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Ремонт квартиры своими руками: с чего начать — алгоритм действий

С чего начать ремонт в квартире: основные этапы, последовательность работ и пошаговая инструкция

Ремонт квартиры своими руками: с чего начать — алгоритм действий

Чтобы ремонт не затянулся, важно его правильно начать и действовать поэтапно. Особенно много вопросов возникает, когда приходится делать все в квартире своими... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T09:40

2021-12-04T09:40

2021-12-04T10:03

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Чтобы ремонт не затянулся, важно его правильно начать и действовать поэтапно. Особенно много вопросов возникает, когда приходится делать все в квартире своими руками. Чего нельзя забывать в начале ремонта, с какой комнаты стартовать, в какой последовательности производить работы — в пошаговой инструкции РИА Новости.Ремонт квартирыЗатевая ремонт, нельзя недооценивать стадию подготовки и планирования. Стоит заранее продумать все детали, определить основные этапы, выстроить последовательность работ, просчитать бюджет. Особенно это важно, если принято решение делать все самостоятельно.Виды ремонтаПрежде всего нужно определиться, какой ремонт нужен: капитальный или косметический. Принято считать, что капитальный обходится примерно вдвое дороже косметического.Капитальный ремонтКапитальный ремонт — наиболее основательный и комплексный, требующий наибольших вложений средств, сил и времени. Это и глобальная модернизация, и перепланировка помещений, замена электрооборудования, инженерных систем и коммуникаций. При капитальном ремонте выравнивают стены и потолки, меняют напольные покрытия, переносят дверные проемы, сооружают новые декоративные элементы, перегородки и так далее.Косметический ремонтОтличается от капитального объемом работ. Обычно цель косметического ремонта — устранить внешние дефекты помещения. В основном речь идет об отделке, которая занимает гораздо меньше времени. Косметический ремонт делают в только что сданных новостройках, так как первые полтора-два года, пока здание дает усадку, в более тщательных работах нет смысла. Таким же образом часто пытаются освежить квартиру перед продажей.ЕвроремонтЭто понятие бытует только в странах бывшего Советского Союза и появилось после его распада, когда на строительные рынки в изобилии хлынули новые отделочные материалы. В собственно европейских странах термин "евроремонт" не используют.В 1990-х и 2000-х считалось, что евроремонт — это многоуровневый потолок, ниши в стенах, декоративный камень, барная стойка, фотообои, сложные шторы, теплые светлые оттенки. Сегодня термин встречается все реже.Этапы ремонтаЭтапы ремонта зависят от того, капитальный он или косметический, от сложности работ, бюджета и других деталей. Только определившись с этими вводными, можно планировать конкретные стадии: возможно, можно будет что-то пропустить, чтобы сэкономить время или деньги. Для необходимых же этапов важно соблюдать общепринятую очередность, которую диктует логика стройки.Выбор дизайна интерьераКогда понятно, какого именно ремонта требует квартира, самое время подумать, как она в итоге будет выглядеть. Сделать это "на берегу" особенно важно, чтобы не делать лишних работ и не накупить лишних материалов.Нанимает ли владелец квартиры дизайнера или нет, для начала стоит определиться с референсами: отобрать примеры интерьеров в специализированных журналах, на сайтах или в соцсетях. Лучше сразу искать варианты с похожими исходными данными, ведь, обустраивая типовую "хрущевку", странно ориентироваться на пентхаус, как бы ни восхищала картинка. Обратить внимание следует как раз на габариты — общий метраж, высоту потолков, размер и число окон, аналогичную планировку.В погоне за эстетикой важно не забывать, что интерьер должен быть функциональным. Поэтому следует учитывать образ жизни, привычки и мнение членов семьи.Составление дизайн-проектаДизайн-проект — набор коллажей, чертежей и визуализаций для отдельной комнаты или всей квартиры — обычно готовит дизайнер интерьера. Кроме эскизов, в проект также включают набор технических расчетов. Например, где будет проложена электропроводка, сколько понадобится краски или обоев для стен, плитки для ванной и т.д. В таком случае у строителей есть более или менее четкий план работ, а владелец квартиры может их контролировать и видит будущий результат.Делая ремонт своими силами, хозяева часто обходятся без дизайнера с целью экономии. Однако набросать проект или что-то вроде него все равно стоит: делать замеры и расчеты все равно придется, а визуализация поможет в планировании. К примеру, даже с самым простым чертежом будет понятнее, как расположить розетки и какой диван влезет в нужную нишу.