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России сделали неожиданное предложение по Курилам
Лимаренко сообщил о желании датской фирмы арендовать курильский остров - РИА Новости, 04.12.2021
России сделали неожиданное предложение по Курилам
Датская компания Copenhagen Infrastructure Partners рассматривает возможность арендовать северокурильский остров Шумшу, сообщил в беседе с РБК губернатор... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T05:01
2021-12-04T09:52
экономика
япония
дания
курильские острова
сахалин
валерий лимаренко
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Датская компания Copenhagen Infrastructure Partners рассматривает возможность арендовать северокурильский остров Шумшу, сообщил в беседе с РБК губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.Европейская фирма планирует организовать на Курилах производство 120,2 тысяч тонн водорода ежегодно за счет энергии ветра.Глава региона отметил, что датчане планируют поставлять произведенный газ в Японию. Лимаренко напомнил, что у Токио нет никаких территориальных претензий относительно Северных Курил, благодаря чему нет никаких препятствий для выстраивания долгосрочных торговых отношений в сфере водородной энергетики.Губернатор также уточнил, что инвестиции в этот проект могут составить от двух до двух с половиной миллиардов долларов.
https://ria.ru/20211110/energetika-1758408023.html
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экономика, япония, дания, курильские острова, сахалин, валерий лимаренко
05:01 04.12.2021 (обновлено: 09:52 04.12.2021)
 
Лимаренко сообщил о желании датской фирмы арендовать курильский остров

Глава Сахалина Лимаренко: компания из Дании интересуется арендой курильского острова Шумшу

© РИА Новости / Сергей КрасноуховКурилы
Курилы - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Датская компания Copenhagen Infrastructure Partners рассматривает возможность арендовать северокурильский остров Шумшу, сообщил в беседе с РБК губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Европейская фирма планирует организовать на Курилах производство 120,2 тысяч тонн водорода ежегодно за счет энергии ветра.
"Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер. Инвестор просит предоставить землю под изыскания — куда поставить измерители для электропарка и т.д. Это не значит, что проект точно состоится, но идут серьезные переговоры, и я докладываю об этом руководству страны", — заявил Лимаренко.
Глава региона отметил, что датчане планируют поставлять произведенный газ в Японию. Лимаренко напомнил, что у Токио нет никаких территориальных претензий относительно Северных Курил, благодаря чему нет никаких препятствий для выстраивания долгосрочных торговых отношений в сфере водородной энергетики.
Губернатор также уточнил, что инвестиции в этот проект могут составить от двух до двух с половиной миллиардов долларов.
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ЭкономикаЯпонияДанияКурильские островаСахалинВалерий Лимаренко
 
 
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