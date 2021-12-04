Ускользает от иммунитета. Ученые раскрыли свойства омикрон-штамма COVID-19

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В ЮАР — четвертая волна COVID-19, вызванная омикрон-штаммом коронавируса. За сутки выявили более 11 тысяч заражений. В России гипермутанта по-прежнему нет, однако его обнаружили уже в 27 странах. Пока непонятно, почему новый вариант так быстро распространяется на юге Африканского континента и в мире. Одно из предположений — уникальная способность обходить приобретенную иммунную защиту."Омикрон" уходит от иммунитетаОмикрон-штамм (B.1.1.529) впервые нашли в образцах из Ботсваны, отобранных не ранее 11 ноября. У него порядка пятидесяти мутаций, из которых от 26 до 32 характерных изменений только в белке-шипе, отвечающем за проникновение в клетки человека. Теоретически это может означать, что мутант стал заразнее. Точной информации на этот счет не было — слишком мало времени прошло. Однако 1 декабря ученые из ЮАР и Канады представили первый препринт с анализом данных, которые проливают свет на свойства нового штамма. Работа еще ждет проверки рецензентов, поэтому выводы считают предварительными.Ученые использовали базы результатов ПЦР-тестов в ЮАР, поддерживаемых Национальным институтом инфекционных заболеваний (NICD), а также реестр повторных тестирований. Математическими методами свели все положительные анализы воедино, чтобы выявить случаи повторного заболевания COVID-19 у одного и того же человека.В итоге получился массив из более чем 2,7 миллиона человек с положительными ПЦР-тестами, полученными с 4 марта 2020-го по 27 ноября 2021-го. Из них повторное заражение коронавирусом (реинфекцию) заподозрили у 35 670 пациентов. Причем 332 болели трижды, а один — четыре раза.Авторы решили подсчитать, каков риск подхватить ковид дважды. В ЮАР прошло три волны COVID-19. В первую доминировал уханьский штамм и его потомок альфа-вариант, во вторую — "бета", а третью вызвала "дельта". Два последних штамма более заразные и распространялись они существенно быстрее. Иными словами, риск заразиться во вторую и третью волну был выше, чем шансы заболеть повторно.Ситуация поменялась с приходом "омикрона". Он появился меньше месяца назад и уже вытеснил все другие варианты. На него приходится 74 процента всех подтвержденных случаев в ЮАР. Ученые буквально на ходу обновляли данные и обновляли уже опубликованный было документ. Что удивительно, риск заболеть впервые снизился, а вот заразиться повторно — вырос. С начала ноября по 27-е — в 2,39 раза по сравнению с первой волной."Анализ на масштабе популяции говорит о том, что омикрон-вариант ускользает от иммунитета переболевших", — заключают авторы статьи.Работа вызвала большой отклик среди экспертов. "Эти реальные данные дают нам первые представления о способности "омикрона" уходить от защиты, приобретенной во время прошлой инфекции COVID-19. Пока неясно, почему это происходит, но, вероятно, из-за мутаций в белке-шипе. Нельзя исключать также снижение Т-клеточного иммунитета", — комментирует Симон Кларк, доцент клеточной микробиологии из Университета Рединг в ответ на запрос Британского научного медиацентра.По мнению Пола Хантера, профессора из Медицинской школы Нориджа Университета Ист-Англии, эта работа подтверждает изначальные догадки о свойстве "омикрона" прорывать естественным образом приобретенный иммунитет. "Сказать, какова его заразность, исходя из этого анализа, нельзя, также как и оценить, может ли он инфицировать вакцинированных, хотя теоретически это можно предположить", — поясняет ученый."