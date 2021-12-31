https://ria.ru/20211231/shtraf-1766296959.html

Как обжаловать штраф ГИБДД: алгоритм, образец заявления и советы юристов

Как обжаловать и оспорить штраф ГИБДД: инструкция

Как обжаловать штраф ГИБДД: алгоритм, образец заявления и советы юристов

Если водитель не согласен с полученным от ГИБДД штрафом, он имеет право его обжаловать. Как грамотно оспорить постановление о нарушении, зафиксированном... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T14:06

2021-12-31T14:06

2021-12-31T14:06

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Если водитель не согласен с полученным от ГИБДД штрафом, он имеет право его обжаловать. Как грамотно оспорить постановление о нарушении, зафиксированном камерой, можно ли вернуть уплаченные по ошибке деньги, где взять образцы заявлений и через какие сайты подавать обращение – в материале РИА Новости.Как обжаловать штраф ГИБДДМногие водители получали штраф за нарушение, которого не совершали. Это происходит и по объективным причинам (например, за рулем был новый владелец машины, не успевший переоформить ее на себя), и из-за ошибок системы (камера зафиксировала факт несоблюдения правил не автомобилем, а его тенью).Какие штрафы можно оспоритьОспорить можно абсолютно любой штраф, с которым не согласен водитель. Но для этого нужны веские доводы и убедительные доказательства невиновности. В таблице ниже приведены одни из самых распространенных ситуаций, которые требуют обжалования, и свидетельства непричастности, которых в них будет достаточно.Сроки обжалованияНемаловажный фактор при оспаривании штрафа ГИБДД — своевременность. О сроках обжалования РИА Новости рассказал Максим Шелков, руководитель автомобильного экспертного центра "Автокриминалист": "Обжаловать штраф нужно в течение 10 суток с момента получения копии постановления об административном правонарушении. Ее могут передать лично в руки, отправить почтой или иными способами. В случае подачи жалобы в установленный законом срок постановление не вступит в законную силу".Восстановление срока"Если отведенные законом 10 суток прошли, потребуется приложить к жалобе ходатайство о восстановлении пропущенного срока, указав уважительную причину. Таковой может быть, например, лечение, подтвержденное медицинскими бумагами, отсутствие в городе в связи с командировкой или туристической поездкой, что тоже нужно подкрепить соответствующими документами. Если ходатайство будет удовлетворено, срок подачи жалобы будет продлен", — объясняет автоэксперт Максим Шелков.Инструкция по обжалованию штрафаПредпринимать множество шагов для оспаривания штрафа не придется. Грамотно составленная жалоба, убедительные доказательства и подача пакета документов в срок – и вся остальная работа ляжет на ответственное ведомство.Составление жалобыЖалобу можно составлять в произвольной форме, в письменном или печатном виде. Необходимо соблюсти следующие правила:ОбразецКуда направлятьКуда направлять жалобу, зависит от того, в каком регионе и каким ведомством вынесено постановление. Как правило, большую часть из них выносят ГИБДД и суды.В ГИБДДЗдесь оспариваются нарушения, обстоятельства которых очевидны для водителя, но не для камеры. Это относится к таким ситуациям:Также в ГИБДД направляют жалобы, когда автомобиль продан, но штрафы все равно приходят бывшему владельцу.В судВ суде рассматривают жалобы на нарушения, которые подразумевают административный арест, а также в случаях:Сроки рассмотренияЗависят от того, куда была подана жалоба. Так, в соответствии со ст. 30.5 КоАП РФ:Важно отметить, что в Москве штрафы также могут выписывать:Их постановления могут рассматриваться как в каждом из самих ведомств, так и в суде.В других регионах РФ постановления могут выносить наделенные такими полномочиями органы, например, городская администрация или административная комиссия.Несогласие с решениемЕсли жалобу на постановление не удовлетворили в Госавтоинспекции, необходимо обращаться в суд. Чтобы снова не получить отказ, важно подготовить более подробные и убедительные доказательства непричастности водителя к нарушению. В случае, если районный суд также не удовлетворил жалобу, можно обратиться в вышестоящий.Обжалование онлайнЕсли нет возможности лично посетить ГИБДД для подачи жалобы, можно это сделать через интернет. Как это сделать, рассказывает Анастасия Громакова, генеральный директор юридической компании ООО "Эгро-Трейд":"С 1 сентября 2021 года на "Госуслугах" появилась новая кнопка — "Обжаловать штраф", с помощью которой автомобилисты отправляют соответствующие претензии, ведомство рассматривает онлайн-обращения в обязательном порядке. Это стало возможным благодаря поправкам в КоАП, принятым в декабре 2020 года. Для того чтобы обжаловать штраф ГИБДД через портал госуслуг, помимо регистрации на сайте автовладельцу нужно иметь усиленную квалифицированную подпись (выдают такую подпись удостоверяющие центры, аккредитованные Минцифры Российской Федерации) или обычную электронную подпись.Жалоба не сформируется автоматически: нужно заполнить специальную форму с обоснованиями некорректности штрафа. После этого нужно прикрепить данные с видеорегистратора, фото или другие документы, которые доказывают невиновность водителя".Москвичи могут оспорить штрафы МАДИ и АМПП через следующие сайты:− mos.ru – жалобы на штрафы за неправильную парковку и вынужденную остановку в неположенном месте, а также на ошибочное вынесение постановления;− avtokod.mos.ru – жалобы на штрафы за неправильную парковку. Также здесь можно вернуть средства, если штраф оплачен по ошибке.Что делать, если уже оплатил штрафТакая ситуация возникает, когда водители предпочитают оплатить штраф сразу же, даже если знают, что он ошибочный, чтобы успеть получить скидку 50 %. Это не запрещено и не говорит о признании вины автомобилистом. Бывает, что один и тот же штраф по ошибке оплачивают дважды. Почти всегда в таких случаях оплату можно отменить.Как вернуть деньгиАлгоритм действий по возврату денег РИА Новости описал Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE:"1. Получите квитанцию. Если оплачивали онлайн, она должна быть в вашем электронном ящике. Если через банк, то квитанцию можно получить в отделении.Также кроме квитанции понадобятся:2. Заполните заявление по образцу с сайта МВД. Писать нужно на имя начальника отдела. К заявлению приложите все остальные документы.3. Отправьте пакет документов почтой или подайте лично в отделение ГИБДД.На то, чтобы рассмотреть заявление, автоинспекции дается 30 дней. Отсчет этого срока начнется с момента, когда ведомство получит ваше обращение. Если отправите его заказным письмом, к 30 суткам прибавьте время на его доставку. Если доказательства убедительные и не вызовут сомнений, деньги перечислят на указанный вами счет спустя месяц-полтора. В случае, если вам отказали в возврате денег за уплаченный штраф, обращайтесь с заявлением в главное управление ведомства или в суд"."Если штраф был оплачен до обжалования, заполнить заявление о возврате денег также можно на "Госуслугах". Как только заявление будет одобрено, водитель получит уведомление и средства поступят на счет", — добавляет Анастасия Громакова.

https://ria.ru/20211208/narusheniya-1762840201.html

https://ria.ru/20211117/shtrafy-1759420139.html

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https://ria.ru/20210821/znak-1746684851.html

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