https://ria.ru/20211206/kirkorov-1762382958.html

Пресс-секретарь Киркорова заявила, что все штрафы певца оплачены

Пресс-секретарь Киркорова заявила, что все штрафы певца оплачены - РИА Новости, 06.12.2021

Пресс-секретарь Киркорова заявила, что все штрафы певца оплачены

Все дорожные штрафы певца Филиппа Киркорова оплачены, заявила РИА Новости пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T14:18

2021-12-06T14:18

2021-12-06T14:18

шоубиз

общество

филипп киркоров

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Все дорожные штрафы певца Филиппа Киркорова оплачены, заявила РИА Новости пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.Ранее в пресс-службе Таганского суда Москвы сообщили РИА Новости, что на Киркорова составили 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов, их рассмотрят 14 декабря."У нас все оплачено, и когда вышла эта новость, мне прислали все чеки, все уведомления, что все оплачено", - сказала Успенская.

https://ria.ru/20211206/kirkorov-1762352663.html

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общество, филипп киркоров