Важный новый результат из Южной Африки: природный иммунитет — слабая защита от "омикрона". И значит, штамм ненамного более заразен, чем "дельта", а его слабое распространение среди пожилых может свидетельствовать о защите от прививок", — пишет в Facebook генетик из США Дмитрий Прусс. Эксперт обращает внимание, что в представленных данных есть слабые места. Во-первых, сейчас в ЮАР болеет много молодежи, у которой природный иммунитет слабее. Многие давно переболели ковидом, и их защита уже ослабела. Кроме того, велика доля неучтенных коронавирусных инфекций. "Мой совет: прививайтесь и ревакцинируйтесь, не рассчитывайте на то, что один раунд инфекции вас защитит", — констатирует ученый.Как вакцины защищают от "омикрона""Несмотря на то, что "омикрон", вероятно, способен обходить иммунитет, нынешние вакцины остаются лучшим оружием против него", — комментирует в Twitter Кристиан Андресен, вирусолог из Исследовательского института Скриппса, одним из первых обративший внимание на сильно мутировавший штамм из Ботсваны.Шабир Мади, профессор Витватерсрандского университета, отмечает: вакцинация теперь главным образом нужна не столько для защиты от заражения, сколько от тяжелого течения ковида и смерти. "Даже относительно небольшой иммунитет может предотвратить сильное заболевание", — говорит Мади.Профессор Мади руководил испытанием вакцины AstraZeneca-Oxford в ЮАР в конце прошлого года. Когда пришла вторая волна, вызванная бета-вариантом, препарат не сработал. Бета-штамм пробивал защиту привитых, слабо уберегал молодежь от легкого и среднего течения коронавируса. В тоже время в Канаде он оказался на 80 процентов эффективен против госпитализаций. Если "омикрон" ведет себя так же, как "бета", то, по словам Мади, стоит ожидать подъема прорывных инфекций у вакцинированных и реинфекций переболевших. Однако, подчеркивает ученый, эта категория заболевших переносит ковид в легкой форме.Успех "омикрона" в ЮАР, скорее всего, связан со способностью инфицировать переболевших "дельтой" и другими штаммами и вакцинированных, пишут в Nature. Судя по данным повышенной смертности, а не по числу заражений, доля людей с естественным иммунитетом довольно высока. Однако в 60-миллионной стране, где привито двумя дозами 13 процентов, вирусу явно есть где разгуляться.На брифинге 2 декабря эпидемиологи из ЮАР сообщили, что число заражений стремительно растет, а доля положительных ПЦР-тестов — 22,4 процента (еще недавно — десять). Вспышка — в округе Цване провинции Гаутенг, но она быстро разрастается. Количество госпитализаций тоже увеличивается. Самое тревожное, что дети до четырех лет стали чаще заболевать, а значит, необходимо расширять детские отделения в клиниках. Нужны точных данные о заразности, патогенности и ускользании от иммунитета. В то же время нет ни одного официально подтвержденного случая заражения вакцинированных в ЮАР. В отличие от других стран, что неудивительно, ведь там "омикрон" выявляют главным образом у туристов, а они все привиты. Например, десятки участников корпоративной ковид-фри вечеринки заразились в Осло. Подозревают омикрон-штамм, поскольку среди посетителей были сотрудники из ЮАР.Впрочем, есть исключения. Так, второй случай заражения омикрон-штаммом подтвердили в США у жителя Миннесоты после поездки в Нью-Йорк. В начале ноября он ревакцинировался, 22 ноября у него проявились легкие симптомы, спустя два дня пришел положительный тест. К этому времени человек уже выздоровел, сообщают местные власти.Ни об одном тяжелом случае или смерти от COVID-19 у заразившихся омикрон-вариантом не известно. Напротив, люди болеют в легкой форме на дому. Производители в срочном порядке выясняют эффективность вакцинного иммунитета против "омикрона". По предварительным заявлениям, все существующие прививки работают.
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В ЮАР — четвертая волна COVID-19, вызванная омикрон-штаммом коронавируса. За сутки выявили более 11 тысяч заражений. В России гипермутанта по-прежнему нет, однако его обнаружили уже в 27 странах. Пока непонятно, почему новый вариант так быстро распространяется на юге Африканского континента и в мире. Одно из предположений — уникальная способность обходить приобретенную иммунную защиту.
