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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211205/lokdaun-1762220401.html
Локдаун в январе становится все более реальным
Вирусолог озвучил условие для введения локдауна в январе - РИА Новости, 05.12.2021
Локдаун в январе становится все более реальным
В случае тяжелого течения коронавируса из-за омикрон-штамма и перегрузки медицинской системы в январе могут продлить новогодние каникулы, заявил в беседе с... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T02:18
2021-12-05T02:18
распространение коронавируса
общество
ботсвана
юар
дмитрий песков
воз
российская академия наук
здоровье
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В случае тяжелого течения коронавируса из-за омикрон-штамма и перегрузки медицинской системы в январе могут продлить новогодние каникулы, заявил в беседе с Ura.ru член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.По его мнению, при ухудшении эпидемиологической ситуации в стране на принятие такого решения будет влиять фактор наличия свободных коек.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что пока еще рано говорить о введении дополнительных ограничений или о продлении новогодних каникул из-за очередной волны COVID-19.Новый штамм коронавируса B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. По словам ученых, он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. В ВОЗ признали этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоили ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что число заболевших среди получивших инъекцию не превышает трех-четырех процентов, а число тяжелых случаев — 0,03 процента.
https://ria.ru/20211204/omikron-1762190435.html
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общество, ботсвана, юар, дмитрий песков, воз, российская академия наук, здоровье, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, петр чумаков
02:18 05.12.2021
 
Вирусолог озвучил условие для введения локдауна в январе

Вирусолог Чумаков: в России могут ввести локдаун при тяжелом COVID-19 из-за омикрон-штамма

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В случае тяжелого течения коронавируса из-за омикрон-штамма и перегрузки медицинской системы в январе могут продлить новогодние каникулы, заявил в беседе с Ura.ru член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.
По его мнению, при ухудшении эпидемиологической ситуации в стране на принятие такого решения будет влиять фактор наличия свободных коек.
"Про штамм омикрон пока мало что ясно. Если окажется, что он все-таки вызывает тяжелую форму заболевания, то я думаю, это вполне возможно (продление новогодних каникул. — Прим. ред.). Пока такого нет", — высказался Чумаков.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что пока еще рано говорить о введении дополнительных ограничений или о продлении новогодних каникул из-за очередной волны COVID-19.
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Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что число заболевших среди получивших инъекцию не превышает трех-четырех процентов, а число тяжелых случаев — 0,03 процента.
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Распространение коронавирусаОбществоБотсванаЮАРДмитрий ПесковВОЗРоссийская академия наукЗдоровьеМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаПетр Чумаков
 
 
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