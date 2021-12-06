https://ria.ru/20211206/omikron-1762369526.html

В России выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

В России выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021

В России выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

У двух человек, прибывших из ЮАР, обнаружили омикрон-штамм коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:29

2021-12-06T13:29

2021-12-06T16:47

распространение коронавируса

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. У двух человек, прибывших из ЮАР, обнаружили омикрон-штамм коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.По информации федеральной службы, SARS-CoV-2 выявили у десяти пассажиров, прилетевших из Южно-Африканской Республики, варианты вируса устанавливают. Все россияне, возвращающиеся из этой страны и сопредельных государств, должны пройти экспресс-тестирование в аэропорту, после чего их помещают в обсерваторы. Там им ежедневно проводят ПЦР-исследования.Второго декабря главный санитарный врач России Анна Попова объявила о двухнедельном карантине для пассажиров рейсов из ЮАР и соседних стран.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса