https://ria.ru/20211205/lokdaun-1762220401.html

Локдаун в январе становится все более реальным

Вирусолог озвучил условие для введения локдауна в январе - РИА Новости, 05.12.2021

Локдаун в январе становится все более реальным

В случае тяжелого течения коронавируса из-за омикрон-штамма и перегрузки медицинской системы в январе могут продлить новогодние каникулы, заявил в беседе с... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T02:18

2021-12-05T02:18

2021-12-05T02:18

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дмитрий песков

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здоровье

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В случае тяжелого течения коронавируса из-за омикрон-штамма и перегрузки медицинской системы в январе могут продлить новогодние каникулы, заявил в беседе с Ura.ru член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.По его мнению, при ухудшении эпидемиологической ситуации в стране на принятие такого решения будет влиять фактор наличия свободных коек.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что пока еще рано говорить о введении дополнительных ограничений или о продлении новогодних каникул из-за очередной волны COVID-19.Новый штамм коронавируса B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. По словам ученых, он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. В ВОЗ признали этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоили ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что число заболевших среди получивших инъекцию не превышает трех-четырех процентов, а число тяжелых случаев — 0,03 процента.

https://ria.ru/20211204/omikron-1762190435.html

https://ria.ru/20211204/pandemiya-1762158637.html

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