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Попова назвала Африку "полигоном" для мутаций коронавируса

Попова назвала Африку "полигоном" для мутаций коронавируса - РИА Новости, 02.12.2021

Попова назвала Африку "полигоном" для мутаций коронавируса

В ЮАР уровень иммунизации от коронавируса невысокий, в Африке в целом - около 6%, поэтому там полигон для возможных мутаций, сообщила главный санитарный врач РФ РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:44

2021-12-02T14:44

2021-12-02T15:11

распространение коронавируса

юар

африка

коронавирус covid-19

в мире

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В ЮАР уровень иммунизации от коронавируса невысокий, в Африке в целом - около 6%, поэтому там полигон для возможных мутаций, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова.Всемирная организация здравоохранения классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".В понедельник ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.

юар

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юар, африка, коронавирус covid-19, в мире, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, омикрон-штамм коронавируса