ПерепланировкаЕсли нужна перепланировка, то ее делают в первую очередь. Обычно проект заказывают специализированным компаниям.К перепланировке относится не только перенос стен, но и смещение дверных проемов между комнатами, изменение положения электро-, газо- и теплосетей, вентиляционных систем и даже замена газовой плиты на электрическую.Перед тем как проводить такие работы, их необходимо узаконить. В разных регионах РФ перепланировку могут согласовывать разные инстанции, как правило, можно обратиться в местный отдел по делам архитектуры, БТИ или МФЦ. Понадобятся заявление о внесении изменений в кадастр, техплан, свидетельство о праве собственности — полный список документов следует уточнить в конкретном учреждении. После всех проверок (в государственных БТИ — через семь дней) заявителю выдают выписку из ЕГРН с новым планом квартиры.Выбираем подрядчиков или делаем своими рукамиЕсли бюджет позволяет, всегда лучше нанять подрядчиков. Опытные специалисты помогут избежать типичных "ошибок новичка", сэкономят и время, и деньги хозяев, которые при самостоятельном ремонте могут уйти на переделки.Самый простой, но и самый затратный вариант — нанять целую бригаду с прорабом. Также можно взять роль последнего на себя, привлекая узкопрофильные команды для решения конкретных вопросов и контролируя все самостоятельно. В любом случае искать рабочих лучше по личным рекомендациям и отзывам.Ремонт своими руками подразумевает высокие временные затраты, но в этом случае можно хорошо сэкономить. Главное здесь — следовать составленному плану. Для самых сложных работ, требующих специфического навыка, все равно придется приглашать мастеров — например, чтобы заменить окна или положить паркет.Выбор материаловВыбор материалов в большей степени зависит от бюджета ремонта. Но в любом случае надо учитывать функционал комнаты. Например, для кухни лучше взять моющиеся виниловые обои, а для спальни — более экологичные бумажные или флизелиновые. Для влажных помещений нужна более дорогая латексная краска, а для гостиной хватит и обычной интерьерной. С этими тонкостями помогут разобраться консультанты в строительном магазине и специализированные сайты.Стоит заранее рассчитать количество материалов, чтобы не купить лишнего или, наоборот, не ездить несколько раз по магазинам. Эксперты советуют брать материалы с запасом 10 % от общего объема. Как правило, для расчетов достаточно знать базовые измерения комнаты — длину каждой стены и высоту потолков.Завозить разом плитку, обои и краску в квартиру, особенно если она небольшая, неудобно, поэтому разумно составить график поставки материалов. Если что-то будут привозить издалека — из другого региона или даже страны, следует оформить заказ заранее.Составление сметы и прогноз бюджетаДаже при самостоятельном ремонте следует составить смету — документ для расчета и контроля затрат. Можно выполнить его в виде таблицы. В самом простом варианте смета содержит следующие столбцы: название материала или вида работ, единица измерения, количество, цена за единицу и общая сумма.План ремонта комнатОбычно ремонт начинают с самых сложных и грязных работ: демонтажа старой отделки, возведения или перемещения стен, замены окон и подоконников, труб, проводки и т.д. После перепланировки и инженерных работ кладут плитку в ванной, затем переходят к кухне, далее — к гостиной и спальням, коридорам, кладовой или гардеробной, балкону или лоджии. Совмещать черновой ремонт с отделкой не стоит: последняя требует хотя бы относительной чистоты. Красить стены или клеить обои в комнате, полной строительной пыли, не рекомендуется.Последовательность работПодробные замерыПомогают правильно рассчитать расход материалов, время работ и их трудозатратность, грамотно распределить бюджет.Чтобы информацию было удобно считывать, на листе бумаги составляют подробный план каждой комнаты. Нужно указать следующие величины: длину каждой стены, высоту потолка, размеры окон и дверных проемов, расстояние между ними. Если в помещении есть конструктивные особенности — колонны, балки, другие выступающие части или ниши, обязательно нужно указать и их точные параметры.На плане также должно быть учтено расстояние от стен до труб отопления, между трубами, записан их диаметр. В чертежах для санузлов нужно указать местонахождение труб канализации, выходов горячей и холодной воды, расположение отверстия вентиляции.Демонтажные работыСложность демонтажных работ зависит от состояния помещения. При капитальном ремонте разбирают встроенную мебель и сантехнику, стены, перегородки, потолки и полы.