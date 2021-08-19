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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210819/novayavolna-1746435291.html
Крутой назвал проведение "Новой волны" в условиях пандемии убыточным
Крутой назвал проведение "Новой волны" в условиях пандемии убыточным - РИА Новости, 19.08.2021
Крутой назвал проведение "Новой волны" в условиях пандемии убыточным
Проведение конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" при заполняемости зала на 50% становится убыточным, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T18:14
2021-08-19T18:14
шоубиз
сочи
игорь крутой
новости культуры
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СОЧИ, 19 авг – РИА Новости. Проведение конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" при заполняемости зала на 50% становится убыточным, сообщил журналистам председатель жюри, композитор Игорь Крутой.Ранее в среду пресс-служба администрации Сочи сообщила, что "Новая волна" пройдет с 19 по 25 августа при загрузке зрительного зала на 50%."Одна из причин – это финансирование. Это очень убыточно. Поэтому не могу сказать, в убыточном режиме сможем ли мы делать что-то дальше", – сказал Крутой.Международный конкурс "Новая волна" проводится в Сочи с 2014 года. Ежегодно председателем жюри, состоящим из артистов российской эстрады, выступает Игорь Крутой.
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сочи, игорь крутой, новости культуры
18:14 19.08.2021
 

Крутой назвал проведение "Новой волны" в условиях пандемии убыточным

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКомпозитор Игорь Крутой на вечере памяти актера Николая Караченцова в театре "Ленком"
Композитор Игорь Крутой на вечере памяти актера Николая Караченцова в театре Ленком - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СОЧИ, 19 авг – РИА Новости. Проведение конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" при заполняемости зала на 50% становится убыточным, сообщил журналистам председатель жюри, композитор Игорь Крутой.
Ранее в среду пресс-служба администрации Сочи сообщила, что "Новая волна" пройдет с 19 по 25 августа при загрузке зрительного зала на 50%.
"Одна из причин – это финансирование. Это очень убыточно. Поэтому не могу сказать, в убыточном режиме сможем ли мы делать что-то дальше", – сказал Крутой.
Международный конкурс "Новая волна" проводится в Сочи с 2014 года. Ежегодно председателем жюри, состоящим из артистов российской эстрады, выступает Игорь Крутой.
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