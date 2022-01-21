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Штрафы ГИБДД: как проверить онлайн и чем опасны неофициальные базы
Как проверить и оплатить штрафы ГИБДД 2022
Штрафы ГИБДД: как проверить онлайн и чем опасны неофициальные базы
Как проверить онлайн, выписаны ли гражданину штрафы ГИБДД, можно ли сделать это без номера постановления и как выгоднее оплачивать взыскания — в материале РИА... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T20:29
2022-01-21T20:28
общество
гибдд мвд рф
авто
штрафы
россия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Как проверить онлайн, выписаны ли гражданину штрафы ГИБДД, можно ли сделать это без номера постановления и как выгоднее оплачивать взыскания — в материале РИА Новости.Как проверить наличие штрафов ГИБДДВсе штрафы, связанные с автомобилями, делятся на три категории:Сведения о первых двух видах взысканий сразу попадают непосредственно в государственную информационную систему "О государственных и муниципальных платежах" (ГИС ГМП), а третий — сначала в муниципальную информационную систему учета парковочного пространства, а уже из нее в ГИС ГМП.СпособыПроверить, выписаны ли штрафы, можно:Адвокат Азамат Аминов не рекомендует пользоваться различными неофициальными приложениями и сайтами: введенные на непроверенных ресурсах персональные данные — номер и серия паспорта, водительских прав, сведения об автомобиле и т.п. — могут в дальнейшем быть использованы в преступных целях, например мошенниками.“Документы о взысканиях, полученных с камер, всегда приходят по почте в бумажном виде”, — уточняет Ева Лаврушко, владелец фирмы "Бухгалтер Всея Руси".Необходимые данныеГде и какие данные необходимо указать, чтобы проверить, есть ли штрафы ГИБДД, рассказывает Андрей Федорец: “Для поиска информации в ГИС ГМП нужно знать идентификатор взыскания. Существует "Уникальный идентификатор начисления" (УИН), но чаще используются документы человека или на автомобиль. По части штрафов ГИБДД их может быть несколько видов: свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), водительское удостоверение, паспорт и прочее. Всего 24 типа документов, но вот государственного регистрационного номера (ГРН) автомобиля среди них нет. Как правило, в каждом постановлении о штрафе в итоге используют два идентификатора: УИН и дополнительно к нему какой-то "более человеческий", например права”.Для оплаты штрафов ГИБДД в качестве УИН выступает 20-значный номер самого постановления. Без него взыскание или связанную с ним задолженность можно пропустить — ресурсы просто не покажут их в выдаче. Так происходит, потому что в постановлении могут быть указаны не те документы, по которым автомобилист ведет поиск. Но считается, что это крайне редкие случаи. Обычно используются четыре базовых документа:“По ним найдутся более 95 % всех штрафов”, — говорит Андрей Федорец.Штраф за парковкуШтрафы за парковку на территории конкретного региона лучше проверять на сайте администратора системы. Например, в Москве это ГКУ “Администратор Московского парковочного пространства”.Как уже было сказано, через какое-то время штрафы за парковку все равно попадают в ГИС ГМП.Как оплатить штрафыОплатить штраф можно по квитанции в отделении банка или через платежный терминал (для этого понадобится копия протокола о нарушении ПДД с реквизитами), либо онлайн, используя соответствующие приложения и сайты."Гражданину необходимо лишь произвести оплату и сохранить чек, а обязанность известить орган, который вынес постановление, о платеже лежит на организации, которая его приняла", — уточняет Дмитрий Безделин, юрист Европейской юридической службы.ОнлайнДистанционно штраф можно оплатить:- на "Госуслугах";- на сайте Госавтоинспекции;- на портале mos.ru (для москвичей).Оплата со скидкойС 2016 года, если оплачивать некоторые штрафы не позднее 20 дней со дня вынесения постановления ГИБДД, действует скидка 50 %."Эта возможность предусмотрена частью 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ", — уточняет Самвел Меграбян, юрист "Единого центра защиты".Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК “АВТОDOM”, обращает внимание, что каждый из вышеописанных способов позволяет оплатить штрафы со скидкой, так как дисконт распространяется непосредственно на само взыскание, без привязки к конкретному банку, приложению или сайту.Однако скидка распространяется не на все виды штрафов. За грубое нарушение ПДД, например, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в любом случае придется заплатить всю сумму.Где узнать, прошла ли оплатаДанные об оплате отображаются в личном кабинете на "Госуслугах", mos.ru, на сайте Госавтоинспекции или в банковском приложении. В случае заминки на сайте ГИБДД можно составить электронное обращение о предоставлении информации о поступлении платежа и погашении штрафа.Что будет, если не оплачивать штрафШтраф должен быть оплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, в противном случае гражданина могут привлечь к административной ответственности."За неуплату в срок частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ предусмотрены наложение взыскания в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, до 15 суток административного ареста или до 50 часов обязательных работ", — говорит юрист Андрей Пилюгин.Подобные санкции могут быть также наложены по ошибке. Например, в случае, если штраф был оплачен, но или из-за сбоя в системе не был ею погашен, несмотря на приход средств, или деньги “задержались” в банке. Здесь владелец автомобиля сможет с помощью чеков легко доказать свою правоту, и новое взыскание будет обнулено.
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общество, гибдд мвд рф, авто, штрафы, россия
20:29 21.01.2022
 

