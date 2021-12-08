https://ria.ru/20211208/navalnyy-1762825990.html

Навальный подал иск из-за отказа учесть доход от работы на СМИ

Навальный подал иск из-за отказа учесть доход от работы на СМИ - РИА Новости, 08.12.2021

Навальный подал иск из-за отказа учесть доход от работы на СМИ

Алексей Навальный, подавший в Петушинский районный суд Владимирской области пятый иск к колонии в Покрове, где он отбывает наказание, оспаривает отказ в учете... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T19:03

2021-12-08T19:03

2021-12-08T19:06

происшествия

покров

франция

следственный комитет россии (ск рф)

алексей навальный

ив роше

бруно лепру

россия

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РЯЗАНЬ, 8 дек - РИА Новости. Алексей Навальный, подавший в Петушинский районный суд Владимирской области пятый иск к колонии в Покрове, где он отбывает наказание, оспаривает отказ в учете денег, зачисляемых на его лицевой счет по трудовому договору с информационным агентством, сообщили РИА Новости в суде.Навальный подал пятый иск к исправительной колонии №2 в Покрове, следует из материалов на сайте Петушинского районного суда Владимирской области. Заявление зарегистрировано 8 декабря."Просит признать незаконным решение временно исполняющего обязанности начальника ИК-2 об отказе в учете денежных сумм, зачисляемых на его лицевой счет в соответствии с трудовым договором, который он заключил с информационным агентством "Ключ", - сообщили в суде.Предварительно, речь идет о том, что Навальный не может тратить в тюремном ларьке деньги, получаемые по договору с "Ключом". Что это за информационное агентство, точных данных нет, в России есть по крайней мере два СМИ с таким названием.Ранее Петушинский районный суд Владимирской области рассмотрел три иска Навального к ИК-2. Они касались оспаривания постановки на учет как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг. Суд отказал по оспариванию постановки Навального на учет как склонного к побегу, по двум другим производство было прекращено в связи с отказом от них истца.В ноябре поступил новый иск к ИК-2. Как уточнили РИА Новости в суде, Навальный обжалует решение комиссии исправительной колонии о постановке его на профилактический учет как лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористическо-экстремистской направленности. Предварительное заседание назначено на 9 декабря.Еще два иска Навальным было подано к ИК-3 во Владимире, где он проходил лечение после голодовки. Они рассматривались Октябрьским районным судом Владимира и касались признания незаконными действий по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при свиданиях средств мобильной связи и коммуникации. В их удовлетворении судом было отказано.Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20211202/navalnyy-1761752720.html

https://ria.ru/20211202/sobol-1761809173.html

https://ria.ru/20211207/navalnyy-1762545706.html

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происшествия, покров, франция, следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, ив роше, бруно лепру, россия