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Водителей строго предупредили о штрафах за самые серьезные нарушения
ГИБДД опубликовала "Новогоднюю памятку" со штрафами - РИА Новости, 08.12.2021
Водителей строго предупредили о штрафах за самые серьезные нарушения
Московская Госавтоинспекция в преддверии новогодних праздников напомнила водителям о серьезных наказаниях за пьяную езду и другие распространенные грубые... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T21:11
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авто
россия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Московская Госавтоинспекция в преддверии новогодних праздников напомнила водителям о серьезных наказаниях за пьяную езду и другие распространенные грубые нарушения."Признавайтесь, уже слышите запах хвои и мандаринок? А запах корпоративов? &lt;…&gt; Он несовместим с вождением автомобиля", — говорится в публикации на канале ведомства в телеграме.Водителям напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования полагается штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Аналогичное наказание за передачу права управления автомобилем нетрезвому человеку.За пьяную езду при отсутствии прав к штрафу в 30 тысяч рублей полагается арест на десять-пятнадцать суток. Если автолюбитель сядет за руль, будучи лишенным прав за нетрезвое вождение, то он может получить судимость.В заключение, в ГИБДД подчеркнули, что самая главная опасность таких правонарушений — риск устроить смертельную аварию.
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авто, россия
21:11 08.12.2021
 
ГИБДД опубликовала "Новогоднюю памятку" со штрафами

ГИБДД составила "Новогоднюю памятку" для водителей и раскрыла самые серьезные нарушения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС в Москве
Сотрудник ДПС в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Московская Госавтоинспекция в преддверии новогодних праздников напомнила водителям о серьезных наказаниях за пьяную езду и другие распространенные грубые нарушения.
"Признавайтесь, уже слышите запах хвои и мандаринок? А запах корпоративов? <…> Он несовместим с вождением автомобиля", — говорится в публикации на канале ведомства в телеграме.
Водителям напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования полагается штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Аналогичное наказание за передачу права управления автомобилем нетрезвому человеку.
За пьяную езду при отсутствии прав к штрафу в 30 тысяч рублей полагается арест на десять-пятнадцать суток. Если автолюбитель сядет за руль, будучи лишенным прав за нетрезвое вождение, то он может получить судимость.
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