https://ria.ru/20211124/germaniya-1760606096.html

Раскрыта позиция будущего канцлера Германии по России и "Северному потоку — 2"

Шольц сообщил о формировании правящей коалиции в Германии - РИА Новости, 25.11.2021

Раскрыта позиция будущего канцлера Германии по России и "Северному потоку — 2"

В Германии Социал-демократическая партия (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) сформировали правящую коалицию, заявил кандидат в... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-24T19:56

2021-11-24T19:56

2021-11-25T00:04

в мире

германия

кристиан линднер

олаф шольц

анналена бербок

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Германии Социал-демократическая партия (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) сформировали правящую коалицию, заявил кандидат в федеральные канцлеры Олаф Шольц.Выступление политика опубликовал YouTube-канал газеты Handelsblatt.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, с этого времени партии вели переговоры о формировании коалиции и в среду представили соглашение. С 25 октября начнутся внутрипартийные онлайн-опросы, которые должны завершиться в течение десяти дней.В соответствии с соглашением СДПГ получают пост канцлера, главы ведомства канцлера, министерств внутренних дел, труда, обороны, здравоохранения, строительства, экономического развития и сотрудничества. К "Зеленым" отойдет пост вице-канцлера, министров иностранных дел, экономики и защиты климата (бывшие Министерство экономики и энергетики), по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи, по защите окружающей среды, ядерной безопасности и защиты прав потребителей, по продовольствию и сельскому хозяйству. Свободные демократы получат министерства финансов, юстиции, транспорта и цифровых технологий, образования и исследований.По данным СМИ, главой МИД станет сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок, ее соратник Роберт Хабек возглавит Министерство экономики и станет вице-канцлером. Лидер СвДП Кристиан Линднер возглавит Министерство финансов.Детали коалиционного соглашения опубликовали немецкие СМИ. Так, в документе указано, что новое правительство готово к конструктивному диалогу с Россией — "важным международным субъектом". В его планах — усилить сотрудничество с Москвой по "темам будущего (например, водорода, здравоохранения) и в борьбе с глобальными вызовами (климат, окружающая среда)".Кроме того, новый кабмин хочет создать возможности для безвизовых поездок между Россией и Германией для отдельных групп граждан, например молодых людей младше 25 лет.В опубликованном соглашении не упоминается газопровод "Северный поток — 2", но подчеркивается, что газ остается незаменимым энергоресурсом на переходный период. Партии не собираются отступать от планов достичь климатического нейтралитета к 2045 году и отказаться к этому времени от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников и более нейтрального водородного топлива.В межпартийном соглашении также упоминается ситуация на Украине."Мы требуем немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, насилия в Восточной Украине и незаконной аннексии Крыма. Путь к мирному решению конфликта на востоке Украины и отмене соответствующих санкций зависит от полного выполнения Минских договоренностей. Мы выступаем за решение замороженных конфликтов в регионе", — говорится в документе.Кроме того, будущее правительство Германии предупредило, что будет добиваться расширения санкций Евросоюза против властей Белоруссии, если Александр Лукашенко "не решит изменить курс". Как отмечается, возможные ограничения будут нацелены на то, "чтобы затруднить режиму доступ к финансовым средствам".

https://ria.ru/20211124/germaniya-1760574422.html

https://ria.ru/20211124/germaniya-1760590946.html

https://ria.ru/20211124/ministry-1760596709.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, кристиан линднер, олаф шольц, анналена бербок