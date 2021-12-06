https://ria.ru/20211206/kirkorov-1762382958.html
Пресс-секретарь Киркорова заявила, что все штрафы певца оплачены
Пресс-секретарь Киркорова заявила, что все штрафы певца оплачены - РИА Новости, 06.12.2021
Пресс-секретарь Киркорова заявила, что все штрафы певца оплачены
Все дорожные штрафы певца Филиппа Киркорова оплачены, заявила РИА Новости пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:18
2021-12-06T14:18
2021-12-06T14:18
шоубиз
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филипп киркоров
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Все дорожные штрафы певца Филиппа Киркорова оплачены, заявила РИА Новости пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.Ранее в пресс-службе Таганского суда Москвы сообщили РИА Новости, что на Киркорова составили 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов, их рассмотрят 14 декабря."У нас все оплачено, и когда вышла эта новость, мне прислали все чеки, все уведомления, что все оплачено", - сказала Успенская.
https://ria.ru/20211206/kirkorov-1762352663.html
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общество, филипп киркоров
Пресс-секретарь Киркорова заявила, что все штрафы певца оплачены
Пресс-секретарь Киркорова Успенская заявила, что ей прислали чеки об оплате штрафов певца