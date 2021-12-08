https://ria.ru/20211208/narusheniya-1762840201.html
Водителей строго предупредили о штрафах за самые серьезные нарушения
ГИБДД опубликовала "Новогоднюю памятку" со штрафами - РИА Новости, 08.12.2021
Водителей строго предупредили о штрафах за самые серьезные нарушения
Московская Госавтоинспекция в преддверии новогодних праздников напомнила водителям о серьезных наказаниях за пьяную езду и другие распространенные грубые... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T21:11
2021-12-08T21:11
2021-12-08T21:11
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Московская Госавтоинспекция в преддверии новогодних праздников напомнила водителям о серьезных наказаниях за пьяную езду и другие распространенные грубые нарушения."Признавайтесь, уже слышите запах хвои и мандаринок? А запах корпоративов? <…> Он несовместим с вождением автомобиля", — говорится в публикации на канале ведомства в телеграме.Водителям напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования полагается штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Аналогичное наказание за передачу права управления автомобилем нетрезвому человеку.За пьяную езду при отсутствии прав к штрафу в 30 тысяч рублей полагается арест на десять-пятнадцать суток. Если автолюбитель сядет за руль, будучи лишенным прав за нетрезвое вождение, то он может получить судимость.В заключение, в ГИБДД подчеркнули, что самая главная опасность таких правонарушений — риск устроить смертельную аварию.
https://ria.ru/20211123/shtrafstoyanka-1760434433.html
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авто, россия
ГИБДД опубликовала "Новогоднюю памятку" со штрафами
ГИБДД составила "Новогоднюю памятку" для водителей и раскрыла самые серьезные нарушения
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Московская Госавтоинспекция в преддверии новогодних праздников напомнила водителям о серьезных наказаниях за пьяную езду и другие распространенные грубые нарушения.
"Признавайтесь, уже слышите запах хвои и мандаринок? А запах корпоративов? <…> Он несовместим с вождением автомобиля", — говорится в публикации на канале ведомства в телеграме
.
Водителям напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования полагается штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Аналогичное наказание за передачу права управления автомобилем нетрезвому человеку.
За пьяную езду при отсутствии прав к штрафу в 30 тысяч рублей полагается арест на десять-пятнадцать суток. Если автолюбитель сядет за руль, будучи лишенным прав за нетрезвое вождение, то он может получить судимость.
В заключение, в ГИБДД подчеркнули, что самая главная опасность таких правонарушений — риск устроить смертельную аварию.