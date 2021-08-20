https://ria.ru/20210820/kirkorov-1746516308.html

Киркоров похвастался сумкой за три миллиона рублей на "Новой волне"

Киркоров похвастался сумкой за три миллиона рублей на "Новой волне" - РИА Новости, 20.08.2021

Киркоров похвастался сумкой за три миллиона рублей на "Новой волне"

Певец Филипп Киркоров на открытии конкурса "Новая волна" в Сочи похвастался сумкой от Louis Vuitton за три миллиона рублей. Фотографиями своего эффектного... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T12:07

2021-08-20T12:07

2021-08-20T12:07

шоубиз

сочи

филипп киркоров

louis vuitton

новая волна

игорь крутой

знаменитости

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров на открытии конкурса "Новая волна" в Сочи похвастался сумкой от Louis Vuitton за три миллиона рублей. Фотографиями своего эффектного выхода артист поделился в Instagram.Необычная сумка выполнена в форме самолета. Это работа американского дизайнера Вирджила Абло для мужской коллекции Louis Vuitton. Ее стоимость – 39 тысяч долларов."Мой самолет – символ объединения стран и народов на главном фестивале", – написал Киркоров.Дополнила образ артиста вторая сумка в форме моркови.Международный конкурс "Новая волна" открылся в Сочи 19 августа. В прошлом году фестиваль был отменен из-за коронавирусных ограничений. В этот раз залы будут заполнены только на 50%. Композитор Игорь Крутой назвал такое решение убыточным.

https://ria.ru/20210812/kirkorov-1745426186.html

сочи

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сочи, филипп киркоров, louis vuitton, новая волна, игорь крутой, знаменитости