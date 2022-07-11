Почему выбивает автомат в распределительном щитке: причины и что делать
Выбивает автомат
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Многим знакома ситуация, когда в доме или квартире выключился свет из-за того, что сработал автомат в распределительном щитке. Особенности работы дифавтомата, причины аварийного отключения и как их определить, что делать, если при включении стиральной машины, водонагревателя и других бытовых приборов его выбивает и как рассчитать максимально допустимую нагрузку – в материале РИА Новости.
Почему выбивает автомат
Автоматический выключатель дифференциального тока (АВ) – компактный модуль для обеспечения безопасности эксплуатации электросети. Модели имеют от одной до четырех пар контактов и аналогичное количество полюсов. Двухполюсные экземпляры предназначены для установки в однофазной бытовой сети на 220 В на входе, однополюсные – на отдельной линии, а трех-четырехполюсные монтируют на двухфазные схемы, рассчитанные на работу под 380 В. Устанавливается автоматический выключатель на DIN-рейку в щитке.
Прибор рассчитан на определенный рабочий ток – 6, 10, 16, 25 А. Это максимальная нагрузка, при которой автоматический выключатель нормально выполняет поставленную задачу. Если одновременно включить несколько мощных устройств – стиральную машину, кондиционер, бойлер и духовой шкаф, ток может достичь предела большего, чем выдерживает автомат, в этом случае срабатывает защита.
Мощные устройства: две стиральные машины и утюг
Особенности работы
"То, что мы привыкли коротко называть в электрике автоматом, наиболее корректно называть дифавтоматом или, если быть точнее – автоматическим выключателем дифференциального тока. Собственно, в полном наименовании и кроется основная функция этого прибора – автоматическое выключение питания в случае неполадок в сети. Он защищает электрическую линию от короткого замыкания, перегрузок и утечек тока, а также человека – от поражения электрическим током", – поясняет Александр Яковлев, инженер-проектировщик низковольтных комплектных устройств (НКУ) ООО "Завод КЛАЙВ".
Принцип работы прибора заключается в том, что в аварийной ситуации (короткое замыкание или нагрузка больше номинальной) приводится в действие механизм расцепления силовых контактов.
Причины
Электрики выделяют множество причин, почему выбивает автомат — перегрузка, неисправность проводки или короткое замыкание сети, выход из строя техники или дефекты самого защитного автомата. Кроме того, вызвать сбой в работе автомата может неграмотный монтаж, и даже удар молнии. Выявлять и устранять причины неисправности помогут опытные специалисты.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАвтоматические выключатели электроэнергии в щитке
Автоматические выключатели электроэнергии в щитке
Наиболее распространённые в быту причины срабатывания дифавтомата перечислил Александр Яковлев:
- —включение в сеть прибора высокой мощности, которая самостоятельно или в совокупности с уже подключенными приборами превышает номинал той нагрузки, на которую был рассчитан дифавтомат;
- —короткое замыкание, которое может быть вызвано поврежденными проводами оборудования и электропроводки и привести к пожару;
- —неисправность подключенной техники, в том числе осветительных приборов, имеющих в своем составе источники питания;
- —в некоторых случаях причиной срабатывания дифавтомата может быть сам автомат вследствие неправильно подобранного номинала, износа с течением времени или браком при производстве.
Бывают ситуации, когда автомат в щитке выбивает и вовсе без нагрузки. Тому есть несколько причин:
- —ошибки в подключении автоматического выключателя дифференциального тока;
- —неисправность дифавтомата;
- —короткое замыкание в сети между розетками или выключателями и автоматом.
В этом случае для устранения проблем следует обратить внимание на исправность самого автомата, осмотреть проводку на факт повреждений, оценить состояние розеток и выключателей.
"В современных электрических схемах на отдельные линии электропроводки помещения устанавливаются индивидуальные дифавтоматы: на розетки, освещение, холодильник и на некоторые особо энергоемкие потребители, – отмечает Александр Яковлев. – Такими мощными приборами могут быть: стиральные и посудомоечные машины, электроплиты, духовые шкафы, электрический теплый пол, водонагреватели (бойлеры), скважинные насосы, системы кондиционирования и электроотопления".
Поиск и устранение неисправностей
"Первое, что надо понимать – очень хорошо, что автоматический прерыватель тока сработал. Он защитил и квартиру, и оборудование в ней от короткого замыкания", – говорит Глеб Гилинский, соучредитель Ассоциации специалистов городского хозяйства.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРаспределительный щиток в подъезде многоквартирного дома
Распределительный щиток в подъезде многоквартирного дома
Что делать если выбивает автомат при использовании:
- —Стиральной машины. Прежде всего, нужно учесть потребляемую машинкой мощность. Причиной может служить банальная перегрузка или факторы, связанные с поломкой техники: выход из строя мотора, ТЭНа, платы управления или кнопки включения. Выбивать автомат в момент включения может и из-за повреждения розетки или вследствие короткого замыкания в проводе самой техники.
