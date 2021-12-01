https://ria.ru/20211201/kirkorov-1761672243.html

Дети Киркорова и Лорак стали ведущими "Модного приговора"

Дети Киркорова и Лорак стали ведущими "Модного приговора" - РИА Новости, 01.12.2021

Дети Киркорова и Лорак стали ведущими "Модного приговора"

Дети Филиппа Киркорова и Ани Лорак стали ведущими "Модного приговора". РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:29

2021-12-01T16:29

2021-12-01T16:29

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Дети Филиппа Киркорова и Ани Лорак стали ведущими "Модного приговора".Алла-Виктория отметила 10-летие в эфире программы, представ перед зрителями в ярком и дерзком образе главной героини фильма "Круэлла". Кадрами эффектного появления девочки на мотоцикле Киркоров поделился в Instagram.Певец отметил, что девочке очень понравился фильм. Оригинальное платье она получила от Валентина Юдашкина.Дочь Ани Лорак София поддержала бунтарскую тему: в студии она появилась в ярко-салатовом наряде из неоновых кроссовок, короткой юбки и рубашки с панк-принтом. Образ девочки дополнили колготки с имитацией татуировок.Сам Филипп предстал в клетчатом костюме с ярким аксессуаром в виде моркови. Певец любит экстравагантные образы и аксессуары, он не раз признавался в любви к бренду Louis Vuitton. Среди его недавних обновок – сумка в виде утки за 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211129/kirkorov-1761218460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, филипп киркоров, ани лорак, знаменитости