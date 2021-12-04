https://ria.ru/20211204/ostrov-1762145029.html
Что на самом деле Дания хочет сделать с курильским островом
В Сахалинской области уточнили слова губернатора про аренду острова Данией - РИА Новости, 04.12.2021
Что на самом деле Дания хочет сделать с курильским островом
Пресс-секретарь губернатора Сахалинской области Светлана Литвинова уточнила слова главы региона о планах датской компании арендовать остров Шумшу. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T09:01
2021-12-04T09:01
2021-12-04T10:36
экономика
сахалинская область
валерий лимаренко
россия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Сахалинской области Светлана Литвинова уточнила слова главы региона о планах датской компании арендовать остров Шумшу.Так, Валерий Лимаренко говорил о том, что Copenhagen Offshore Partners намерена взять Шумшу в аренду и вложить 2,5 миллиарда долларов в постройку энергетической станции."Ни в коем случае речь не идет о том, чтобы арендовать под это целый остров. Рассматривается вопрос об использовании лишь части земли под реализацию проекта. На Шумшу также планируется создание музея", — сказала Литвинова в беседе с РБК.По ее словам, сейчас ведутся переговоры по проекту, кроме того, еще нужно пройти некоторые процедуры и получить данные по ветровым характеристикам и объемам воды в месте строительства.Остров Шумшу относится к северной группе Курильских островов. Он находится в 11 километрах от Камчатки и в двух — от Парамушира, ближайшего обитаемого острова Курильской гряды. Сейчас на Шумшу живут пять человек — смотрители двух маяков.
https://ria.ru/20211126/kurily-1760895097.html
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экономика, сахалинская область, валерий лимаренко, россия
09:01 04.12.2021 (обновлено: 10:36 04.12.2021)
В Сахалинской области уточнили слова губернатора про аренду острова Данией
Пресс-секретарь главы Сахалина: датская компания хочет арендовать часть острова на Курилах