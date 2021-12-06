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В России выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
В России выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021
В России выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
У двух человек, прибывших из ЮАР, обнаружили омикрон-штамм коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:29
2021-12-06T16:47
распространение коронавируса
юар
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. У двух человек, прибывших из ЮАР, обнаружили омикрон-штамм коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.По информации федеральной службы, SARS-CoV-2 выявили у десяти пассажиров, прилетевших из Южно-Африканской Республики, варианты вируса устанавливают. Все россияне, возвращающиеся из этой страны и сопредельных государств, должны пройти экспресс-тестирование в аэропорту, после чего их помещают в обсерваторы. Там им ежедневно проводят ПЦР-исследования.Второго декабря главный санитарный врач России Анна Попова объявила о двухнедельном карантине для пассажиров рейсов из ЮАР и соседних стран.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
13:29 06.12.2021 (обновлено: 16:47 06.12.2021)
 
В России выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

Роспотребнадзор подтвердил первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в аэропорту Внуково
Медицинские работники в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. У двух человек, прибывших из ЮАР, обнаружили омикрон-штамм коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.
"У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон", — рассказали в ведомстве.
По информации федеральной службы, SARS-CoV-2 выявили у десяти пассажиров, прилетевших из Южно-Африканской Республики, варианты вируса устанавливают.
Все россияне, возвращающиеся из этой страны и сопредельных государств, должны пройти экспресс-тестирование в аэропорту, после чего их помещают в обсерваторы. Там им ежедневно проводят ПЦР-исследования.
Второго декабря главный санитарный врач России Анна Попова объявила о двухнедельном карантине для пассажиров рейсов из ЮАР и соседних стран.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаЮАРФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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