Штрафы ГИБДД: как проверить онлайн и чем опасны неофициальные базы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШтрафы ГИБДД
Штрафы ГИБДД - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Штрафы ГИБДД
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Как проверить онлайн, выписаны ли гражданину штрафы ГИБДД, можно ли сделать это без номера постановления и как выгоднее оплачивать взыскания — в материале РИА Новости.

Как проверить наличие штрафов ГИБДД

Все штрафы, связанные с автомобилями, делятся на три категории:
  1. 1
    Наложенные по постановлению об административном правонарушении, сформированному на основании показаний приборов фото- и видеофиксации.
  2. 2
    По постановлению, составленному инспектором ГИБДД.
  3. 3
    За нарушение правил в зоне платной парковки.
Сведения о первых двух видах взысканий сразу попадают непосредственно в государственную информационную систему "О государственных и муниципальных платежах" (ГИС ГМП), а третий — сначала в муниципальную информационную систему учета парковочного пространства, а уже из нее в ГИС ГМП.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги

Способы

Проверить, выписаны ли штрафы, можно:
Адвокат Азамат Аминов не рекомендует пользоваться различными неофициальными приложениями и сайтами: введенные на непроверенных ресурсах персональные данные — номер и серия паспорта, водительских прав, сведения об автомобиле и т.п. — могут в дальнейшем быть использованы в преступных целях, например мошенниками.
"Кроме того, постановления о штрафах должны приходить еще и почтой — на адрес владельца автомобиля, указанного в паспорте транспортного средства (ПТС). Если же штраф оформлен на водителя — того, кто был за рулем во время нарушения, например по доверенности — письмо приходит ему", — отмечает Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономический деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
“Документы о взысканиях, полученных с камер, всегда приходят по почте в бумажном виде”, — уточняет Ева Лаврушко, владелец фирмы "Бухгалтер Всея Руси".
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота эвакуаторов Московского паркинга
Работа эвакуаторов Московского паркинга - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа эвакуаторов Московского паркинга
"Любой банк, работающий в России, подключен к ГИС ГМП. Можно поручить ему искать в ГИС ГМП штрафы, добавив в личном кабинете в приложении или на официальном сайте сведения о необходимых документах, — добавляет Андрей Федорец, заместитель генерального директора ООО "БСС". — Банк сам будет информировать клиента о том, что найдено для оплаты — не только штрафы, но и любые другие начисления: пошлины, пени, налоги, оплата образования и так далее".

Необходимые данные

Где и какие данные необходимо указать, чтобы проверить, есть ли штрафы ГИБДД, рассказывает Андрей Федорец: “Для поиска информации в ГИС ГМП нужно знать идентификатор взыскания. Существует "Уникальный идентификатор начисления" (УИН), но чаще используются документы человека или на автомобиль. По части штрафов ГИБДД их может быть несколько видов: свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), водительское удостоверение, паспорт и прочее. Всего 24 типа документов, но вот государственного регистрационного номера (ГРН) автомобиля среди них нет. Как правило, в каждом постановлении о штрафе в итоге используют два идентификатора: УИН и дополнительно к нему какой-то "более человеческий", например права”.
Для оплаты штрафов ГИБДД в качестве УИН выступает 20-значный номер самого постановления. Без него взыскание или связанную с ним задолженность можно пропустить — ресурсы просто не покажут их в выдаче. Так происходит, потому что в постановлении могут быть указаны не те документы, по которым автомобилист ведет поиск. Но считается, что это крайне редкие случаи. Обычно используются четыре базовых документа:
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
  1. 1
    Паспорт.
  2. 2
    СНИЛС.
  3. 3
    СТС.
  4. 4
    ИНН.
“По ним найдутся более 95 % всех штрафов”, — говорит Андрей Федорец.
"Если вы недавно сменили водительское удостоверение, придется отдельно искать и по старым правам. Прежде чем отдать их в ГИБДД, сделайте копию или сохраните номер, — советует Ева Лаврушко. — Если вы знаете номер постановления, можно проверить штраф по нему. Если штраф выписал инспектор и выдал постановление его на руки, то номер появится в базе через несколько дней, после того как оператор его обработает. Провести проверку по номеру машины или по фамилии не получится”.

