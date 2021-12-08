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Биография Анналены Бербок

Биография Анналены Бербок - РИА Новости, 08.12.2021

Биография Анналены Бербок

Немецкий политик Анналена Бербок родилась 15 декабря 1980 года в Ганновере. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:22

2021-12-08T16:22

2021-12-08T16:22

справки

ганновер

анналена бербок

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Немецкий политик Анналена Бербок родилась 15 декабря 1980 года в Ганновере.Изучала политологию в Гамбургском университете. В 2005 году получила степень магистра международного публичного права Лондонской школы экономики и политических наук (London School of Economics and Political Science). В 2008 году поступила в докторантуру Свободного университета Берлина (Freie Universität Berlin), но не окончила ее. Была внештатным сотрудником в газете Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ), работала в Северно-Германском радио (Norddeutschen Rundfunk) и агентстве DPA. Проходила стажировку в Совете Европы в Страсбурге и в Европейском парламенте. В 2005-2008 годах работала в офисе Элизабет Шредтер в Европейском парламенте.В период с 2008 по 2009 год была советником по внешней политике и политике безопасности в парламентской группе "Партии зеленых" в бундестаге.В 2005 году Анналена Баербок присоединилась к партии "Союз 90 / Зеленые". С 2009 года она занимала различные должности в партии: была председателем "Зеленых" в Бранденбурге (2009-2013), членом правления "Европейской партии зеленых" (2009-2012) и членом партийного совета на федеральном уровне (2012-2013). В январе 2018 года Анналена Бербок была избрана сопредседателем "Зеленых". В 2013 году Анналена Бербок была избрана в бундестаг. После парламентских выборов в 2017 году участвовала в коалиционных переговорах (безуспешных) с ХДС/ХСС и СвДП.В апреле 2021 года была выдвинута кандидатом "Зеленых" на пост канцлера на федеральных выборах 2021 года. По итогам парламентских выборов 26 сентября 2021 года "Зеленые" заняла третье место, получив 118 мест в парламенте. 24 ноября 2021 года было объявлено о формировании правящей коалиции, в которую вошли Социал-демократическая партия (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП). В соответствии с соглашением к "Зеленым" отошел пост вице-канцлера, министров иностранных дел, экономики и защиты климата (бывшие Министерство экономики и энергетики), по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи, по защите окружающей среды, ядерной безопасности и защиты прав потребителей, по продовольствию и сельскому хозяйству. 8 декабря 2021 года Анналена Бербок была назначена министром иностранных дел ФРГ.Бербок неоднократно высказывалась против "Северного потока – 2", а также обвиняла Москву в "шантаже" в свете рекордно высоких цен на газ, что РФ неоднократно отвергала.Как представитель "Зеленых" она выступает за отказ от угольной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии, а также аналогичные решения в строительстве, сельском хозяйстве и других сферах.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, ганновер, анналена бербок