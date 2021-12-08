19:03 08.12.2021 (обновлено: 19:06 08.12.2021)
Навальный подал иск из-за отказа учесть доход от работы на СМИ
Навальный подал иск в суд к колонии в Покрове из-за отказа учесть доход от работы на СМИ
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
РЯЗАНЬ, 8 дек - РИА Новости. Алексей Навальный, подавший в Петушинский районный суд Владимирской области пятый иск к колонии в Покрове, где он отбывает наказание, оспаривает отказ в учете денег, зачисляемых на его лицевой счет по трудовому договору с информационным агентством, сообщили РИА Новости в суде.
Навальный подал пятый иск к исправительной колонии №2 в Покрове, следует из материалов на сайте Петушинского районного суда Владимирской области. Заявление зарегистрировано 8 декабря.
"Просит признать незаконным решение временно исполняющего обязанности начальника ИК-2 об отказе в учете денежных сумм, зачисляемых на его лицевой счет в соответствии с трудовым договором, который он заключил с информационным агентством "Ключ", - сообщили в суде.
Предварительно, речь идет о том, что Навальный не может тратить в тюремном ларьке деньги, получаемые по договору с "Ключом". Что это за информационное агентство, точных данных нет, в России есть по крайней мере два СМИ с таким названием.
Ранее Петушинский районный суд Владимирской области рассмотрел три иска Навального к ИК-2. Они касались оспаривания постановки на учет как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг. Суд отказал по оспариванию постановки Навального на учет как склонного к побегу, по двум другим производство было прекращено в связи с отказом от них истца.
В ноябре поступил новый иск к ИК-2. Как уточнили РИА Новости в суде, Навальный обжалует решение комиссии исправительной колонии о постановке его на профилактический учет как лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористическо-экстремистской направленности. Предварительное заседание назначено на 9 декабря.
Еще два иска Навальным было подано к ИК-3 во Владимире, где он проходил лечение после голодовки. Они рассматривались Октябрьским районным судом Владимира и касались признания незаконными действий по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при свиданиях средств мобильной связи и коммуникации. В их удовлетворении судом было отказано.
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Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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