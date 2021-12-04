России сделали неожиданное предложение по Курилам

05:01 04.12.2021 (обновлено: 09:52 04.12.2021)
Лимаренко сообщил о желании датской фирмы арендовать курильский остров
Глава Сахалина Лимаренко: компания из Дании интересуется арендой курильского острова Шумшу
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Датская компания Copenhagen Infrastructure Partners рассматривает возможность арендовать северокурильский остров Шумшу, сообщил в беседе с РБК губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Европейская фирма планирует организовать на Курилах производство 120,2 тысяч тонн водорода ежегодно за счет энергии ветра.
"Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер. Инвестор просит предоставить землю под изыскания — куда поставить измерители для электропарка и т.д. Это не значит, что проект точно состоится, но идут серьезные переговоры, и я докладываю об этом руководству страны", — заявил Лимаренко.
Глава региона отметил, что датчане планируют поставлять произведенный газ в Японию. Лимаренко напомнил, что у Токио нет никаких территориальных претензий относительно Северных Курил, благодаря чему нет никаких препятствий для выстраивания долгосрочных торговых отношений в сфере водородной энергетики.
Губернатор также уточнил, что инвестиции в этот проект могут составить от двух до двух с половиной миллиардов долларов.
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