"Омикрон" уходит от иммунитета
Омикрон-штамм (B.1.1.529) впервые нашли в образцах из Ботсваны, отобранных не ранее 11 ноября. У него порядка пятидесяти мутаций, из которых от 26 до 32 характерных изменений только в белке-шипе, отвечающем за проникновение в клетки человека. Теоретически это может означать, что мутант стал заразнее. Точной информации на этот счет не было — слишком мало времени прошло. Однако 1 декабря ученые из ЮАР и Канады представили первый препринт с анализом данных, которые проливают свет на свойства нового штамма. Работа еще ждет проверки рецензентов, поэтому выводы считают предварительными.
Ученые использовали базы результатов ПЦР-тестов в ЮАР, поддерживаемых Национальным институтом инфекционных заболеваний (NICD), а также реестр повторных тестирований. Математическими методами свели все положительные анализы воедино, чтобы выявить случаи повторного заболевания COVID-19 у одного и того же человека.
В итоге получился массив из более чем 2,7 миллиона человек с положительными ПЦР-тестами, полученными с 4 марта 2020-го по 27 ноября 2021-го. Из них повторное заражение коронавирусом (реинфекцию) заподозрили у 35 670 пациентов. Причем 332 болели трижды, а один — четыре раза.
Авторы решили подсчитать, каков риск подхватить ковид дважды. В ЮАР прошло три волны COVID-19. В первую доминировал уханьский штамм и его потомок альфа-вариант, во вторую — "бета", а третью вызвала "дельта". Два последних штамма более заразные и распространялись они существенно быстрее. Иными словами, риск заразиться во вторую и третью волну был выше, чем шансы заболеть повторно.
Ситуация поменялась с приходом "омикрона". Он появился меньше месяца назад и уже вытеснил все другие варианты. На него приходится 74 процента всех подтвержденных случаев в ЮАР. Ученые буквально на ходу обновляли данные и обновляли уже опубликованный было документ. Что удивительно, риск заболеть впервые снизился, а вот заразиться повторно — вырос. С начала ноября по 27-е — в 2,39 раза по сравнению с первой волной.
"Анализ на масштабе популяции говорит о том, что омикрон-вариант ускользает от иммунитета переболевших", — заключают авторы статьи.
Работа вызвала большой отклик среди экспертов. "Эти реальные данные дают нам первые представления о способности "омикрона" уходить от защиты, приобретенной во время прошлой инфекции COVID-19. Пока неясно, почему это происходит, но, вероятно, из-за мутаций в белке-шипе. Нельзя исключать также снижение Т-клеточного иммунитета", — комментирует Симон Кларк, доцент клеточной микробиологии из Университета Рединг в ответ на запрос Британского научного медиацентра.
По мнению Пола Хантера, профессора из Медицинской школы Нориджа Университета Ист-Англии, эта работа подтверждает изначальные догадки о свойстве "омикрона" прорывать естественным образом приобретенный иммунитет. "Сказать, какова его заразность, исходя из этого анализа, нельзя, также как и оценить, может ли он инфицировать вакцинированных, хотя теоретически это можно предположить", — поясняет ученый.
"Важный новый результат из Южной Африки: природный иммунитет — слабая защита от "омикрона". И значит, штамм ненамного более заразен, чем "дельта", а его слабое распространение среди пожилых может свидетельствовать о защите от прививок", — пишет в Facebook генетик из США Дмитрий Прусс.
Эксперт обращает внимание, что в представленных данных есть слабые места. Во-первых, сейчас в ЮАР болеет много молодежи, у которой природный иммунитет слабее. Многие давно переболели ковидом, и их защита уже ослабела. Кроме того, велика доля неучтенных коронавирусных инфекций. "Мой совет: прививайтесь и ревакцинируйтесь, не рассчитывайте на то, что один раунд инфекции вас защитит", — констатирует ученый.
