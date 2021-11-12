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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211112/kirkorov-1758564861.html
Киркоров похвалился сумкой в виде утки за 300 тысяч рублей
Киркоров похвалился сумкой в виде утки за 300 тысяч рублей - РИА Новости, 12.11.2021
Киркоров похвалился сумкой в виде утки за 300 тысяч рублей
Филипп Киркоров похвалился в Instagram сумкой в виде утки от Louis Vuitton в классической расцветке бренда. Ради обновки артист устроил небольшой праздник –... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:22
2021-11-12T11:22
шоубиз
знаменитости
филипп киркоров
louis vuitton
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Филипп Киркоров похвалился в Instagram сумкой в виде утки от Louis Vuitton в классической расцветке бренда. Ради обновки артист устроил небольшой праздник – домашнее караоке, в котором приняли участие дочь Алла-Виктория и певица Asti.На официальном сайте стоимость сумки составляет 294 тысячи рублей. Изделия временно нет в продаже."В основе дизайна оригинальной сумки Duck — креативная интерпретация легендарного узора Monogram, созданная японским дизайнером Ниго. Компактная модель выполнена в форме утки, ставшей визитной карточкой Ниго — поклонника городского стиля", – отмечается на сайте модного дома.Это не первая подобная покупка Филиппа: на фестивале "Новая волна" в Сочи он поразил публику сумкой в виде самолета этого же бренда. Ее стоимость составила около трех миллионов рублей.
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знаменитости, филипп киркоров, louis vuitton, шоу-бизнес
11:22 12.11.2021
 
Киркоров похвалился сумкой в виде утки за 300 тысяч рублей

Киркоров похвалился сумкой в виде утки за 300 тысяч рублей от Louis Vuitton

© РИА Новости / Пресс-служба телеканала НТВ / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба телеканала НТВ
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Филипп Киркоров похвалился в Instagram сумкой в виде утки от Louis Vuitton в классической расцветке бренда. Ради обновки артист устроил небольшой праздник – домашнее караоке, в котором приняли участие дочь Алла-Виктория и певица Asti.

"У нас дома сегодня праздник! Обмываем мою новую сумку", – сказал Филипп.

© @fkirkorovСкриншот Instagram-stories Филиппа Киркорова
Скриншот Instagram-stories Филиппа Киркорова
© @fkirkorov
На официальном сайте стоимость сумки составляет 294 тысячи рублей. Изделия временно нет в продаже.
© Louis VuittonСумка Duck
Сумка Duck
© Louis Vuitton
Сумка Duck
"В основе дизайна оригинальной сумки Duck — креативная интерпретация легендарного узора Monogram, созданная японским дизайнером Ниго. Компактная модель выполнена в форме утки, ставшей визитной карточкой Ниго — поклонника городского стиля", – отмечается на сайте модного дома.
Это не первая подобная покупка Филиппа: на фестивале "Новая волна" в Сочи он поразил публику сумкой в виде самолета этого же бренда. Ее стоимость составила около трех миллионов рублей.
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ШоубизЗнаменитостиФилипп КиркоровLouis VuittonШоу-бизнес
 
 
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