https://ria.ru/20211204/kurily-1762141038.html

России сделали неожиданное предложение по Курилам

Лимаренко сообщил о желании датской фирмы арендовать курильский остров - РИА Новости, 04.12.2021

России сделали неожиданное предложение по Курилам

Датская компания Copenhagen Infrastructure Partners рассматривает возможность арендовать северокурильский остров Шумшу, сообщил в беседе с РБК губернатор... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T05:01

2021-12-04T05:01

2021-12-04T09:52

экономика

япония

дания

курильские острова

сахалин

валерий лимаренко

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Датская компания Copenhagen Infrastructure Partners рассматривает возможность арендовать северокурильский остров Шумшу, сообщил в беседе с РБК губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.Европейская фирма планирует организовать на Курилах производство 120,2 тысяч тонн водорода ежегодно за счет энергии ветра.Глава региона отметил, что датчане планируют поставлять произведенный газ в Японию. Лимаренко напомнил, что у Токио нет никаких территориальных претензий относительно Северных Курил, благодаря чему нет никаких препятствий для выстраивания долгосрочных торговых отношений в сфере водородной энергетики.Губернатор также уточнил, что инвестиции в этот проект могут составить от двух до двух с половиной миллиардов долларов.

https://ria.ru/20211110/energetika-1758408023.html

япония

дания

курильские острова

сахалин

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экономика, япония, дания, курильские острова, сахалин, валерий лимаренко