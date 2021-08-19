https://ria.ru/20210819/novayavolna-1746435291.html

Крутой назвал проведение "Новой волны" в условиях пандемии убыточным

Крутой назвал проведение "Новой волны" в условиях пандемии убыточным - РИА Новости, 19.08.2021

Крутой назвал проведение "Новой волны" в условиях пандемии убыточным

Проведение конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" при заполняемости зала на 50% становится убыточным, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T18:14

2021-08-19T18:14

2021-08-19T18:14

шоубиз

сочи

игорь крутой

новости культуры

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СОЧИ, 19 авг – РИА Новости. Проведение конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" при заполняемости зала на 50% становится убыточным, сообщил журналистам председатель жюри, композитор Игорь Крутой.Ранее в среду пресс-служба администрации Сочи сообщила, что "Новая волна" пройдет с 19 по 25 августа при загрузке зрительного зала на 50%."Одна из причин – это финансирование. Это очень убыточно. Поэтому не могу сказать, в убыточном режиме сможем ли мы делать что-то дальше", – сказал Крутой.Международный конкурс "Новая волна" проводится в Сочи с 2014 года. Ежегодно председателем жюри, состоящим из артистов российской эстрады, выступает Игорь Крутой.

https://realty.ria.ru/20210720/rosseti-1741987514.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, игорь крутой, новости культуры