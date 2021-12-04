https://ria.ru/20211204/puteshestviya-1761868383.html

Названы самые популярные у туристов маршруты на Новый год

Названы самые популярные у туристов маршруты на Новый год - РИА Новости, 04.12.2021

Названы самые популярные у туристов маршруты на Новый год

Самостоятельные туристы, планирующие провести новогодние каникулы в России, чаще всего приобретают авиабилеты в Санкт-Петербург, сообщает Aviasales.Перелет из... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T01:17

2021-12-04T01:17

2021-12-04T01:17

туризм

грузия

краснодар

новый год

новости - туризм

туризм

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Самостоятельные туристы, планирующие провести новогодние каникулы в России, чаще всего приобретают авиабилеты в Санкт-Петербург, сообщает Aviasales.Перелет из Москвы в Петербург на Новый год можно купить за пять тысяч рублей туда и обратно. Дорога в Сочи в оба конца стоит как минимум десять тысяч рублей, а в Калининград — на пару тысяч меньше. Посетить Краснодар можно за девять тысяч рулей, а Минеральные Воды — за 11 тысяч рублей. Эти города — самые востребованные у российских туристов.Самым популярным зарубежным направлением стала Турция. Стоимость билетов туда на Новый год начинается от 19 тысяч рублей в оба конца. В Грузию, с которой нет прямого авиасообщения, можно добраться как минимум за 29 тысяч рублей, в Венгрию — за 22 тысячи, в ОАЭ — заплатив как минимум 26 тысяч рублей, а на Шри-Ланку — не менее 65 тысяч рублей. Именно эти страны вызывают максимальный интерес у желающих совершить путешествие за границу на зимние каникулы.

https://ria.ru/20211201/kambodzha-1759814131.html

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краснодар

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шри-ланка

оаэ

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