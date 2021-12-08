https://ria.ru/20211208/narusheniya-1762840201.html

Водителей строго предупредили о штрафах за самые серьезные нарушения

ГИБДД опубликовала "Новогоднюю памятку" со штрафами - РИА Новости, 08.12.2021

Водителей строго предупредили о штрафах за самые серьезные нарушения

Московская Госавтоинспекция в преддверии новогодних праздников напомнила водителям о серьезных наказаниях за пьяную езду и другие распространенные грубые... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T21:11

2021-12-08T21:11

2021-12-08T21:11

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361585_0:177:2710:1701_1920x0_80_0_0_e81ca54ff4ac9c3800bee00af9b5117c.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Московская Госавтоинспекция в преддверии новогодних праздников напомнила водителям о серьезных наказаниях за пьяную езду и другие распространенные грубые нарушения."Признавайтесь, уже слышите запах хвои и мандаринок? А запах корпоративов? <…> Он несовместим с вождением автомобиля", — говорится в публикации на канале ведомства в телеграме.Водителям напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования полагается штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Аналогичное наказание за передачу права управления автомобилем нетрезвому человеку.За пьяную езду при отсутствии прав к штрафу в 30 тысяч рублей полагается арест на десять-пятнадцать суток. Если автолюбитель сядет за руль, будучи лишенным прав за нетрезвое вождение, то он может получить судимость.В заключение, в ГИБДД подчеркнули, что самая главная опасность таких правонарушений — риск устроить смертельную аварию.

https://ria.ru/20211123/shtrafstoyanka-1760434433.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, россия