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Отдаст ли Россия Курилы Дании
Отдаст ли Россия Курилы Дании - РИА Новости, 05.12.2021
Отдаст ли Россия Курилы Дании
С Дальнего Востока не очень часто приходят новости, вызывающие федеральный резонанс, но на этот раз там назревает событие, достойное самого пристального... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T08:00
2021-12-05T08:08
экономика
авторы
экология
энергетика
сахалинская область
дания
курильские острова
сахалин
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С Дальнего Востока не очень часто приходят новости, вызывающие федеральный резонанс, но на этот раз там назревает событие, достойное самого пристального внимания. Губернатор Сахалинской области сообщил об интересе датской инвестиционной компании Copenhagen Offshore Partners к Курильской гряде, а именно к острову Шумшу. Из слов Валерия Лимаренко следует, что финансисты хотели бы взять в аренду упомянутый остров — точнее, его часть — для развития там проекта зеленой энергетики.Точных данных пока немного. Известно лишь, что Copenhagen Offshore интересуется Шумшу и готова инвестировать от двух до 2,5 миллиарда долларов в строительство парка ветрогенерации, а позднее в завод по производству голубого водорода.Еще раз оговоримся, что перед нами лишь первичная, к тому же весьма скудная и противоречивая информация. Которая, однако, дает возможность сделать определенные прогнозы.В качестве опорной модели называется проект, который Copenhagen Offshore Partners реализует у берегов США. В частности, у побережья штата Массачусетс возводится более шести десятков ветровых установок совокупной мощностью 800 мегаватт, которые будут направлены на производство водорода как наиболее перспективного вида топлива XXI века. Датчане после тщательного исследования розы ветров в районе Шумшу пришли к выводу, что регион имеет громадные перспективы в том плане, что морские ветряки практически не будут простаивать, и потому рассчитывают на вдвое большую генерацию в объеме 1,5 гигаватта. Распорядители сумм с девятью нулями, несомненно, опираются на точные расчеты, потому данную цифру можно принять как конечную и гарантированную.А вот дальше начинаются странности.В качестве конечной продукции называется голубой водород, который без остатка будет уходить в соседнюю Японию. На бумаге все выглядит гладко и логично, но только если не смотреть на карту и не знать основ физики и химии.Голубой водород сегодня считается одним из наиболее экологически чистых ресурсов и потому перспективным в рамках зеленого энергоперехода. Вопрос в том, что добывать его в районе Шумшу, самого северного острова Курильской гряды, крайне проблематично. Голубой водород получают в результате разложения природного газа методом паровой конверсии. По технологии водяной пар, разогретый до тысячи градусов Цельсия, смешивают с метаном и добавляют катализатор. Ни о каком электролизе тут речь не идет — и это первая ключевая странность, ведь губернатор четко проговорил использование зеленого электричества от ветряков для выполнения конкретной процедуры.Даже если допустить, что глава региона не оговорился и в Copenhagen Offshore Partners действительно нацелены на голубой водород, возникает вторая нестыковка. Голубым этот вид водорода называют именно потому, что добывается он из метана, а на южной оконечности Камчатки его нет.Он есть на Сахалине, которым руководит Лимаренко. Там газ добывают давно и успешно. Первый в истории России завод по производству СПГ был построен именно тут и выдал первые литры топлива еще в 2009 году.Сегодня на острове реализуется два масштабных проекта — "Сахалин-1" и "Сахалин-2" — совокупной производственной мощностью почти 30 миллиардов кубометров. Исходное сырье добывается на трех платформах в районе населенных пунктов Пильтун и Ныш, а от них до Шумшу по кратчайшему маршруту через Охотское море — без малого тысяча километров. Расстояние не запредельное, но это дополнительное транспортное плечо, а значит, и расходы на фрахт и транспортировку, что сразу ставит вопрос о рентабельности производства.Более того, не следует забывать, что газ с двух платформ "Пильтун-Астохская" и с платформы "Моликпак" без остатка уходит на юг острова, где на терминале в районе города Корсаков он превращается в СПГ и перегружается на газовозы. Если идти из залива Анива, то путь до Шумшу возрастает еще на двести километров, то есть попутно растет и стоимость конечного водорода. При этом не нужно забывать и о контрактах, как долгосрочных, так и спотовых, по которым сахалинский СПГ уходит в мир.Вопрос, откуда датчане и их партнеры собираются брать товарное сырье, остается открытым.Однако было бы глупо думать, что иностранные инвесторы ведут переговоры о выделении столь внушительных сумм просто ради красного словца. Если предположить, что на севере Курильской гряды западные компании собираются добывать не голубой, а зеленый водород, то многие запутанные линии сойдутся воедино. Во-первых, его добывают тем самым методом электролиза, о котором шла речь выше, то есть строительство морских ветростанций получает логическое обоснование. Во-вторых, зеленый водород считается более дорогим, но и одновременно более экологичным. В качестве сырья используется простая вода, которая вокруг Шумшу представлена в неограниченном объеме. Но тогда непонятно, зачем датчане напускают туман, указывая своей целью водород другого цвета.