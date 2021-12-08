https://ria.ru/20211208/berbok-1762759797.html

Противница "Северного потока — 2" Анналена Бербок стала главой МИД Германии

Противница "Северного потока — 2" Анналена Бербок стала главой МИД Германии - РИА Новости, 08.12.2021

Противница "Северного потока — 2" Анналена Бербок стала главой МИД Германии

Сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок назначена министром иностранных дел ФРГ, соответствующее назначение произвел в среду президент страны... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:42

2021-12-08T14:42

2021-12-08T14:42

в мире

союз 90/зеленые

германия

франк-вальтер штайнмайер

северный поток — 2

россия

анналена бербок

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БЕРЛИН, 8 дек – РИА Новости. Сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок назначена министром иностранных дел ФРГ, соответствующее назначение произвел в среду президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.Церемонию транслировал телеканал N24.Бербок неоднократно высказывалась против "Северного потока — 2", а также обвиняла Москву в "шантаже" в свете рекордно высоких цен на газ, что РФ неоднократно отвергала.Как представитель "Зеленых" она выступает за отказ от угольной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии, а также аналогичные решения в строительстве, сельском хозяйстве и других сферах.Как отметил ранее в беседе с РИА Новости немецкий политолог Александр Рар, Бербок не имеет никакого опыта во внешней политике и не видит, в каких областях можно работать с Россией.По его словам, при формировании коалиции "Зеленые" боролись за место главы МИД, чтобы проводить свою политику "либеральных ценностей" и прав человека, и опасность представляет убежденность Бербок в преимуществе западной морали.С другой стороны, директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов выразил мнение, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц не будет поддерживать радикальный настрой Бербок. Что касается "Северного потока 2", то проект, по его мнению, будет запущен, так как он уже достроен и готов к работе и его запуск поддерживают другие партии.

https://ria.ru/20211208/sholts-1762741546.html

https://ria.ru/20211207/shantazh-1762484035.html

германия

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в мире, союз 90/зеленые , германия, франк-вальтер штайнмайер, северный поток — 2, россия, анналена бербок