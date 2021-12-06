15:38 06.12.2021 (обновлено: 16:59 06.12.2021)
Путин прибыл на встречу с Моди
Президент Путин прибыл на встречу с премьер-министром Индии Моди
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин прибыл на переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает корреспондент РИА Новости.
Кортеж подъехал к Хайдарабадскому дворцу в центре Нью-Дели, политики вышли к прессе для совместной фотографии, а затем отправились в здание.
В переговорах также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и посол России в Индии Николай Кудашев.
Вчера, 00:26Межгосударственные отношения России и Индии
Как ожидается, Путин и Моди обсудят новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию российско-индийских отношений, поскольку это партнерство, как ранее заявил российский лидер, приносит взаимную выгоду обеим странам. В частности, в повестке есть тема энергетики, планируется подписание корпоративных документов по линии "Роснефти".
Кроме того, Путин отмечал, что "хорошую динамику демонстрирует двусторонний товарооборот, активно развиваются связи в энергетике, инновациях, космосе, производстве антиковидных вакцин и лекарственных средств".
Президент подчеркнул, что Индия — один из авторитетных центров многополярного мира с близкой нам внешнеполитической философией и приоритетами.
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что между Путиным и Моди выстроился "особый формат отношений", что позволяет им обсуждать самые сложные и щекотливые вопросы международной повестки. Он уточнил, что переговоры пройдут без лишних "протокольных нагромождений", учитывается ситуация с коронавирусом.
Визит проходит на фоне выявления в мире варианта SARS-CoV-2 "омикрон", что привело к новым ограничительным мерам во всех странах. На прошлой неделе Индия сообщила о двух случаях заражения этим штаммом, сегодня первых пациентов зарегистрировали и в России.
Ушаков сообщил, что по итогам саммита стороны могут подписать около десяти "весьма важных" двусторонних соглашений, затрагивающих разные области, в том числе торгово-инвестиционную сферу, космос и культуру.
Приоритетное значение уделяется и кооперации в области энергетики. В частности, расширяется экспорт российских углеводородов в Индию, с индийскими партнерами активно сотрудничает "Роснефть".
Большие перспективы имеет взаимодействие "Газпрома" и "Новатэка" с профильными индийскими корпорациями, активно изучаются возможности по совместной разработке углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России.
Вчера, 12:32Песков назвал отношения Москвы и Дели зрелыми
Развивается сотрудничество и в космической области между "Роскосмосом" и Индийской организацией космических исследований — прежде всего речь идет о взаимном размещении наземных станций ГЛОНАСС и индийской спутниковой группировки "НавИК", а также о совместной деятельности в рамках пилотируемой космической программы.
Ушаков также напомнил, что Российский фонд прямых инвестиций договорился с индийскими компаниями о производстве нескольких сотен миллионов доз российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт".
Ранее сегодня завершились двусторонние переговоры в формате "2+2", в которых приняли участие главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар, а также руководители Минобороны Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх. Москва и Нью-Дели подписали несколько документов о сотрудничестве в военной отрасли.