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Как обжаловать штраф ГИБДД: алгоритм, образец заявления и советы юристов
Как обжаловать и оспорить штраф ГИБДД: инструкция
Как обжаловать штраф ГИБДД: алгоритм, образец заявления и советы юристов
Если водитель не согласен с полученным от ГИБДД штрафом, он имеет право его обжаловать. Как грамотно оспорить постановление о нарушении, зафиксированном... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T14:06
2021-12-31T14:06
общество
санкт-петербург
москва
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угибдд
мади
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Если водитель не согласен с полученным от ГИБДД штрафом, он имеет право его обжаловать. Как грамотно оспорить постановление о нарушении, зафиксированном камерой, можно ли вернуть уплаченные по ошибке деньги, где взять образцы заявлений и через какие сайты подавать обращение – в материале РИА Новости.Как обжаловать штраф ГИБДДМногие водители получали штраф за нарушение, которого не совершали. Это происходит и по объективным причинам (например, за рулем был новый владелец машины, не успевший переоформить ее на себя), и из-за ошибок системы (камера зафиксировала факт несоблюдения правил не автомобилем, а его тенью).Какие штрафы можно оспоритьОспорить можно абсолютно любой штраф, с которым не согласен водитель. Но для этого нужны веские доводы и убедительные доказательства невиновности. В таблице ниже приведены одни из самых распространенных ситуаций, которые требуют обжалования, и свидетельства непричастности, которых в них будет достаточно.Сроки обжалованияНемаловажный фактор при оспаривании штрафа ГИБДД — своевременность. О сроках обжалования РИА Новости рассказал Максим Шелков, руководитель автомобильного экспертного центра "Автокриминалист": "Обжаловать штраф нужно в течение 10 суток с момента получения копии постановления об административном правонарушении. Ее могут передать лично в руки, отправить почтой или иными способами. В случае подачи жалобы в установленный законом срок постановление не вступит в законную силу".Восстановление срока"Если отведенные законом 10 суток прошли, потребуется приложить к жалобе ходатайство о восстановлении пропущенного срока, указав уважительную причину. Таковой может быть, например, лечение, подтвержденное медицинскими бумагами, отсутствие в городе в связи с командировкой или туристической поездкой, что тоже нужно подкрепить соответствующими документами. Если ходатайство будет удовлетворено, срок подачи жалобы будет продлен", — объясняет автоэксперт Максим Шелков.Инструкция по обжалованию штрафаПредпринимать множество шагов для оспаривания штрафа не придется. Грамотно составленная жалоба, убедительные доказательства и подача пакета документов в срок – и вся остальная работа ляжет на ответственное ведомство.Составление жалобыЖалобу можно составлять в произвольной форме, в письменном или печатном виде. Необходимо соблюсти следующие правила:ОбразецКуда направлятьКуда направлять жалобу, зависит от того, в каком регионе и каким ведомством вынесено постановление. Как правило, большую часть из них выносят ГИБДД и суды.В ГИБДДЗдесь оспариваются нарушения, обстоятельства которых очевидны для водителя, но не для камеры. Это относится к таким ситуациям:Также в ГИБДД направляют жалобы, когда автомобиль продан, но штрафы все равно приходят бывшему владельцу.В судВ суде рассматривают жалобы на нарушения, которые подразумевают административный арест, а также в случаях:Сроки рассмотренияЗависят от того, куда была подана жалоба. Так, в соответствии со ст. 30.5 КоАП РФ:Важно отметить, что в Москве штрафы также могут выписывать:Их постановления могут рассматриваться как в каждом из самих ведомств, так и в суде.В других регионах РФ постановления могут выносить наделенные такими полномочиями органы, например, городская администрация или административная комиссия.Несогласие с решениемЕсли жалобу на постановление не удовлетворили в Госавтоинспекции, необходимо обращаться в суд. Чтобы снова не получить отказ, важно подготовить более подробные и убедительные доказательства непричастности водителя к нарушению. В случае, если районный суд также не удовлетворил жалобу, можно обратиться в вышестоящий.Обжалование онлайнЕсли нет возможности лично посетить ГИБДД для подачи жалобы, можно это сделать через интернет. Как это сделать, рассказывает Анастасия Громакова, генеральный директор юридической компании ООО "Эгро-Трейд":"С 1 сентября 2021 года на "Госуслугах" появилась новая кнопка — "Обжаловать штраф", с помощью которой автомобилисты отправляют соответствующие претензии, ведомство рассматривает онлайн-обращения в обязательном порядке. Это стало возможным благодаря поправкам в КоАП, принятым в декабре 2020 года. Для того чтобы обжаловать штраф ГИБДД через портал госуслуг, помимо регистрации на сайте автовладельцу нужно иметь усиленную квалифицированную подпись (выдают такую подпись удостоверяющие центры, аккредитованные Минцифры Российской Федерации) или обычную электронную подпись.Жалоба не сформируется автоматически: нужно заполнить специальную форму с обоснованиями некорректности штрафа. После этого нужно прикрепить данные с видеорегистратора, фото или другие документы, которые доказывают невиновность водителя".Москвичи могут оспорить штрафы МАДИ и АМПП через следующие сайты:− mos.ru – жалобы на штрафы за неправильную парковку и вынужденную остановку в неположенном месте, а также на ошибочное вынесение постановления;− avtokod.mos.ru – жалобы на штрафы за неправильную парковку. Также здесь можно вернуть средства, если штраф оплачен по ошибке.Что делать, если уже оплатил штрафТакая ситуация возникает, когда водители предпочитают оплатить штраф сразу же, даже если знают, что он ошибочный, чтобы успеть получить скидку 50 %. Это не запрещено и не говорит о признании вины автомобилистом. Бывает, что один и тот же штраф по ошибке оплачивают дважды. Почти всегда в таких случаях оплату можно отменить.Как вернуть деньгиАлгоритм действий по возврату денег РИА Новости описал Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE:"1. Получите квитанцию. Если оплачивали онлайн, она должна быть в вашем электронном ящике. Если через банк, то квитанцию можно получить в отделении.Также кроме квитанции понадобятся:2. Заполните заявление по образцу с сайта МВД. Писать нужно на имя начальника отдела. К заявлению приложите все остальные документы.3. Отправьте пакет документов почтой или подайте лично в отделение ГИБДД.На то, чтобы рассмотреть заявление, автоинспекции дается 30 дней. Отсчет этого срока начнется с момента, когда ведомство получит ваше обращение. Если отправите его заказным письмом, к 30 суткам прибавьте время на его доставку. Если доказательства убедительные и не вызовут сомнений, деньги перечислят на указанный вами счет спустя месяц-полтора. В случае, если вам отказали в возврате денег за уплаченный штраф, обращайтесь с заявлением в главное управление ведомства или в суд"."Если штраф был оплачен до обжалования, заполнить заявление о возврате денег также можно на "Госуслугах". Как только заявление будет одобрено, водитель получит уведомление и средства поступят на счет", — добавляет Анастасия Громакова.
https://ria.ru/20211208/narusheniya-1762840201.html
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общество, санкт-петербург, москва, администратор московского парковочного пространства, осаго, угибдд, мади, россия
14:06 31.12.2021
 

