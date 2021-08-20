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Шоубиз
https://ria.ru/20210820/kirkorov-1746516308.html
Киркоров похвастался сумкой за три миллиона рублей на "Новой волне"
Киркоров похвастался сумкой за три миллиона рублей на "Новой волне" - РИА Новости, 20.08.2021
Киркоров похвастался сумкой за три миллиона рублей на "Новой волне"
Певец Филипп Киркоров на открытии конкурса "Новая волна" в Сочи похвастался сумкой от Louis Vuitton за три миллиона рублей. Фотографиями своего эффектного... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T12:07
2021-08-20T12:07
шоубиз
сочи
филипп киркоров
louis vuitton
новая волна
игорь крутой
знаменитости
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров на открытии конкурса "Новая волна" в Сочи похвастался сумкой от Louis Vuitton за три миллиона рублей. Фотографиями своего эффектного выхода артист поделился в Instagram.Необычная сумка выполнена в форме самолета. Это работа американского дизайнера Вирджила Абло для мужской коллекции Louis Vuitton. Ее стоимость – 39 тысяч долларов."Мой самолет – символ объединения стран и народов на главном фестивале", – написал Киркоров.Дополнила образ артиста вторая сумка в форме моркови.Международный конкурс "Новая волна" открылся в Сочи 19 августа. В прошлом году фестиваль был отменен из-за коронавирусных ограничений. В этот раз залы будут заполнены только на 50%. Композитор Игорь Крутой назвал такое решение убыточным.
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сочи, филипп киркоров, louis vuitton, новая волна, игорь крутой, знаменитости
12:07 20.08.2021
 

Киркоров похвастался сумкой за три миллиона рублей на "Новой волне"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020 - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров на открытии конкурса "Новая волна" в Сочи похвастался сумкой от Louis Vuitton за три миллиона рублей. Фотографиями своего эффектного выхода артист поделился в Instagram.
Необычная сумка выполнена в форме самолета. Это работа американского дизайнера Вирджила Абло для мужской коллекции Louis Vuitton. Ее стоимость – 39 тысяч долларов.
"Мой самолет – символ объединения стран и народов на главном фестивале", – написал Киркоров.
Дополнила образ артиста вторая сумка в форме моркови.

"А где ещё выгуливать, накопленное за два года пандемии, как не на "Новой волне"?", – отметил Филипп.

Международный конкурс "Новая волна" открылся в Сочи 19 августа. В прошлом году фестиваль был отменен из-за коронавирусных ограничений. В этот раз залы будут заполнены только на 50%. Композитор Игорь Крутой назвал такое решение убыточным.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 08:54Шоубиз
Киркорову запретили въезд на Украину
 
ШоубизСочиФилипп КиркоровLouis VuittonНовая волнаИгорь КрутойЗнаменитости
 
 
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