с пенсией так: оформляю временную регистрацию на три месяца, бегу сдавать бумажку. Были моменты, когда не успевала и ничего не получала. Хотя это мой единственный источник дохода", — говорит женщина.
© Фото : личный архив Татьяны ШушаринойТатьяна
Татьяна - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : личный архив Татьяны Шушариной
Татьяна
Елена Винокурова, соседка Татьяны, не скрывает: почти десять лет платила за фиктивную прописку, полторы тысячи в месяц. Но в 2014-м хозяин подарил квартиру дочери, и та выписала Елену. Впрочем, штамп о постоянной регистрации остался — можно хотя бы устроиться на работу.

Хеппи-энд с нюансами

Винокуровы приехали в Грязи из Ташкента после распада СССР — бабушка Елены была из Липецкой области. Администрация разместила переселенцев в студенческом общежитии.
У Елены трое детей. Все ютятся на Юбилейной, как и обе ее сестры, а также их пожилая мать — инвалид-колясочник. На улице пенсионерка почти не бывает — каждый раз надо спускать и поднимать коляску. Пятый этаж, а лифта нет.
© Фото : личный архив Елены ВинокуровойЕлена с младшей дочерью в коридоре общежития
Елена с младшей дочерью в коридоре общежития - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : личный архив Елены Винокуровой
Елена с младшей дочерью в коридоре общежития
С отцом старшей 17-летней дочери Насти Елена разошлась. До 16 лет у нее не было постоянной регистрации. Мать вспоминает, как дочь плакала из-за того, что ей не выдавали книги в библиотеке. С отцом младших дочерей Елена официально не расписана. Тем не менее они вместе накопили на небольшую квартиру.
"Моя история со счастливым концом, — подчеркивает Винокурова. — Но вот соседка напротив — сирота, одна воспитывает дочку. Ей прямая дорога на улицу".
Впрочем, приобретенной квартире нужен серьезный ремонт. Поэтому семья по-прежнему в общежитии, хотя контракт истек почти год назад. Да и площадь там всего 28 "квадратов" — на пятерых. Винокурова переживает, что маме-инвалиду попросту не хватит места. Но добавляет, что все равно заберет ее, "если сильно прижмут".
© Фото : личный архив Елены ВинокуровойСтаршие дочери Елены Настя и Лиза
Старшие дочери Елены Настя и Лиза - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : личный архив Елены Винокуровой
Старшие дочери Елены Настя и Лиза
"У меня и детей уже есть постоянная регистрация. Квартиру купила в кредит под 16,9 процента. Платить еще четыре года. Ипотеку не одобрили. А потребительский взяла онлайн благодаря штампу о прописке, — делится она подробностями. — Но людям с временной регистрацией отказывают даже в этом. Нам все говорят, мол, с 1990-х могли бы и накопить на жилье. Не понимают, что с пустым паспортом никуда не берут. Поэтому моешь полы, работаешь неофициально продавщицей за мизерную зарплату, мои сестры — маляры на стройке".
Марина Родионова, соседка Елены, тоже считает, что ей повезло.
"Год назад купила квартиру, сейчас ремонтирую. Впервые получила прописку. Я контролер охраны на сахарном заводе — попала туда просто чудом. И только потому, что у меня была эта работа, мне дали кредит", — говорит она.
© Фото : личный архив Марины РодионовойДокументы Марины Родионовой о временной регистрации
Документы Марины Родионовой о временной регистрации - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : личный архив Марины Родионовой
Документы Марины Родионовой о временной регистрации
Марина выросла сиротой. Мать ее сдала в детдом. Потом они встречались, но не разговаривали: "Пьяная была. С кем там общаться?"
По закону Родионовой полагалось отдельное жилье, но выделили комнату. Сказали: "Потерпи, это временно".

Ежегодное выселение

Общежитие давно пытаются расселить.

"Началось в 2013-м: мы обращались на ТВ, нас в новостях показывали. В 2016-м выдали очередное уведомление, опять ударили в колокола, отбивались жестко, организовали пикет у администрации. В Липецке на нас не реагировали — отправились в Москву. Целую сумку документов привезли", — вспоминает Родионова.

Этой осенью — снова уведомления. У одних договоры найма действуют до января, у других — до апреля, у некоторых просрочены. Но главная проблема: со следующего года колледж не будет отапливать общежитие.
Здесь осталось 20 семей — 38 детей и взрослых. Раньше было больше сотни — все, кто мог, уехали.
© Фото : личный архив Марины РодионовойТакие уведомления получили жильцы колледжа
Такие уведомления получили жильцы колледжа - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : личный архив Марины Родионовой
Такие уведомления получили жильцы колледжа
"Света — сирота, ей дали комнату и бросили здесь. Баркова Таня росла в детдоме, за ней числится жилье, но там лишь участок, дома нет, хотя прописка есть. У тети Любы дом сгорел, с 1991-го в очереди", — перечисляет Родионова.
Шансов дождаться квартиру от государства практически нет. Татьяна Шашина встала в очередь пять лет назад.

"В 2016-м я была 1655-я, в 2017-м — 1360-я, в 2019-м — 1204-я. Обрадовалась: как быстро люди получают жилье. А в администрации объяснили: "Нет, просто люди либо умирают, либо берут ипотеку и кредиты, либо уезжают из региона". Дома не строятся. Сейчас я 1201-я. Конечно, даже за 20 лет не получу квартиру. Ну ладно, я жизнь прожила, а сыну куда податься?" — вздыхает она.

В администрации города сообщили, что маневренного фонда, куда могли бы переселить, в Грязинском районе нет. Также отметили, что не имеют никакого отношения к зданию на Юбилейной.
Ирина Савишина, в свою очередь, утверждает, что дом аварийный и после выселения людей эксплуатировать его не будут.
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"Стыдно здесь находиться". Как люди выживают в бараках и аварийных домах
Жильцы просят разрешить им остаться в родных стенах. Уверяют, что там все нормально. Хотя и признают: в доме, построенном в 1970-х, ни разу не было капремонта. Комнаты облагородили самостоятельно, подвели воду.
"У меня есть кухня, душевой уголок, единственное, нет туалета. Все как у людей", — отмечает Родионова.

"Я часто рассказывал о домах в ужасном состоянии, которые не признают аварийными, хотя люди этого добиваются. А тут вполне нормальное, чистое помещение, почему не позволить тут жить?" — удивляется общественный деятель из Липецка Дмитрий Красичков.

Начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева признала, что "вопрос сложный". Но "на улицу никто никого выкидывать не собирается", — заверила она.
Так что, вероятно, это не последнее обострение вечного конфликта жильцов общежития с колледжем.
 
ОбществобездомныеКазахстанГрязиЛипецкая областьТашкентЖильеАварийные домаРоссия
 
 
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