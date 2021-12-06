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https://ria.ru/20211206/vystavka-1762404548.html
В Москве открылась выставка картин Виктора Бута
В Москве открылась выставка картин Виктора Бута - РИА Новости, 06.12.2021
В Москве открылась выставка картин Виктора Бута
Торжественное открытие выставки художественных работ российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в американской тюрьме по... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:39
2021-12-06T15:57
общество
таиланд
сша
виктор бут
совет федерации рф
алла бут
онк
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Торжественное открытие выставки художественных работ российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в американской тюрьме по обвинению в сговоре с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, состоялось в понедельник в Общественной палате РФ в Москве, передает корреспондент РИА Новости.В экспозицию выставки вошли 24 ранее неизвестные широкой публике художественные работы Бута, выполненные в разных жанрах: портреты, пейзажи, натюрморты. Рисунки созlаны простым карандашом, шариковой ручкой, пастелью, восковыми мелками, а также масляными красками."У этих работ достаточно сложный путь. Виктор отправлял их из тюрьмы в российское посольство в Вашингтоне, а когда наши дипломаты ехали в отпуск домой в Москву, они привозили мне помимо своего багажа большие папки с рисунками. Таких посылок было три", - рассказала РИА Новости на полях выставки президент aонда "Дорога домой", жена бизнесмена Алла Бут.Алла выразила надежду, что это не последняя выставка работ ее мужа в России."Надеюсь, что это не последняя выставка. Совет Федерации пошёл навстречу. Скорее всего, в сентябре там тоже пройдёт выставка. Может быть, он нарисует что-то ещё, и мы дополним ее", - добавила она.По ее словам, главная цель выставки - привлечь внимание общественности к делу Виктора Бута.Она отметила, что, несмотря на тяжелое положение Виктора и небольшую надежду на освобождение, в картинах ее мужа нет депрессивных мотивов.Выставка призвана привлечь внимание общественности к судьбе Бута, который провел в заключении уже 13,5 года, она будет открыта с 6 по 9 декабря. Организаторами выступили комиссия ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, а также фонд помощи соотечественникам в критических ситуациях за рубежом "Дорога домой".Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".
https://ria.ru/20211206/but-1762396382.html
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общество, таиланд, сша, виктор бут, совет федерации рф, алла бут, онк, россия
15:39 06.12.2021 (обновлено: 15:57 06.12.2021)
 
В Москве открылась выставка картин Виктора Бута

В Москве открылась выставка картин Виктора Бута, отбывающего заключение в США

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Apichart Weerawong
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Торжественное открытие выставки художественных работ российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в американской тюрьме по обвинению в сговоре с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, состоялось в понедельник в Общественной палате РФ в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В экспозицию выставки вошли 24 ранее неизвестные широкой публике художественные работы Бута, выполненные в разных жанрах: портреты, пейзажи, натюрморты. Рисунки созlаны простым карандашом, шариковой ручкой, пастелью, восковыми мелками, а также масляными красками.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 15:08
Бут рассказал, как в тюрьме помогает занятие рисованием
"У этих работ достаточно сложный путь. Виктор отправлял их из тюрьмы в российское посольство в Вашингтоне, а когда наши дипломаты ехали в отпуск домой в Москву, они привозили мне помимо своего багажа большие папки с рисунками. Таких посылок было три", - рассказала РИА Новости на полях выставки президент aонда "Дорога домой", жена бизнесмена Алла Бут.
Алла выразила надежду, что это не последняя выставка работ ее мужа в России.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель на открытии выставки художественных работ российского бизнесмена Виктора Бута в Общественной палате РФ в Москве
Посетитель на открытии выставки художественных работ российского бизнесмена Виктора Бута в Общественной палате РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Посетитель на открытии выставки художественных работ российского бизнесмена Виктора Бута в Общественной палате РФ в Москве
"Надеюсь, что это не последняя выставка. Совет Федерации пошёл навстречу. Скорее всего, в сентябре там тоже пройдёт выставка. Может быть, он нарисует что-то ещё, и мы дополним ее", - добавила она.
По ее словам, главная цель выставки - привлечь внимание общественности к делу Виктора Бута.
"Для самого Виктора - это некая психологическая медитация, когда он может отвлечься от этих условий, от серых стен, перенестись в какой-то другой мир, мир свободы", - сказала Алла.
Она отметила, что, несмотря на тяжелое положение Виктора и небольшую надежду на освобождение, в картинах ее мужа нет депрессивных мотивов.
Выставка призвана привлечь внимание общественности к судьбе Бута, который провел в заключении уже 13,5 года, она будет открыта с 6 по 9 декабря. Организаторами выступили комиссия ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, а также фонд помощи соотечественникам в критических ситуациях за рубежом "Дорога домой".
© РИА НовостиВыставка картин Виктора Бута в Москве
Выставка картин Виктора Бута в Москве
© РИА Новости
Выставка картин Виктора Бута в Москве
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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ОбществоТаиландСШАВиктор БутСовет Федерации РФАлла БутОНКРоссия
 
 
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