Согласно анализу без малого трех миллионов пациентов в ЮАР, риск повторного заражения с приходом омикрон-штамма возрастает в 2,7 раза
Как вакцины защищают от "омикрона"
"Несмотря на то, что "омикрон", вероятно, способен обходить иммунитет, нынешние вакцины остаются лучшим оружием против него", — комментирует в Twitter Кристиан Андресен, вирусолог из Исследовательского института Скриппса, одним из первых обративший внимание на сильно мутировавший штамм из Ботсваны.
This goes without saying, but despite (likely) immune escape properties of Omicron, current vaccines continue to be our best weapon by far. So let's make sure we can get everybody vaccinated and boosted.
Let your immune system kick the snot out of Omicron when it says hello!🦠🥊
Шабир Мади, профессор Витватерсрандского университета, отмечает: вакцинация теперь главным образом нужна не столько для защиты от заражения, сколько от тяжелого течения ковида и смерти. "Даже относительно небольшой иммунитет может предотвратить сильное заболевание", — говорит Мади.
Профессор Мади руководил испытанием вакцины AstraZeneca-Oxford в ЮАР в конце прошлого года. Когда пришла вторая волна, вызванная бета-вариантом, препарат не сработал. Бета-штамм пробивал защиту привитых, слабо уберегал молодежь от легкого и среднего течения коронавируса. В тоже время в Канаде он оказался на 80 процентов эффективен против госпитализаций. Если "омикрон" ведет себя так же, как "бета", то, по словам Мади, стоит ожидать подъема прорывных инфекций у вакцинированных и реинфекций переболевших. Однако, подчеркивает ученый, эта категория заболевших переносит ковид в легкой форме.
Успех "омикрона" в ЮАР, скорее всего, связан со способностью инфицировать переболевших "дельтой" и другими штаммами и вакцинированных, пишут в Nature. Судя по данным повышенной смертности, а не по числу заражений, доля людей с естественным иммунитетом довольно высока. Однако в 60-миллионной стране, где привито двумя дозами 13 процентов, вирусу явно есть где разгуляться.
На брифинге 2 декабря эпидемиологи из ЮАР сообщили, что число заражений стремительно растет, а доля положительных ПЦР-тестов — 22,4 процента (еще недавно — десять). Вспышка — в округе Цване провинции Гаутенг, но она быстро разрастается. Количество госпитализаций тоже увеличивается. Самое тревожное, что дети до четырех лет стали чаще заболевать, а значит, необходимо расширять детские отделения в клиниках. Нужны точных данные о заразности, патогенности и ускользании от иммунитета.
Another excellent press briefing from South Africa this morning on Omicron. Things have moved on rapidly since last week and unfortunately it's not great news. I'll be covering it in the @IndependentSage briefing today.
В то же время нет ни одного официально подтвержденного случая заражения вакцинированных в ЮАР. В отличие от других стран, что неудивительно, ведь там "омикрон" выявляют главным образом у туристов, а они все привиты. Например, десятки участников корпоративной ковид-фри вечеринки заразились в Осло. Подозревают омикрон-штамм, поскольку среди посетителей были сотрудники из ЮАР.
Впрочем, есть исключения. Так, второй случай заражения омикрон-штаммом подтвердили в США у жителя Миннесоты после поездки в Нью-Йорк. В начале ноября он ревакцинировался, 22 ноября у него проявились легкие симптомы, спустя два дня пришел положительный тест. К этому времени человек уже выздоровел, сообщают местные власти.
Ни об одном тяжелом случае или смерти от COVID-19 у заразившихся омикрон-вариантом не известно. Напротив, люди болеют в легкой форме на дому. Производители в срочном порядке выясняют эффективность вакцинного иммунитета против "омикрона". По предварительным заявлениям, все существующие прививки работают.
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