Как обжаловать штраф ГИБДД: алгоритм, образец заявления и советы юристов

© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанкОбжаловать штраф ГИБДД
Обжаловать штраф ГИБДД - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Олег Казанцев
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Обжаловать штраф ГИБДД. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Если водитель не согласен с полученным от ГИБДД штрафом, он имеет право его обжаловать. Как грамотно оспорить постановление о нарушении, зафиксированном камерой, можно ли вернуть уплаченные по ошибке деньги, где взять образцы заявлений и через какие сайты подавать обращение – в материале РИА Новости.

Как обжаловать штраф ГИБДД

Многие водители получали штраф за нарушение, которого не совершали. Это происходит и по объективным причинам (например, за рулем был новый владелец машины, не успевший переоформить ее на себя), и из-за ошибок системы (камера зафиксировала факт несоблюдения правил не автомобилем, а его тенью).
Сотрудник ДПС в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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ГИБДД опубликовала "Новогоднюю памятку" со штрафами

Какие штрафы можно оспорить

Оспорить можно абсолютно любой штраф, с которым не согласен водитель. Но для этого нужны веские доводы и убедительные доказательства невиновности. В таблице ниже приведены одни из самых распространенных ситуаций, которые требуют обжалования, и свидетельства непричастности, которых в них будет достаточно.

Ситуация

Доказательство

За рулем в момент нарушения находился не собственник автомобиля, а доверенное лицо или арендатор

Доверенность на другого человека или договор аренды

Водитель продал машину и не мог находиться за рулем в момент нарушения. Такое случается, когда новый владелец еще не переоформил автомобиль на себя

Договор купли-продажи автомобиля

За одно и то же нарушение было выписано два штрафа

Два постановления за одно и то же нарушение

Исходные данные авто не позволяют разогнаться ему до той скорости, которая указана в постановлении о нарушении

Руководство по эксплуатации машины, подтверждающее ее технические характеристики

На дороге отсутствовала разметка, знаки или покрытие было плохим

Фото и видеоматериалы, показания свидетелей, подтверждающие отсутствие знаков, разметки или неудовлетворительное состояние асфальта

Камера некорректно распознала государственный номер, и на фото, приложенном к нарушению — чужая машина

