https://ria.ru/20220711/elektroschitok-1801804450.html

Почему выбивает автомат в распределительном щитке: причины и что делать

Выбивает автомат при включении в щитке с нагрузкой и без: причины и что делать

Почему выбивает автомат в распределительном щитке: причины и что делать

Многим знакома ситуация, когда в доме или квартире выключился свет из-за того, что сработал автомат в распределительном щитке. Особенности работы дифавтомата,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T19:44

2022-07-11T19:44

2022-07-11T19:44

электричество

безопасность

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Многим знакома ситуация, когда в доме или квартире выключился свет из-за того, что сработал автомат в распределительном щитке. Особенности работы дифавтомата, причины аварийного отключения и как их определить, что делать, если при включении стиральной машины, водонагревателя и других бытовых приборов его выбивает и как рассчитать максимально допустимую нагрузку – в материале РИА Новости.Почему выбивает автоматАвтоматический выключатель дифференциального тока (АВ) – компактный модуль для обеспечения безопасности эксплуатации электросети. Модели имеют от одной до четырех пар контактов и аналогичное количество полюсов. Двухполюсные экземпляры предназначены для установки в однофазной бытовой сети на 220 В на входе, однополюсные – на отдельной линии, а трех-четырехполюсные монтируют на двухфазные схемы, рассчитанные на работу под 380 В. Устанавливается автоматический выключатель на DIN-рейку в щитке.Прибор рассчитан на определенный рабочий ток – 6, 10, 16, 25 А. Это максимальная нагрузка, при которой автоматический выключатель нормально выполняет поставленную задачу. Если одновременно включить несколько мощных устройств – стиральную машину, кондиционер, бойлер и духовой шкаф, ток может достичь предела большего, чем выдерживает автомат, в этом случае срабатывает защита.Особенности работы"То, что мы привыкли коротко называть в электрике автоматом, наиболее корректно называть дифавтоматом или, если быть точнее – автоматическим выключателем дифференциального тока. Собственно, в полном наименовании и кроется основная функция этого прибора – автоматическое выключение питания в случае неполадок в сети. Он защищает электрическую линию от короткого замыкания, перегрузок и утечек тока, а также человека – от поражения электрическим током", – поясняет Александр Яковлев, инженер-проектировщик низковольтных комплектных устройств (НКУ) ООО "Завод КЛАЙВ".Принцип работы прибора заключается в том, что в аварийной ситуации (короткое замыкание или нагрузка больше номинальной) приводится в действие механизм расцепления силовых контактов.ПричиныЭлектрики выделяют множество причин, почему выбивает автомат — перегрузка, неисправность проводки или короткое замыкание сети, выход из строя техники или дефекты самого защитного автомата. Кроме того, вызвать сбой в работе автомата может неграмотный монтаж, и даже удар молнии. Выявлять и устранять причины неисправности помогут опытные специалисты.Наиболее распространённые в быту причины срабатывания дифавтомата перечислил Александр Яковлев:Бывают ситуации, когда автомат в щитке выбивает и вовсе без нагрузки. Тому есть несколько причин:В этом случае для устранения проблем следует обратить внимание на исправность самого автомата, осмотреть проводку на факт повреждений, оценить состояние розеток и выключателей."В современных электрических схемах на отдельные линии электропроводки помещения устанавливаются индивидуальные дифавтоматы: на розетки, освещение, холодильник и на некоторые особо энергоемкие потребители, – отмечает Александр Яковлев. – Такими мощными приборами могут быть: стиральные и посудомоечные машины, электроплиты, духовые шкафы, электрический теплый пол, водонагреватели (бойлеры), скважинные насосы, системы кондиционирования и электроотопления".Поиск и устранение неисправностей"Первое, что надо понимать – очень хорошо, что автоматический прерыватель тока сработал. Он защитил и квартиру, и оборудование в ней от короткого замыкания", – говорит Глеб Гилинский, соучредитель Ассоциации специалистов городского хозяйства.Что делать если выбивает автомат при использовании:Эксперты рассказали, что надо сделать, если в квартире/доме сработал дифавтомат:Меры безопасностиЧтобы избежать аварийного срабатывания дифавтомата достаточно соблюдать три простых рекомендации.Рекомендации специалистовАлександр Яковлев рекомендует применять как можно более энергоэффективные приборы и лампы и следить за исправностью применяемого оборудования. Исключить выбивание автомата рекомендуется путем равномерного распределения мощной нагрузки между несколькими розеточными группами. Если же такой возможности нет, не следует включать в электрическую сеть сразу несколько потребителей с высокой мощностью."Выбивание автомата может никогда и не повториться. Но если это случится снова – постарайтесь понять, какой именно режим и какого электроприбора его вызывает. Пользоваться этим прибором нельзя, нужно отнести его в ремонт", – говорит Глеб Гилинский. Эксперт также отмечает, что категорически запрещается менять автомат в щитке на автомат большего номинала (например, с 16 на 25 А) без перекладки всей электрической цепи.

https://realty.ria.ru/20220628/vorovstvo-1798588070.html

https://realty.ria.ru/20190218/1551025614.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

электричество, безопасность