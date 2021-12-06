https://ria.ru/20211206/vstrecha-1762403684.html

Путин прибыл на встречу с Моди

Путин прибыл на встречу с Моди - РИА Новости, 06.12.2021

Путин прибыл на встречу с Моди

Владимир Путин прибыл на переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T15:38

2021-12-06T15:38

2021-12-06T16:59

в мире

индия

нью-дели

владимир путин

газпром

сергей лавров

глонасс (система навигации)

юрий ушаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762414946_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_93dbe2f9c79f3352878595b30df6432a.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин прибыл на переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает корреспондент РИА Новости.Кортеж подъехал к Хайдарабадскому дворцу в центре Нью-Дели, политики вышли к прессе для совместной фотографии, а затем отправились в здание. Это первая личная встреча Путина с Моди после общения на саммите БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года и вторая зарубежная поездка российского президента в этом году. В переговорах также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и посол России в Индии Николай Кудашев.Как ожидается, Путин и Моди обсудят новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию российско-индийских отношений, поскольку это партнерство, как ранее заявил российский лидер, приносит взаимную выгоду обеим странам. В частности, в повестке есть тема энергетики, планируется подписание корпоративных документов по линии "Роснефти". Кроме того, Путин отмечал, что "хорошую динамику демонстрирует двусторонний товарооборот, активно развиваются связи в энергетике, инновациях, космосе, производстве антиковидных вакцин и лекарственных средств".Президент подчеркнул, что Индия — один из авторитетных центров многополярного мира с близкой нам внешнеполитической философией и приоритетами.Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что между Путиным и Моди выстроился "особый формат отношений", что позволяет им обсуждать самые сложные и щекотливые вопросы международной повестки. Он уточнил, что переговоры пройдут без лишних "протокольных нагромождений", учитывается ситуация с коронавирусом.Визит проходит на фоне выявления в мире варианта SARS-CoV-2 "омикрон", что привело к новым ограничительным мерам во всех странах. На прошлой неделе Индия сообщила о двух случаях заражения этим штаммом, сегодня первых пациентов зарегистрировали и в России.Ушаков сообщил, что по итогам саммита стороны могут подписать около десяти "весьма важных" двусторонних соглашений, затрагивающих разные области, в том числе торгово-инвестиционную сферу, космос и культуру.Приоритетное значение уделяется и кооперации в области энергетики. В частности, расширяется экспорт российских углеводородов в Индию, с индийскими партнерами активно сотрудничает "Роснефть".Большие перспективы имеет взаимодействие "Газпрома" и "Новатэка" с профильными индийскими корпорациями, активно изучаются возможности по совместной разработке углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России.Развивается сотрудничество и в космической области между "Роскосмосом" и Индийской организацией космических исследований — прежде всего речь идет о взаимном размещении наземных станций ГЛОНАСС и индийской спутниковой группировки "НавИК", а также о совместной деятельности в рамках пилотируемой космической программы. Ушаков также напомнил, что Российский фонд прямых инвестиций договорился с индийскими компаниями о производстве нескольких сотен миллионов доз российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт".Ранее сегодня завершились двусторонние переговоры в формате "2+2", в которых приняли участие главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар, а также руководители Минобороны Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх. Москва и Нью-Дели подписали несколько документов о сотрудничестве в военной отрасли.

https://ria.ru/20211206/otnosheniya-1762091109.html

https://ria.ru/20211206/s-400-1762366598.html

https://ria.ru/20211206/indiya-1762355208.html

https://ria.ru/20211206/sputnik-1762360761.html

индия

нью-дели

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди Владимир Путин прибыл на переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кортеж подъехал к Хайдарабадскому дворцу в центре Нью-Дели, политики вышли к прессе для совместной фотографии, а затем отправились в здание. 2021-12-06T15:38 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, нью-дели, владимир путин, газпром, сергей лавров, глонасс (система навигации), юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, индийская организация космических исследований, дальний восток, нарендра моди, николай кудашев, россия