При косметическом ремонте достаточно снять старую отделку.Возведение стен и перегородокДля этого используют четыре вида материала: кирпич, пазогребень, газобетон, гипсокартон на металлическом каркасе.Кирпич, как правило, необходим только для несущих конструкций. Для межкомнатных стен и перегородок достаточно более легких материалов. Надо помнить, что кирпич кладут на бетонный пол, а не на стяжку.Пазогребень, как и кирпич, обладает высокой плотностью, поэтому тоже подходит для несущих стен. Материал часто усиливает акустику в помещении, то есть может потребовать дополнительной звукоизоляции.Хорошей звукоизоляцией обладает газобетон. Для внутренних стен подойдут плиты толщиной 100 миллиметров.Популярный гипсокартон подойдет для стен, на которых в дальнейшем не планируется размещать тяжелые полки или декор. Хорош для стен гардеробной, кладовой, различных ниш.Электротехнические работыЭлектросеть монтируют в несколько этапов:Для работ с проводкой, скорее всего, понадобится профессиональный электрик. Все можно сделать и самостоятельно, но тогда стоит обратиться к специалистам для подробной консультации и строго соблюдать правила безопасности.Монтаж трассы под кондиционерКроме оборудования и набора строительных инструментов понадобятся теплоизоляционный материал, герметик, медные трубки с латунными гайками.Стандартная последовательность действий следующая:Разводка труб водопровода, канализации и отопленияПри разводке труб главное — правильный монтаж. Надо также помнить, что стиральная машина и душевая кабина с гидромассажем увеличивают нагрузку на систему.Схемы разводки бывают двух видов:Чтобы заменить стояки, нужно обратиться в ЖЭК. То же касается любых работ с трубами отопления — в случае ошибок можно оставить без тепла всех соседей.Монтаж оконных блоковОкна устанавливают в несколько шагов.Монтаж входной двериДля начала нужно демонтировать старую дверь. Затем удалить все, что осталось на стеновых панелях: штукатурку, монтажную пену, утеплитель, детали крепежа и т.д. Всю поверхность следует очистить, залить бетонную стяжку, выровнять, когда высохнет — обработать грунтовкой. После этого можно снимать замеры для новой двери.Порядок действий при установке двери:Когда коробка установлена, останется только навесить дверь на петли.Выравнивание потолка и стенВыравнивать стены можно двумя способами — сухим или мокрым. Сухое выравнивание требует установки каркаса, на который потом крепят гипсокартон или фанеру. Этот вариант хорошо подходит при больших изъянах плоскости, где штукатурка и шпаклевка уже не справляются. К тому же плиты создают дополнительный слой звуко- и теплоизоляции, и за ними можно скрыть коммуникации.При мокром используют специальные строительные смеси, которые разводят водой и наносят на стены. Полный цикл такого выравнивания включает грунтовку, штукатурку и шпаклевку.Грунтуют стену, чтобы уменьшить расход следующих материалов. Также грунтовки в зависимости от состава могут защищать от грибка и плесени.Штукатурка создает прочный каменный слой и помогает устранить значительные неровности. Правда, нужно долго ждать, пока стена просохнет: максимальной прочности состав может достигнуть через неделю.После этого наносят шпаклевку. Это можно сделать самостоятельно, смесь быстро высыхает. После стены можно обработать абразивной шкуркой. Если на поверхностях есть только мелкие неровности и трещины, их можно сразу шпаклевать."Внутри помещений целесообразнее использовать штукатурки на гипсовой основе, за исключением помещений с повышенной влажностью (ванные, душевые). Перед нанесением штукатурки на поверхность, стены нужно обязательно прогрунтовать. Для слабо впитывающих поверхностей, например, бетона, используется грунтовка вроде "Бетоконтакта" — для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки с поверхностью", — объясняет руководитель учебного центра ООО "Кнауф Гипс" Александр Бортников.Выравнивание потолка принципиально ничем не отличается от выравнивания стен. Штукатурка и шпаклевка часто оказываются здесь самыми оптимальными методами. Еще один популярный и сравнительно бюджетный вариант — натяжное полотно. Но, как и в случае с каркасными конструкциями, это неудобно, если потолки в комнате низкие.Стяжка полаСтяжка нужна, если пол сильно искривлен или в нем есть трещины.Стяжка пола тоже бывает сухая и жидкая. При сухой пол засыпают специальной смесью, при жидкой — заливают специальным составом, как правило, самовыравнивающимся. Сухую стяжку чаще используют на балконах, лоджиях и открытых террасах, так как она, кроме прочего, хороша для испарения влаги или даже дренажа. Для жилых комнат больше подходит жидкая стяжка.