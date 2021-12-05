Локдаун в январе становится все более реальным

Вирусолог озвучил условие для введения локдауна в январе
Вирусолог Чумаков: в России могут ввести локдаун при тяжелом COVID-19 из-за омикрон-штамма
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В случае тяжелого течения коронавируса из-за омикрон-штамма и перегрузки медицинской системы в январе могут продлить новогодние каникулы, заявил в беседе с Ura.ru член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.
По его мнению, при ухудшении эпидемиологической ситуации в стране на принятие такого решения будет влиять фактор наличия свободных коек.
"Про штамм омикрон пока мало что ясно. Если окажется, что он все-таки вызывает тяжелую форму заболевания, то я думаю, это вполне возможно (продление новогодних каникул. — Прим. ред.). Пока такого нет", — высказался Чумаков.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что пока еще рано говорить о введении дополнительных ограничений или о продлении новогодних каникул из-за очередной волны COVID-19.
Новый штамм коронавируса B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. По словам ученых, он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. В ВОЗ признали этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоили ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.
Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что число заболевших среди получивших инъекцию не превышает трех-четырех процентов, а число тяжелых случаев — 0,03 процента.