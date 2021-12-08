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Посредники по Карабаху выступили за возобновление диалога Еревана и Баку

Посредники по Карабаху выступили за возобновление диалога Еревана и Баку - РИА Новости, 08.12.2021

Посредники по Карабаху выступили за возобновление диалога Еревана и Баку

Главы внешнеполитических ведомств стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию заявили о поддержке возобновления прямого диалога... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T07:57

2021-12-08T07:57

2021-12-08T07:57

в мире

армения

азербайджан

сергей лавров

жан-ив ле дриан

обсе

энтони блинкен

россия

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ЕРЕВАН, 8 дек – РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию заявили о поддержке возобновления прямого диалога межу Ереваном и Баку под эгидой посредников."Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, представляющие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, выражают поддержку возобновлению прямого диалога между Арменией и Азербайджаном под эгидой сопредседателей Минской группы", - говорится на сайте ОБСЕ. Страны-сопредседатели призвали стороны продолжить диалог между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, начатый в сентябре в Нью-Йорке и в ноябре в Париже, а также контакты на уровне руководства для содействия установления прочного и стабильного мира в регионе.Посредники призвали Армению и Азербайджан продолжить взаимодействие под эгидой сопредседателей для достижения конкретного прогресса в гуманитарных вопросах, включая проблемы, связанные с находящимися в заключении лицами, разминированием, пропавшими без вести, добровольным возвращением перемещенных лиц и защитой исторического и культурного наследия, а также других нерешенных вопросов, таких как делимитация и демаркация границ и восстановление экономических и транспортных связей."Страны-сопредседатели также с обеспокоенностью отмечают недавние инциденты на недемаркированной армяно-азербайджанской границе и подтверждают, что применение силы или угроза силой для разрешения пограничных споров недопустимы. Страны-сопредседатели также напоминают Армении и Азербайджану об их обязанности соблюдать требования международного гуманитарного права и призывают стороны немедленно снять все ограничения на доступ международных гуманитарных организаций в районы и к населению, затронутым конфликтом", - отмечается в документе.Посредники призвали стороны как можно скорее принять сопредседателей в регионе, чтобы дать им возможность оценить ситуацию на местах для достижения ощутимого прогресса в реализации гуманитарных инициатив, обсуждаемых на встречах, упомянутых выше, а также согласия по повестке дня для будущих шагов. Сопредседатели вновь заявили о своей решительной поддержке продолжающейся работе Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, призывав стороны в полной мере сотрудничать с ним."Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ подтверждают свою приверженность работе со сторонами для поиска всеобъемлющих решений всех остающихся вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него, в соответствии со своим мандатом, чтобы способствовать безопасному, стабильному, процветающему и мирному будущему региона Южного Кавказа", - отмечается в заявлении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211207/bezopasnost-1762640995.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211121/razgovor-1760039447.html

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в мире, армения, азербайджан, сергей лавров, жан-ив ле дриан, обсе, энтони блинкен, россия