Чтобы отремонтировать поврежденную старую стяжку своими руками, нужно болгаркой расширить и углубить трещину до такого состояния, чтобы ее края перестали крошиться. Затем трещину зачищают, используя строительный пылесос, и несколько раз покрывают грунтовкой. После того как грунтовка высохла, поврежденные места заполняются смесью из кварцевого песка и смесью типа "Ризопокс 3500" немного выше уровня поверхности. Когда смесь затвердеет, участки шлифуют и зачищают.Монтаж теплого полаТеплые полы бывают водяные, электрические и пленочные инфракрасные. Самыми популярными считаются водяные полы, когда по установленным под напольным покрытием трубкам течет вода из общей системы отопления.Полы с электрическим элементом используют кабели, которые нагреваются от электрического тока. Они защищены специальной многослойной изоляцией.Инфракрасный теплый пол представляет собой специальную пленку с графитовым покрытием и нагревательными элементами. Нагрев обеспечивают электроды. При взаимодействии пленки с покрытием излучаются инфракрасные лучи.Чистовая отделка потолкаНаиболее распространенные варианты отделки потолка:В любом случае потолок сначала нужно очистить, перед побелкой или покраской — загрунтовать, оштукатурить и зашпаклевать.Чистовое настенное покрытиеДля чистовой отделки стен можно использовать один или несколько материалов:Выбор финишной отделки стен зависит не только от бюджета ремонта, но и от состояния поверхности. Так, считается, что красить нужно идеально ровные стены, а неровности лучше скрывают плотные обои или декоративная штукатурка. В любом случае, делая все самостоятельно, лучше подробнее узнать про каждый способ и трезво оценивать свои силы и навыки. Снимать ту же неудачно нанесенную краску довольно хлопотно.Установка радиаторовДля монтажа радиаторов отопления нужно:При замене радиаторов лучше отказаться от радикальных изменений в существующей системе отопления, чтобы избежать проблем с управляющей компанией и соседями.Монтаж сантехникиДля начала нужно согласовать работу с компанией, обслуживающей коммуникационные системы внутри дома. Также предупредить соседей о планируемых работах и времени, когда будут перекрыты стояки. Когда нюансы улажены, можно резать старые трубы.Для обновления стояка и разводки в туалете нужно заменить старые трубы на новые, по диаметру они должны совпадать. Если на трубах нет изоляции, то нельзя ставить их вплотную к стене.Если санузел совмещен с ванной, то трубы устанавливают параллельно. В местах, где планируется установка сантехники и стиральной машины, делают ветви с шаровыми кранами на окончаниях.Чтобы установить раковину с пьедесталом или тумбой, нужно выровнять чашу с помощью уровня. Затем просверлить в стене отверстия для крепления, вставить дюбели и вкрутить крепежные шпильки.С помощью дюбелей также устанавливают и крепят к полу унитаз (если речь не идет о более сложных подвесных конструкциях).На этом этапе надо помнить, что должен быть сохранен доступ ко всем важным узлам труб — ничего нельзя зашивать или закладывать плиткой капитально, это частая ошибка неопытных строителей. Везде, где есть вентили, нужно оборудовать люки или дверцы.Чистовая отделка полаСтроительные магазины сегодня предлагают множество видов напольных покрытий, среди которых ламинат, паркет, инженерная доска, линолеум, плитка, ковролин, различные типы плитки и др. Материал нужно выбирать в зависимости от функций комнаты: для кухни и ванной традиционно используют плитку, тогда как для детской она считается неподходящей и даже травмоопасной. Не со всеми покрытиями "дружит" теплый пол. Любой из отделочных материалов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассматривать индивидуально.Установка межкомнатных дверейМежкомнатные двери делают из разных материалов, чаще всего из массива дерева, МДФ и ДВП. Из таких же материалов состоят и коробки. Самым недолговечным вариантом считаются коробки из ДВП, которые прогибаются даже под своим весом. Ламинированная древесина удобна тем, что ее не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки. Самые качественные, но и самые дорогие — двери и коробки из массива дерева. Более бюджетным, но все еще премиальным материалом будет шпон. Самым оптимальным решением по соотношению цены и качества в среднем сегменте многие сегодня считают МДФ.Что касается конструкций дверей, современные производители выпускают не только привычные распашные — бывают и раздвижные, и складные, и поворотные.