Филипп Киркоров рассказал о пополнении в семье
Филипп Киркоров рассказал в соцсети о пополнении в своей семье
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров выступает на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Филипп Киркоров рассказал в Instagram о пополнении в семье: его дочери Алле-Виктории на день рождения вручили сразу двух щенков. Один подарок девочке достался от Первого канала и передачи "Модный приговор", а второй преподнесли Тимати с Симоной Юнусовой.
Певец признался, что девочка была в восторге от фильма "Круэлла", поэтому свое 10-летие она отмечала в соответствующей атмосфере и наряде – ярко-красном платье и черно-белом парике. И порода собак была выбрана в соответствии: оба щенка – далматинцы.
"Урожайный декабрь в семье Киркоровых! Да! У нас прибавление в семье! <…> День рождения Аллы-Виктории прошел под знаком Круэллы. А тематический юбилей, естественно, подразумевает не только дресс-код, но и подарки соответствующие… И вот в нашем доме теперь два щенка, совсем крохи", – написал Филипп.
На дне рождения присутствовали звездные гости – Григорий Лепс, Игорь Крутой, Клава Кока, Даня Милохин, и другие. В числе приглашенных была Ани Лорак: на днях с ее дочерью Алла-Виктория впервые попробовала свои силы в качестве телеведущей. Вместе девочки провели одну из программ "Модного приговора".
Праздничные мероприятия в семье певца могли быть омрачены новостью о штрафах. Ранее в пресс-службе Таганского суда Москвы сообщили РИА Новости, что на Киркорова составили 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов. Однако, пресс-секретарь артиста заявила, что все долги были оплачены.
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