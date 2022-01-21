https://ria.ru/20220121/shtrafy-1768983047.html

Штрафы ГИБДД: как проверить онлайн и чем опасны неофициальные базы

Как проверить и оплатить штрафы ГИБДД 2022

Штрафы ГИБДД: как проверить онлайн и чем опасны неофициальные базы

Как проверить онлайн, выписаны ли гражданину штрафы ГИБДД, можно ли сделать это без номера постановления и как выгоднее оплачивать взыскания — в материале РИА... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T20:29

2022-01-21T20:29

2022-01-21T20:28

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Как проверить онлайн, выписаны ли гражданину штрафы ГИБДД, можно ли сделать это без номера постановления и как выгоднее оплачивать взыскания — в материале РИА Новости.Как проверить наличие штрафов ГИБДДВсе штрафы, связанные с автомобилями, делятся на три категории:Сведения о первых двух видах взысканий сразу попадают непосредственно в государственную информационную систему "О государственных и муниципальных платежах" (ГИС ГМП), а третий — сначала в муниципальную информационную систему учета парковочного пространства, а уже из нее в ГИС ГМП.СпособыПроверить, выписаны ли штрафы, можно:Адвокат Азамат Аминов не рекомендует пользоваться различными неофициальными приложениями и сайтами: введенные на непроверенных ресурсах персональные данные — номер и серия паспорта, водительских прав, сведения об автомобиле и т.п. — могут в дальнейшем быть использованы в преступных целях, например мошенниками.“Документы о взысканиях, полученных с камер, всегда приходят по почте в бумажном виде”, — уточняет Ева Лаврушко, владелец фирмы "Бухгалтер Всея Руси".Необходимые данныеГде и какие данные необходимо указать, чтобы проверить, есть ли штрафы ГИБДД, рассказывает Андрей Федорец: “Для поиска информации в ГИС ГМП нужно знать идентификатор взыскания. Существует "Уникальный идентификатор начисления" (УИН), но чаще используются документы человека или на автомобиль. По части штрафов ГИБДД их может быть несколько видов: свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), водительское удостоверение, паспорт и прочее. Всего 24 типа документов, но вот государственного регистрационного номера (ГРН) автомобиля среди них нет. Как правило, в каждом постановлении о штрафе в итоге используют два идентификатора: УИН и дополнительно к нему какой-то "более человеческий", например права”.Для оплаты штрафов ГИБДД в качестве УИН выступает 20-значный номер самого постановления. Без него взыскание или связанную с ним задолженность можно пропустить — ресурсы просто не покажут их в выдаче. Так происходит, потому что в постановлении могут быть указаны не те документы, по которым автомобилист ведет поиск. Но считается, что это крайне редкие случаи. Обычно используются четыре базовых документа:“По ним найдутся более 95 % всех штрафов”, — говорит Андрей Федорец.Штраф за парковкуШтрафы за парковку на территории конкретного региона лучше проверять на сайте администратора системы. Например, в Москве это ГКУ “Администратор Московского парковочного пространства”.Как уже было сказано, через какое-то время штрафы за парковку все равно попадают в ГИС ГМП.Как оплатить штрафыОплатить штраф можно по квитанции в отделении банка или через платежный терминал (для этого понадобится копия протокола о нарушении ПДД с реквизитами), либо онлайн, используя соответствующие приложения и сайты."Гражданину необходимо лишь произвести оплату и сохранить чек, а обязанность известить орган, который вынес постановление, о платеже лежит на организации, которая его приняла", — уточняет Дмитрий Безделин, юрист Европейской юридической службы.ОнлайнДистанционно штраф можно оплатить:- на "Госуслугах";- на сайте Госавтоинспекции;- на портале mos.ru (для москвичей).Оплата со скидкойС 2016 года, если оплачивать некоторые штрафы не позднее 20 дней со дня вынесения постановления ГИБДД, действует скидка 50 %."Эта возможность предусмотрена частью 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ", — уточняет Самвел Меграбян, юрист "Единого центра защиты".Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК “АВТОDOM”, обращает внимание, что каждый из вышеописанных способов позволяет оплатить штрафы со скидкой, так как дисконт распространяется непосредственно на само взыскание, без привязки к конкретному банку, приложению или сайту.Однако скидка распространяется не на все виды штрафов. За грубое нарушение ПДД, например, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в любом случае придется заплатить всю сумму.Где узнать, прошла ли оплатаДанные об оплате отображаются в личном кабинете на "Госуслугах", mos.ru, на сайте Госавтоинспекции или в банковском приложении. В случае заминки на сайте ГИБДД можно составить электронное обращение о предоставлении информации о поступлении платежа и погашении штрафа.Что будет, если не оплачивать штрафШтраф должен быть оплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, в противном случае гражданина могут привлечь к административной ответственности."За неуплату в срок частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ предусмотрены наложение взыскания в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, до 15 суток административного ареста или до 50 часов обязательных работ", — говорит юрист Андрей Пилюгин.Подобные санкции могут быть также наложены по ошибке. Например, в случае, если штраф был оплачен, но или из-за сбоя в системе не был ею погашен, несмотря на приход средств, или деньги “задержались” в банке. Здесь владелец автомобиля сможет с помощью чеков легко доказать свою правоту, и новое взыскание будет обнулено.

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/shtraf-1744852663.html

https://ria.ru/20211231/shtraf-1766296959.html

https://ria.ru/20210612/shtraf-1736718542.html

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общество, гибдд мвд рф, авто, штрафы, россия