Штраф за парковку

Штрафы за парковку на территории конкретного региона лучше проверять на сайте администратора системы. Например, в Москве это ГКУ “Администратор Московского парковочного пространства”.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОформление протокола нарушения инспектором ДПС ГИБДД УВД
Оформление протокола нарушения инспектором ДПС ГИБДД УВД - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оформление протокола нарушения инспектором ДПС ГИБДД УВД
"Такие штрафы в столице можно увидеть также через mos.ru, в других регионах — через соответствующие сайты муниципальных и городских услуг. Для проверки нужен паспорт гражданина РФ, номер машины и номер постановления", — говорит Михаил Хачатурян, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ.
Как уже было сказано, через какое-то время штрафы за парковку все равно попадают в ГИС ГМП.

Как оплатить штрафы

Оплатить штраф можно по квитанции в отделении банка или через платежный терминал (для этого понадобится копия протокола о нарушении ПДД с реквизитами), либо онлайн, используя соответствующие приложения и сайты.
"Гражданину необходимо лишь произвести оплату и сохранить чек, а обязанность известить орган, который вынес постановление, о платеже лежит на организации, которая его приняла", — уточняет Дмитрий Безделин, юрист Европейской юридической службы.
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Онлайн

Дистанционно штраф можно оплатить:
- на "Госуслугах";
- на сайте Госавтоинспекции;
- на портале mos.ru (для москвичей).
"Чтобы не платить комиссии, лучше всего пользоваться "Госуслугами" и картой “Мир”. Такие условия будут действительны до 23 июня 2022 года. Владельцы социальной карты москвича имеют возможность оплачивать штрафы ГИБДД на mos.ru без комиссии", — отмечает Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД выписывает штраф
Сотрудник ГИБДД выписывает штраф - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник ГИБДД выписывает штраф

Оплата со скидкой

С 2016 года, если оплачивать некоторые штрафы не позднее 20 дней со дня вынесения постановления ГИБДД, действует скидка 50 %.
"Эта возможность предусмотрена частью 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ", — уточняет Самвел Меграбян, юрист "Единого центра защиты".
Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК “АВТОDOM”, обращает внимание, что каждый из вышеописанных способов позволяет оплатить штрафы со скидкой, так как дисконт распространяется непосредственно на само взыскание, без привязки к конкретному банку, приложению или сайту.
Однако скидка распространяется не на все виды штрафов. За грубое нарушение ПДД, например, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в любом случае придется заплатить всю сумму.
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Где узнать, прошла ли оплата

Данные об оплате отображаются в личном кабинете на "Госуслугах", mos.ru, на сайте Госавтоинспекции или в банковском приложении. В случае заминки на сайте ГИБДД можно составить электронное обращение о предоставлении информации о поступлении платежа и погашении штрафа.
"Данные попадают в ГИС ГМП, а из нее — во все сервисы, которые работают с единой базой. Проверять факт оплаты онлайн лучше через пять-семь дней, когда информация дойдет до системы. Если оплатить штраф его через портал госуслуг, сервис пришлет уведомление, когда деньги будут зачислены", — объясняет Ева Лаврушко.

Что будет, если не оплачивать штраф

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД проверяет документы
Сотрудник ГИБДД проверяет документы - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник ГИБДД проверяет документы
Штраф должен быть оплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, в противном случае гражданина могут привлечь к административной ответственности.
"За неуплату в срок частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ предусмотрены наложение взыскания в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, до 15 суток административного ареста или до 50 часов обязательных работ", — говорит юрист Андрей Пилюгин.
"Если сумма взысканий превысит 10 тысяч рублей, ГИБДД обратится в суд. Дело могут рассматривать и без участия виновника. Как правило, суды в таких случаях выносят решения в пользу Госавтоинспекции. После это будет открыто исполнительное производство, в рамках которого должнику могут ограничить выезд за рубеж, самого гражданина и его имущество, на которое тоже может быть обращено взыскание, будут разыскивать", — предупреждает Михаил Хачатурян.
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Подобные санкции могут быть также наложены по ошибке. Например, в случае, если штраф был оплачен, но или из-за сбоя в системе не был ею погашен, несмотря на приход средств, или деньги “задержались” в банке. Здесь владелец автомобиля сможет с помощью чеков легко доказать свою правоту, и новое взыскание будет обнулено.
“Однако если после оплаты информация о ней не появляется в системе, стоит связаться с технической поддержкой сервиса или банка. Если платеж был проведен, следует обратиться в орган, выписавший штраф (ГИБДД, АМПП, МАДИ и др.), приложив чеки об оплате”, — добавляет Анна Уткина.
 
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