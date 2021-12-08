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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211208/kirkorov-1762816646.html
Филипп Киркоров рассказал о пополнении в семье
Филипп Киркоров рассказал о пополнении в семье - РИА Новости, 08.12.2021
Филипп Киркоров рассказал о пополнении в семье
Филипп Киркоров рассказал в Instagram о пополнении в семье: его дочери Алле-Виктории на день рождения вручили сразу двух щенков. Один подарок девочке достался... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T18:56
2021-12-08T18:56
шоубиз
знаменитости
филипп киркоров
тимати (тимур юнусов)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Филипп Киркоров рассказал в Instagram о пополнении в семье: его дочери Алле-Виктории на день рождения вручили сразу двух щенков. Один подарок девочке достался от Первого канала и передачи "Модный приговор", а второй преподнесли Тимати с Симоной Юнусовой.Певец признался, что девочка была в восторге от фильма "Круэлла", поэтому свое 10-летие она отмечала в соответствующей атмосфере и наряде – ярко-красном платье и черно-белом парике. И порода собак была выбрана в соответствии: оба щенка – далматинцы.На дне рождения присутствовали звездные гости – Григорий Лепс, Игорь Крутой, Клава Кока, Даня Милохин, и другие. В числе приглашенных была Ани Лорак: на днях с ее дочерью Алла-Виктория впервые попробовала свои силы в качестве телеведущей. Вместе девочки провели одну из программ "Модного приговора".Праздничные мероприятия в семье певца могли быть омрачены новостью о штрафах. Ранее в пресс-службе Таганского суда Москвы сообщили РИА Новости, что на Киркорова составили 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов. Однако, пресс-секретарь артиста заявила, что все долги были оплачены.
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знаменитости, филипп киркоров, тимати (тимур юнусов), шоу-бизнес
18:56 08.12.2021
 
Филипп Киркоров рассказал о пополнении в семье

Филипп Киркоров рассказал в соцсети о пополнении в своей семье

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров выступает на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
Певец Филипп Киркоров выступает на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Филипп Киркоров рассказал в Instagram о пополнении в семье: его дочери Алле-Виктории на день рождения вручили сразу двух щенков. Один подарок девочке достался от Первого канала и передачи "Модный приговор", а второй преподнесли Тимати с Симоной Юнусовой.
Певец признался, что девочка была в восторге от фильма "Круэлла", поэтому свое 10-летие она отмечала в соответствующей атмосфере и наряде – ярко-красном платье и черно-белом парике. И порода собак была выбрана в соответствии: оба щенка – далматинцы.

"Урожайный декабрь в семье Киркоровых! Да! У нас прибавление в семье! <…> День рождения Аллы-Виктории прошел под знаком Круэллы. А тематический юбилей, естественно, подразумевает не только дресс-код, но и подарки соответствующие… И вот в нашем доме теперь два щенка, совсем крохи", – написал Филипп.

На дне рождения присутствовали звездные гости – Григорий Лепс, Игорь Крутой, Клава Кока, Даня Милохин, и другие. В числе приглашенных была Ани Лорак: на днях с ее дочерью Алла-Виктория впервые попробовала свои силы в качестве телеведущей. Вместе девочки провели одну из программ "Модного приговора".
Праздничные мероприятия в семье певца могли быть омрачены новостью о штрафах. Ранее в пресс-службе Таганского суда Москвы сообщили РИА Новости, что на Киркорова составили 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов. Однако, пресс-секретарь артиста заявила, что все долги были оплачены.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 15:28Шоубиз
Киркоров рассказал о своих планах на Евровидение–2022
 
ШоубизЗнаменитостиФилипп КиркоровТимати (Тимур Юнусов)Шоу-бизнес
 
 
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