Если ошибка очевидна — авто на фото другой марки, модели, цвета и т.п. — достаточно изображения с камеры, ПТС и фото "невиновной" машины. Если ТС похожи — справки с работы, туристические путевки, свидетельские показания и т.д., доказывающие отсутствие водителя и авто в данном регионе в момент нарушения

Камера ошибочно зафиксировала нарушение, где, например, двойную сплошную пересекла не машина, а ее тень

Фото с камеры, где видна техническая ошибка

Сроки обжалования

Немаловажный фактор при оспаривании штрафа ГИБДД — своевременность. О сроках обжалования РИА Новости рассказал Максим Шелков, руководитель автомобильного экспертного центра "Автокриминалист": "Обжаловать штраф нужно в течение 10 суток с момента получения копии постановления об административном правонарушении. Ее могут передать лично в руки, отправить почтой или иными способами. В случае подачи жалобы в установленный законом срок постановление не вступит в законную силу".
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗнак "Фотофиксация" на въезде в подмосковный город Истра
Знак Фотофиксация на въезде в подмосковный город Истра - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Знак "Фотофиксация" на въезде в подмосковный город Истра

Восстановление срока

"Если отведенные законом 10 суток прошли, потребуется приложить к жалобе ходатайство о восстановлении пропущенного срока, указав уважительную причину. Таковой может быть, например, лечение, подтвержденное медицинскими бумагами, отсутствие в городе в связи с командировкой или туристической поездкой, что тоже нужно подкрепить соответствующими документами. Если ходатайство будет удовлетворено, срок подачи жалобы будет продлен", — объясняет автоэксперт Максим Шелков.

Инструкция по обжалованию штрафа

Предпринимать множество шагов для оспаривания штрафа не придется. Грамотно составленная жалоба, убедительные доказательства и подача пакета документов в срок – и вся остальная работа ляжет на ответственное ведомство.
Вид на Большой Каменный мост с Дома Пашкова - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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Составление жалобы

Жалобу можно составлять в произвольной форме, в письменном или печатном виде. Необходимо соблюсти следующие правила:
  • в правом верхнем углу указывают адресата обращение — Ф. И. О должностного лица автоинспекции, наименование и адрес суда или другого органа, куда направляется жалоба. Ниже указываются Ф. И. О водителя, его личные и контактные данные (адрес, номер телефона);
  • в центре пишут название документа — "Жалоба на постановление об административном правонарушении" с номером постановления и датой его вынесения;
  • в описательной части указывают номер и датупостановления, кем выписан штраф, по какой статье КоАП обвиняется водитель. Далее необходимо изложить, почему водитель не согласен с постановлением и указать, какие факты подтверждают его непричастность;
  • в просительной части нужно написать, что в соответствии со ст. 30.1–30.8 КоАП РФ водитель просит прекратить делопроизводство и отменить денежное взыскание по данному постановлению (указать его номер, дату и статью КоАП);
  • к жалобе приложить копию постановления и доказательства непричастности (копии договоров, туристических путевок, доверенностей и т.д.), они перечисляются в конце жалобы списком;
  • поставить дату составления жалобы, Ф. И. О и подпись водителя.
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Образец
Образец заполнения заявления в ГИБДД
Образец заполнения заявления в ГИБДД
Образец заполнения заявления в ГИБДД

Куда направлять

Куда направлять жалобу, зависит от того, в каком регионе и каким ведомством вынесено постановление. Как правило, большую часть из них выносят ГИБДД и суды.
В ГИБДД
Здесь оспариваются нарушения, обстоятельства которых очевидны для водителя, но не для камеры. Это относится к таким ситуациям:
  • некорректно определен госномер машины, камера зафиксировала нарушение со стороны чужого автомобиля;
  • фотофиксатор некорректно среагировал, например, на тень от машины или на мотоциклиста, нарушившего ПДД рядом, но штраф выписан водителю авто;
  • автомобилист по указанию регулировщика поехал на красный свет;
  • сотрудник ГИБДД остановил водителя в неположенном месте;
  • вынужденная остановка (например, для экстренной замены колеса) в неположенном месте.
Также в ГИБДД направляют жалобы, когда автомобиль продан, но штрафы все равно приходят бывшему владельцу.
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В суд
В суде рассматривают жалобы на нарушения, которые подразумевают административный арест, а также в случаях:
  • когда ГИБДД не принимает положительного решения и для доказательства правоты водителя необходимо рассмотреть совокупность разнообразных фактов;
  • если в деле допущены процессуальные нарушения, некорректно применены нормы законодательства, допущены неправомерные действия со стороны сотрудников ГИБДД.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД во время рейда
Сотрудник ДПС ГИБДД во время рейда - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник ДПС ГИБДД во время рейда

