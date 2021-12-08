https://ria.ru/20211208/kirkorov-1762816646.html

Филипп Киркоров рассказал о пополнении в семье

Филипп Киркоров рассказал о пополнении в семье - РИА Новости, 08.12.2021

Филипп Киркоров рассказал о пополнении в семье

Филипп Киркоров рассказал в Instagram о пополнении в семье: его дочери Алле-Виктории на день рождения вручили сразу двух щенков. Один подарок девочке достался... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T18:56

2021-12-08T18:56

2021-12-08T18:56

шоубиз

знаменитости

филипп киркоров

тимати (тимур юнусов)

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756920551_0:488:2773:2048_1920x0_80_0_0_1ad82f117fe78b6fa21d260011388b71.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Филипп Киркоров рассказал в Instagram о пополнении в семье: его дочери Алле-Виктории на день рождения вручили сразу двух щенков. Один подарок девочке достался от Первого канала и передачи "Модный приговор", а второй преподнесли Тимати с Симоной Юнусовой.Певец признался, что девочка была в восторге от фильма "Круэлла", поэтому свое 10-летие она отмечала в соответствующей атмосфере и наряде – ярко-красном платье и черно-белом парике. И порода собак была выбрана в соответствии: оба щенка – далматинцы.На дне рождения присутствовали звездные гости – Григорий Лепс, Игорь Крутой, Клава Кока, Даня Милохин, и другие. В числе приглашенных была Ани Лорак: на днях с ее дочерью Алла-Виктория впервые попробовала свои силы в качестве телеведущей. Вместе девочки провели одну из программ "Модного приговора".Праздничные мероприятия в семье певца могли быть омрачены новостью о штрафах. Ранее в пресс-службе Таганского суда Москвы сообщили РИА Новости, что на Киркорова составили 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов. Однако, пресс-секретарь артиста заявила, что все долги были оплачены.

https://ria.ru/20211203/kirkorov-1762017300.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, филипп киркоров, тимати (тимур юнусов), шоу-бизнес