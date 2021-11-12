https://ria.ru/20211112/kirkorov-1758564861.html

Киркоров похвалился сумкой в виде утки за 300 тысяч рублей

Киркоров похвалился сумкой в виде утки за 300 тысяч рублей - РИА Новости, 12.11.2021

Киркоров похвалился сумкой в виде утки за 300 тысяч рублей

Филипп Киркоров похвалился в Instagram сумкой в виде утки от Louis Vuitton в классической расцветке бренда. Ради обновки артист устроил небольшой праздник –... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:22

2021-11-12T11:22

2021-11-12T11:22

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филипп киркоров

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Филипп Киркоров похвалился в Instagram сумкой в виде утки от Louis Vuitton в классической расцветке бренда. Ради обновки артист устроил небольшой праздник – домашнее караоке, в котором приняли участие дочь Алла-Виктория и певица Asti.На официальном сайте стоимость сумки составляет 294 тысячи рублей. Изделия временно нет в продаже."В основе дизайна оригинальной сумки Duck — креативная интерпретация легендарного узора Monogram, созданная японским дизайнером Ниго. Компактная модель выполнена в форме утки, ставшей визитной карточкой Ниго — поклонника городского стиля", – отмечается на сайте модного дома.Это не первая подобная покупка Филиппа: на фестивале "Новая волна" в Сочи он поразил публику сумкой в виде самолета этого же бренда. Ее стоимость составила около трех миллионов рублей.

https://ria.ru/20211014/pugacheva-1754576249.html

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знаменитости, филипп киркоров, louis vuitton, шоу-бизнес