Сроки рассмотрения

Зависят от того, куда была подана жалоба. Так, в соответствии со ст. 30.5 КоАП РФ:
  • жалоба, поданная в ГИБДД, рассматривается до 10 дней;
  • жалоба, поданная в суд, рассматривается до двух месяцев.
Важно отметить, что в Москве штрафы также могут выписывать:
  • Администратор Московского парковочного пространства (АМПП) — в случаях нарушения правил платной парковки;
  • Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) — в случаях нарушения правил стоянки и остановки, а также за парковку на газоне.
Их постановления могут рассматриваться как в каждом из самих ведомств, так и в суде.
В других регионах РФ постановления могут выносить наделенные такими полномочиями органы, например, городская администрация или административная комиссия.
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Несогласие с решением

Если жалобу на постановление не удовлетворили в Госавтоинспекции, необходимо обращаться в суд. Чтобы снова не получить отказ, важно подготовить более подробные и убедительные доказательства непричастности водителя к нарушению. В случае, если районный суд также не удовлетворил жалобу, можно обратиться в вышестоящий.

Обжалование онлайн

Если нет возможности лично посетить ГИБДД для подачи жалобы, можно это сделать через интернет. Как это сделать, рассказывает Анастасия Громакова, генеральный директор юридической компании ООО "Эгро-Трейд":
"С 1 сентября 2021 года на "Госуслугах" появилась новая кнопка — "Обжаловать штраф", с помощью которой автомобилисты отправляют соответствующие претензии, ведомство рассматривает онлайн-обращения в обязательном порядке. Это стало возможным благодаря поправкам в КоАП, принятым в декабре 2020 года. Для того чтобы обжаловать штраф ГИБДД через портал госуслуг, помимо регистрации на сайте автовладельцу нужно иметь усиленную квалифицированную подпись (выдают такую подпись удостоверяющие центры, аккредитованные Минцифры Российской Федерации) или обычную электронную подпись.
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Жалоба не сформируется автоматически: нужно заполнить специальную форму с обоснованиями некорректности штрафа. После этого нужно прикрепить данные с видеорегистратора, фото или другие документы, которые доказывают невиновность водителя".
Москвичи могут оспорить штрафы МАДИ и АМПП через следующие сайты:
mos.ru – жалобы на штрафы за неправильную парковку и вынужденную остановку в неположенном месте, а также на ошибочное вынесение постановления;
avtokod.mos.ru – жалобы на штрафы за неправильную парковку. Также здесь можно вернуть средства, если штраф оплачен по ошибке.

Что делать, если уже оплатил штраф

Такая ситуация возникает, когда водители предпочитают оплатить штраф сразу же, даже если знают, что он ошибочный, чтобы успеть получить скидку 50 %. Это не запрещено и не говорит о признании вины автомобилистом. Бывает, что один и тот же штраф по ошибке оплачивают дважды. Почти всегда в таких случаях оплату можно отменить.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД готовится провести тест на алкоголь
Сотрудник ДПС ГИБДД готовится провести тест на алкоголь - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудник ДПС ГИБДД готовится провести тест на алкоголь

Как вернуть деньги

Алгоритм действий по возврату денег РИА Новости описал Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE:
"1. Получите квитанцию. Если оплачивали онлайн, она должна быть в вашем электронном ящике. Если через банк, то квитанцию можно получить в отделении.
Также кроме квитанции понадобятся:
  • копия паспорта – развороты с Ф. И. О. и пропиской;
  • реквизиты банковского счета водителя;
  • копия постановления, если возврат денег оформляется на обжалованный штраф.
2. Заполните заявление по образцу с сайта МВД. Писать нужно на имя начальника отдела. К заявлению приложите все остальные документы.
3. Отправьте пакет документов почтой или подайте лично в отделение ГИБДД.
Видеокамеры на доме в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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На то, чтобы рассмотреть заявление, автоинспекции дается 30 дней. Отсчет этого срока начнется с момента, когда ведомство получит ваше обращение. Если отправите его заказным письмом, к 30 суткам прибавьте время на его доставку. Если доказательства убедительные и не вызовут сомнений, деньги перечислят на указанный вами счет спустя месяц-полтора. В случае, если вам отказали в возврате денег за уплаченный штраф, обращайтесь с заявлением в главное управление ведомства или в суд".
"Если штраф был оплачен до обжалования, заполнить заявление о возврате денег также можно на "Госуслугах". Как только заявление будет одобрено, водитель получит уведомление и средства поступят на счет", — добавляет Анастасия Громакова.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль на штрафстоянке
Автомобиль на штрафстоянке - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль на штрафстоянке
 
ОбществоСанкт-ПетербургМоскваАдминистратор московского парковочного пространстваОСАГОУГИБДДМАДИРоссия
 
 
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