- —Водонагревателя. Автомат может сработать при подключении водонагревателя в случае, если прибор вышел из строя или превышена допустимая норма нагрузки (если на квартиру установлен АВ С16, то на водонагреватель следует установить отдельный выключатель на 6 А). Если сам автомат и бойлер исправны, то для выявления причины необходимо провести ревизию контактных соединений или проводки.
- —Плиты/духовки. Ситуация, когда при включении электроплиты или духового шкафа выбивает автомат, возможна в том случае, если вышел из строя разъем подключения в самом приборе, сломались элементы плиты, неисправен сам выключатель, повреждена проводка. Если отключение происходит при включении какой-то одной конфорки, то важно проверить контакты или ТЭН.
- —Скважинного насоса. Если насос перестал качать воду, выбило автомат в щитке, то это может быть короткое замыкание вследствие повреждения кабеля или обмотки в движке насоса. Кроме того, дифавтомат может сработать, если в колодку на корпусе насоса попала влага.
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Эксперты рассказали, что надо сделать, если в квартире/доме сработал дифавтомат:
- 1Убедиться, что автомат не пострадал. Как правило, достаточно внешнего осмотра – щиток должен быть без следов копоти, запаха горелой пластмассы и деформации.
- 2Определить, на какой линии произошла нештатная ситуация – именно на ней автомат будет выключен. Для облегчения идентификации Александр Яковлев рекомендует подписывать каждый автомат в электрощите.
- 3Отключить все электрооборудование на линии этого автомата (выдернуть из розетки все приборы) и попробовать включить автомат. Если его снова выбило – место короткого замыкания или розетка или проводка. Нужно выключить автомат и разобрать все розетки – если короткое замыкание в одной из них, останутся следы оплавления. Если нет - проблема в проводке, ее самостоятельно менять нельзя, нужно позвать электриков.
- 4Если автомат работает, включать в сеть по очереди все, что было отключено. Так можно определить, из-за какого прибора происходит срабатывание автомата – он либо вышел из строя, либо вместе с ним нагрузка превышает допустимую. Использование неисправных электроприборов категорически запрещено, ремонт в домашних условиях невозможен. Нужно выбросить его или отнести в специализированную мастерскую.
- 5Если автомат не выбило после подключения всех потребителей – значит, его выбило от нестандартного режима работы какого-то прибора или из-за перегрузки. Такое случается даже в том случае, если электроприборы полностью исправны. Например, их слишком много включили на одну линию. "Рассчитать сколько приборов можно включить несложно, – говорит Глеб Гилинский. – В быту используются автоматы номиналами 10, 16 и 25 ампер. Нужно посмотреть, какая максимальная мощность электроприборов, которую вы "вешаете" на линию. Каждый киловатт – это 2,2 ампера при токе 220 вольт и 3,6 Ампера при токе 360 Вольт. Необходимо переключить лишние приборы на другую линию".
- 6"Если после выключения всего оборудования дифавтомат все-таки не включается – значит, скорее всего, либо неисправен сам автомат, либо проблема в электропроводке. В любом случае в такой ситуации лучше обратиться к специалисту-электрику, который поможет точно определить и устранить возникшую проблему", – советует Александр Яковлев.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСчетчики электроэнергии на даче в Московской области
Счетчики электроэнергии на даче в Московской области
Меры безопасности
Чтобы избежать аварийного срабатывания дифавтомата достаточно соблюдать три простых рекомендации.
- —Во-первых, не подключать дополнительное оборудование к линиям, предназначенным для отдельных мощных бытовых приборов.
- —Во-вторых, не подключать слишком много электроприборов на одну линию, используя несколько удлинителей и разветвителей, даже если подключаемое оборудование по отдельности не потребляет много электроэнергии.
- —В-третьих, на линии освещения, не устанавливать светильники и лампы в совокупности значительно превышающие номинал мощности, на который при проектировании был рассчитан дифавтомат.
Рекомендации специалистов
Александр Яковлев рекомендует применять как можно более энергоэффективные приборы и лампы и следить за исправностью применяемого оборудования. Исключить выбивание автомата рекомендуется путем равномерного распределения мощной нагрузки между несколькими розеточными группами. Если же такой возможности нет, не следует включать в электрическую сеть сразу несколько потребителей с высокой мощностью.
Электрический щиток в многоэтажном жилом доме
"Выбивание автомата может никогда и не повториться. Но если это случится снова – постарайтесь понять, какой именно режим и какого электроприбора его вызывает. Пользоваться этим прибором нельзя, нужно отнести его в ремонт", – говорит Глеб Гилинский. Эксперт также отмечает, что категорически запрещается менять автомат в щитке на автомат большего номинала (например, с 16 на 25 А) без перекладки всей электрической цепи.