Дети Киркорова и Лорак стали ведущими "Модного приговора"
Дочь Киркорова Алла-Виктория и дочь Лорак София стали ведущими "Модного приговора"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевцы Филипп Киркоров и Ани Лорак во время международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Дети Филиппа Киркорова и Ани Лорак стали ведущими "Модного приговора".
Алла-Виктория отметила 10-летие в эфире программы, представ перед зрителями в ярком и дерзком образе главной героини фильма "Круэлла". Кадрами эффектного появления девочки на мотоцикле Киркоров поделился в Instagram.
Певец отметил, что девочке очень понравился фильм. Оригинальное платье она получила от Валентина Юдашкина.
"Дисней" выпустили очень вовремя фильм "Круэлла", который покорил наши сердца, мы влюбились окончательно и бесповоротно в бунтарку, которая покоряет модный мир", – написал Филипп.
Дочь Ани Лорак София поддержала бунтарскую тему: в студии она появилась в ярко-салатовом наряде из неоновых кроссовок, короткой юбки и рубашки с панк-принтом. Образ девочки дополнили колготки с имитацией татуировок.
Сам Филипп предстал в клетчатом костюме с ярким аксессуаром в виде моркови. Певец любит экстравагантные образы и аксессуары, он не раз признавался в любви к бренду Louis Vuitton. Среди его недавних обновок – сумка в виде утки за 300 тысяч рублей.