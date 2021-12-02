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Попова назвала Африку "полигоном" для мутаций коронавируса
Попова назвала Африку "полигоном" для мутаций коронавируса - РИА Новости, 02.12.2021
Попова назвала Африку "полигоном" для мутаций коронавируса
В ЮАР уровень иммунизации от коронавируса невысокий, в Африке в целом - около 6%, поэтому там полигон для возможных мутаций, сообщила главный санитарный врач РФ РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:44
2021-12-02T14:44
2021-12-02T15:11
распространение коронавируса
юар
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коронавирус covid-19
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воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В ЮАР уровень иммунизации от коронавируса невысокий, в Африке в целом - около 6%, поэтому там полигон для возможных мутаций, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова.Всемирная организация здравоохранения классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".В понедельник ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юар, африка, коронавирус covid-19, в мире, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, омикрон-штамм коронавируса
14:44 02.12.2021 (обновлено: 15:11 02.12.2021)
Попова назвала Африку "полигоном" для мутаций коронавируса
Глава Роспотребнадзора Попова назвала Африку "полигоном" для мутаций коронавируса