Перейдя от домыслов к физической реальности, хотелось бы отметить вот что.Сама инициатива Copenhagen Offshore Partners весьма перспективна и не несет никакой угрозы ни территориальной целостности нашей страны, ни экологии края. Концессионная аренда известна уже не одну сотню лет и не дает арендатору никаких юридических прав на владение землями. Более того, для развития края это очень хорошо, ведь не секрет, что с Дальнего Востока идет медленный, но постоянный отток населения. Причин тому много, но основная — это отсутствие работы, высоких зарплат и развитой современной инфраструктуры — как социальной, так и промышленной.Возведение крупных индустриальных объектов сегодня стало тем якорем, что тормозит отток и даже при доминировании вахтового метода работы становится причиной вливания свежей крови. В качестве наглядного примера можно привести тот же проект "Сахалин-1", в рамках которого, помимо прочего, в поселке Де-Кастри уже построен отгрузочный нефтетерминал, полным ходом идет проектирование завода по производству СПГ. Понятно, что населенный пункт, где живет всего три тысячи человек, физически не в состоянии обеспечить все это нужным количеством рабочих рук, а потому их сюда будут заманивать работой, деньгами и перспективой роста.Местным жителям не стоит беспокоиться об экологии. Ветряки и завод по выпуску водорода — это не угольный терминал, который пылит на всю округу. К тому же западные компании уже много лет ведут яростный бой с набирающими силу всевозможными природоохранными организациями и явно не будут ставить под угрозу собственные прибыли, допуская производственную халатность.Подводя итог, скажем, что пусть проект на Шумшу пока вызывает больше вопросов, но сама инициатива не может не радовать. Туда, куда пока не дошли руки государства и российских компаний, могут прийти деньги иностранных инвесторов. В данном конкретном случае это топливо для Японии, прибыль для инвесторов, налоги в российскую казну, тысячи новых рабочих мест и новые дороги, дома, школы, больницы и детские сады там, где многие уже отчаялись дождаться улучшений.В выигрыше останутся все без исключения.
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Сергей Савчук
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Сергей Савчук
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экономика, авторы, экология, энергетика, сахалинская область, дания, курильские острова, сахалин, валерий лимаренко, дальний восток, инвестиции, аренда, россия
08:00 05.12.2021 (обновлено: 08:08 05.12.2021)
 

Отдаст ли Россия Курилы Дании

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкБухта Малокурильская на острове Шикотан
Бухта Малокурильская на острове Шикотан - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
С Дальнего Востока не очень часто приходят новости, вызывающие федеральный резонанс, но на этот раз там назревает событие, достойное самого пристального внимания. Губернатор Сахалинской области сообщил об интересе датской инвестиционной компании Copenhagen Offshore Partners к Курильской гряде, а именно к острову Шумшу. Из слов Валерия Лимаренко следует, что финансисты хотели бы взять в аренду упомянутый остров — точнее, его часть — для развития там проекта зеленой энергетики.
Точных данных пока немного. Известно лишь, что Copenhagen Offshore интересуется Шумшу и готова инвестировать от двух до 2,5 миллиарда долларов в строительство парка ветрогенерации, а позднее в завод по производству голубого водорода.
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Еще раз оговоримся, что перед нами лишь первичная, к тому же весьма скудная и противоречивая информация. Которая, однако, дает возможность сделать определенные прогнозы.
В качестве опорной модели называется проект, который Copenhagen Offshore Partners реализует у берегов США. В частности, у побережья штата Массачусетс возводится более шести десятков ветровых установок совокупной мощностью 800 мегаватт, которые будут направлены на производство водорода как наиболее перспективного вида топлива XXI века. Датчане после тщательного исследования розы ветров в районе Шумшу пришли к выводу, что регион имеет громадные перспективы в том плане, что морские ветряки практически не будут простаивать, и потому рассчитывают на вдвое большую генерацию в объеме 1,5 гигаватта. Распорядители сумм с девятью нулями, несомненно, опираются на точные расчеты, потому данную цифру можно принять как конечную и гарантированную.
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А вот дальше начинаются странности.
В качестве конечной продукции называется голубой водород, который без остатка будет уходить в соседнюю Японию. На бумаге все выглядит гладко и логично, но только если не смотреть на карту и не знать основ физики и химии.
