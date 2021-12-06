https://ria.ru/20211206/vystavka-1762404548.html

В Москве открылась выставка картин Виктора Бута

В Москве открылась выставка картин Виктора Бута - РИА Новости, 06.12.2021

В Москве открылась выставка картин Виктора Бута

Торжественное открытие выставки художественных работ российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в американской тюрьме по... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T15:39

2021-12-06T15:39

2021-12-06T15:57

общество

таиланд

сша

виктор бут

совет федерации рф

алла бут

онк

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581530404_0:289:2614:1759_1920x0_80_0_0_89f49e4cb521791e0a9c65aca6168661.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Торжественное открытие выставки художественных работ российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в американской тюрьме по обвинению в сговоре с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, состоялось в понедельник в Общественной палате РФ в Москве, передает корреспондент РИА Новости.В экспозицию выставки вошли 24 ранее неизвестные широкой публике художественные работы Бута, выполненные в разных жанрах: портреты, пейзажи, натюрморты. Рисунки созlаны простым карандашом, шариковой ручкой, пастелью, восковыми мелками, а также масляными красками."У этих работ достаточно сложный путь. Виктор отправлял их из тюрьмы в российское посольство в Вашингтоне, а когда наши дипломаты ехали в отпуск домой в Москву, они привозили мне помимо своего багажа большие папки с рисунками. Таких посылок было три", - рассказала РИА Новости на полях выставки президент aонда "Дорога домой", жена бизнесмена Алла Бут.Алла выразила надежду, что это не последняя выставка работ ее мужа в России."Надеюсь, что это не последняя выставка. Совет Федерации пошёл навстречу. Скорее всего, в сентябре там тоже пройдёт выставка. Может быть, он нарисует что-то ещё, и мы дополним ее", - добавила она.По ее словам, главная цель выставки - привлечь внимание общественности к делу Виктора Бута.Она отметила, что, несмотря на тяжелое положение Виктора и небольшую надежду на освобождение, в картинах ее мужа нет депрессивных мотивов.Выставка призвана привлечь внимание общественности к судьбе Бута, который провел в заключении уже 13,5 года, она будет открыта с 6 по 9 декабря. Организаторами выступили комиссия ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, а также фонд помощи соотечественникам в критических ситуациях за рубежом "Дорога домой".Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".

https://ria.ru/20211206/but-1762396382.html

https://ria.ru/20211025/tyurmy-1756162131.html

таиланд

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, таиланд, сша, виктор бут, совет федерации рф, алла бут, онк, россия