Самостоятельно устанавливая обычную межкомнатную дверь, сначала нужно собрать коробку с учетом прямых углов в 90 градусов. Дверное полотно укладывается в собранную коробку и крепится на петли — две или три. Затем нужно прикрепить коробку к дверному проему — прямо к стене или монтажными пластинами. Последний шаг — заполнить пространство между коробкой и стеной монтажной пеной.Завершение электромонтажных работПосле того как работы с проведением электропроводки окончены, нужно проверить и "прозвонить" новую проводку с помощью мультиметра. Это устройство может выявить вероятность короткого замыкания, если в каком-то месте проводку неправильно подсоединили. Если прибор не выдал ошибок, значит, можно подключать готовую линию к вводному щитку и проверять работоспособность светильников, розеток и выключателей.Монтаж внутреннего блока кондиционераВнутренний блок кондиционера не должен располагаться за шторами или над радиатором. В стене за ним не должны быть проложены водопроводные трубы, отопительная система, электрическая проводка.Чтобы закрепить монтажную пластину, от потолка и угла стены нужно отступить 10 и 5 сантиметров соответственно. В полученной точке необходимо просверлить отверстия и надежно прикрепить пластину.Внутренний блок устанавливают на пластину, затем в боковой стене сверлят отверстия для коммуникационного соединения ─ электропроводки, труб, шлангов для отвода конденсата.Укладка плинтусовПлинтусы бывают:По конструкции плинтусы делятся на простые, с кабель-каналами (для монтажа кабеля), канелюрные (для заведения линолеума или ковролина на вертикальную поверхность), плинтусные ленты (для оклейки элементов сложной формы).Плинтусы монтируют, только когда полностью завершена отделка стен и готово напольное покрытие. В углах плинтусы соединяют либо при помощи специальной фурнитуры (для пластиковых плинтусов), либо спиливают под углом и соединяют специальными растворами, например, "жидкими гвоздями". Если плинтус нужно прикрепить к гипсокартону, нужно использовать специальный клей.Генеральная уборка и расстановка мебелиПервым делом после ремонта нужно вынести строительный мусор, найти место для хранения оставшихся строительных материалов. Затем протереть потолки и стены от строительной пыли и вымыть полы. Далее провести генеральную уборку: отмыть и очистить поверхности, удалить пятна от краски и строительного скотча, отполировать зеркала и стекла, расставить мебель.Возможные ошибки при ремонте1. Электрика. После ремонта может оказаться, что одновременно работающие, скажем, электрочайник и стиральная машина выбивают пробки. Чтобы избежать этого, необходимо сразу устанавливать автоматические выключатели (защитные автоматы) на каждое устройство с большим потреблением электроэнергии.2. Розетки. Часто выясняется, что розеток не хватает или они неудобно расположены. Про розетки в ванной и вовсе забывают. Поэтому, чтобы не портить новый интерьер удлинителями, необходимо тщательно продумать схему расположения и число розеток на этапе планирования, а во влажных помещениях решить вопрос защиты от воды.3. Теплые полы. Не стоит укладывать нагревательный элемент по всей площади комнаты. Лучше обойти те места, где будет стоять мебель, чтобы не тратить электроэнергию и, соответственно, деньги на обогрев шкафа или холодильника.4. Недостаточное освещение. Еще один распространенный просчет, который необходимо устранять еще на первых этапах ремонта. Продумать выводы для светильников нужно до того, как монтировать или модернизировать проводку.5. Кривые стены. Нередко, самостоятельно ремонтируя квартиру, хозяева решают не выравнивать стены — чтобы сэкономить и время, и деньги. Однако нужно понимать, что кривые стены могут помешать нормально расставить или встроить мебель, навесить полки и шкафы, особенно на кухне. Класть плитку на слишком неровные стены также нельзя.Комментарий экспертаОдна из главных проблем, с которой можно столкнуться при ремонте сегодня, — сильно подорожавшие в 2021 году стройматериалы, считают профи."Такого шокового роста цен на стройматериалы не фиксировалось за последние 20 лет, и эксперты не берутся прогнозировать, когда цены достигнут своего потолка. В целом основные строительные материалы подорожали в 2-2,5 раза", — рассказал РИА Недвижимость общественный уполномоченный в городе Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.По его словам, одна из причин — дефицит на некоторые материалы на внутреннем российском рынке. Например, на клееный брус. Это пока не позволяет ценам стать ниже. При этом эксперт считает, что со временем отдельные товары в строительных магазинах должны начать дешеветь, так что ремонт можно планировать с учетом этих прогнозов.

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