Голубой водород сегодня считается одним из наиболее экологически чистых ресурсов и потому перспективным в рамках зеленого энергоперехода. Вопрос в том, что добывать его в районе Шумшу, самого северного острова Курильской гряды, крайне проблематично. Голубой водород получают в результате разложения природного газа методом паровой конверсии. По технологии водяной пар, разогретый до тысячи градусов Цельсия, смешивают с метаном и добавляют катализатор. Ни о каком электролизе тут речь не идет — и это первая ключевая странность, ведь губернатор четко проговорил использование зеленого электричества от ветряков для выполнения конкретной процедуры.
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Даже если допустить, что глава региона не оговорился и в Copenhagen Offshore Partners действительно нацелены на голубой водород, возникает вторая нестыковка. Голубым этот вид водорода называют именно потому, что добывается он из метана, а на южной оконечности Камчатки его нет.
Он есть на Сахалине, которым руководит Лимаренко. Там газ добывают давно и успешно. Первый в истории России завод по производству СПГ был построен именно тут и выдал первые литры топлива еще в 2009 году.
Сегодня на острове реализуется два масштабных проекта — "Сахалин-1" и "Сахалин-2" — совокупной производственной мощностью почти 30 миллиардов кубометров. Исходное сырье добывается на трех платформах в районе населенных пунктов Пильтун и Ныш, а от них до Шумшу по кратчайшему маршруту через Охотское море — без малого тысяча километров. Расстояние не запредельное, но это дополнительное транспортное плечо, а значит, и расходы на фрахт и транспортировку, что сразу ставит вопрос о рентабельности производства.
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Более того, не следует забывать, что газ с двух платформ "Пильтун-Астохская" и с платформы "Моликпак" без остатка уходит на юг острова, где на терминале в районе города Корсаков он превращается в СПГ и перегружается на газовозы. Если идти из залива Анива, то путь до Шумшу возрастает еще на двести километров, то есть попутно растет и стоимость конечного водорода. При этом не нужно забывать и о контрактах, как долгосрочных, так и спотовых, по которым сахалинский СПГ уходит в мир.
Вопрос, откуда датчане и их партнеры собираются брать товарное сырье, остается открытым.
Однако было бы глупо думать, что иностранные инвесторы ведут переговоры о выделении столь внушительных сумм просто ради красного словца. Если предположить, что на севере Курильской гряды западные компании собираются добывать не голубой, а зеленый водород, то многие запутанные линии сойдутся воедино. Во-первых, его добывают тем самым методом электролиза, о котором шла речь выше, то есть строительство морских ветростанций получает логическое обоснование. Во-вторых, зеленый водород считается более дорогим, но и одновременно более экологичным. В качестве сырья используется простая вода, которая вокруг Шумшу представлена в неограниченном объеме. Но тогда непонятно, зачем датчане напускают туман, указывая своей целью водород другого цвета.
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Перейдя от домыслов к физической реальности, хотелось бы отметить вот что.
Сама инициатива Copenhagen Offshore Partners весьма перспективна и не несет никакой угрозы ни территориальной целостности нашей страны, ни экологии края. Концессионная аренда известна уже не одну сотню лет и не дает арендатору никаких юридических прав на владение землями. Более того, для развития края это очень хорошо, ведь не секрет, что с Дальнего Востока идет медленный, но постоянный отток населения. Причин тому много, но основная — это отсутствие работы, высоких зарплат и развитой современной инфраструктуры — как социальной, так и промышленной.
Возведение крупных индустриальных объектов сегодня стало тем якорем, что тормозит отток и даже при доминировании вахтового метода работы становится причиной вливания свежей крови. В качестве наглядного примера можно привести тот же проект "Сахалин-1", в рамках которого, помимо прочего, в поселке Де-Кастри уже построен отгрузочный нефтетерминал, полным ходом идет проектирование завода по производству СПГ. Понятно, что населенный пункт, где живет всего три тысячи человек, физически не в состоянии обеспечить все это нужным количеством рабочих рук, а потому их сюда будут заманивать работой, деньгами и перспективой роста.
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Местным жителям не стоит беспокоиться об экологии. Ветряки и завод по выпуску водорода — это не угольный терминал, который пылит на всю округу. К тому же западные компании уже много лет ведут яростный бой с набирающими силу всевозможными природоохранными организациями и явно не будут ставить под угрозу собственные прибыли, допуская производственную халатность.
Подводя итог, скажем, что пусть проект на Шумшу пока вызывает больше вопросов, но сама инициатива не может не радовать. Туда, куда пока не дошли руки государства и российских компаний, могут прийти деньги иностранных инвесторов. В данном конкретном случае это топливо для Японии, прибыль для инвесторов, налоги в российскую казну, тысячи новых рабочих мест и новые дороги, дома, школы, больницы и детские сады там, где многие уже отчаялись дождаться улучшений.
В выигрыше останутся все без исключения.
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