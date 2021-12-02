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Костромская область
Костромская область
https://ria.ru/20211202/podderzhka-1761789470.html
Костромские власти добиваются федеральной поддержки ювелирной отрасли
Костромские власти добиваются федеральной поддержки ювелирной отрасли - РИА Новости, 02.12.2021
Костромские власти добиваются федеральной поддержки ювелирной отрасли
Руководство Костромской области совместно с сенатором Сергеем Калашником добиваются федеральной поддержки ювелирной отрасли, которая является стратегической для РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:22
2021-12-02T12:22
костромская область
экономика
костромская область
китай
сергей калашников
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
совет федерации рф
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КОСТРОМА, 2 дек – РИА Новости. Руководство Костромской области совместно с сенатором Сергеем Калашником добиваются федеральной поддержки ювелирной отрасли, которая является стратегической для региона – на костромские предприятия приходится выпуск более 50% всех ювелирных изделий от общероссийского производства, сообщает областная администрация."Ювелирная отрасль - одна из ведущих в экономике Костромской области. В ней работают полторы тысячи предприятий и индивидуальных предпринимателей, занято свыше пятнадцати тысяч человек. На регион приходится выпуск более 50% всех ювелирных изделий от общероссийского производства", - говорится в сообщении.В прошлом году отрасль не была отнесена к числу пострадавших на федеральном уровне, но такой статус ей был присвоен на уровне Костромской области. Регион снизил для ювелирных компаний ставку по упрощённой системе налогообложения, 65 крупных и средних предприятий были освобождены от уплаты налога на имущество организаций за второй квартал 2020 года, информирует областная администрация. В частности, благодаря принятым мерам поддержки по итогам 10 месяцев этого года ювелирная отрасль региона продемонстрировала рост на 34,8%.Сенатор от Костромской области, член комитета по экономической политике Сергей Калашник во время "Открытого диалога" с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым в Совете Федерации поднял вопросы развития ювелирной отрасли и необходимость ее поддержки. Он рассказал, что в регионе, который он представляет, хорошо развито ювелирное производство."Есть современное оборудование и даже избыточные мощности, но при этом по объему экспорта ювелирных изделий Россия занимает 37-е место в мире со 130 миллионами долларов, а первые места занимают Индия и Китай с 13 миллиардами долларов. Может быть, вопрос также и в том, что Минфин курирует оборот драгметаллов, а Минпромторг — их торговлю, и ведомствам трудно договориться", - цитирует Калашника пресс-служба костромской обладминистрации.Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поддержала позицию костромского сенатора и поручила комитету Совета Федерации по экономической политике вместе с Минпромторгом подготовить меры поддержки ювелирной отрасли, которая, по ее словам, нуждается в системных решениях и выходе на достойный мировой уровень.
https://ria.ru/20211202/finansirovanie-1761760997.html
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экономика, костромская область, китай, сергей калашников, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, денис мантуров, валентина матвиенко, россия
12:22 02.12.2021
 
Костромские власти добиваются федеральной поддержки ювелирной отрасли

Власти Костромской области добиваются федеральной поддержки ювелирной отрасли

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРека Волга в Костроме. В центре - Сусанинская площадь
Река Волга в Костроме. В центре - Сусанинская площадь - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОСТРОМА, 2 дек – РИА Новости. Руководство Костромской области совместно с сенатором Сергеем Калашником добиваются федеральной поддержки ювелирной отрасли, которая является стратегической для региона – на костромские предприятия приходится выпуск более 50% всех ювелирных изделий от общероссийского производства, сообщает областная администрация.
"Ювелирная отрасль - одна из ведущих в экономике Костромской области. В ней работают полторы тысячи предприятий и индивидуальных предпринимателей, занято свыше пятнадцати тысяч человек. На регион приходится выпуск более 50% всех ювелирных изделий от общероссийского производства", - говорится в сообщении.
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В прошлом году отрасль не была отнесена к числу пострадавших на федеральном уровне, но такой статус ей был присвоен на уровне Костромской области. Регион снизил для ювелирных компаний ставку по упрощённой системе налогообложения, 65 крупных и средних предприятий были освобождены от уплаты налога на имущество организаций за второй квартал 2020 года, информирует областная администрация. В частности, благодаря принятым мерам поддержки по итогам 10 месяцев этого года ювелирная отрасль региона продемонстрировала рост на 34,8%.
Сенатор от Костромской области, член комитета по экономической политике Сергей Калашник во время "Открытого диалога" с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым в Совете Федерации поднял вопросы развития ювелирной отрасли и необходимость ее поддержки. Он рассказал, что в регионе, который он представляет, хорошо развито ювелирное производство.
"Есть современное оборудование и даже избыточные мощности, но при этом по объему экспорта ювелирных изделий Россия занимает 37-е место в мире со 130 миллионами долларов, а первые места занимают Индия и Китай с 13 миллиардами долларов. Может быть, вопрос также и в том, что Минфин курирует оборот драгметаллов, а Минпромторг — их торговлю, и ведомствам трудно договориться", - цитирует Калашника пресс-служба костромской обладминистрации.
Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поддержала позицию костромского сенатора и поручила комитету Совета Федерации по экономической политике вместе с Минпромторгом подготовить меры поддержки ювелирной отрасли, которая, по ее словам, нуждается в системных решениях и выходе на достойный мировой уровень.
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Костромская областьЭкономикаКостромская областьКитайСергей КалашниковМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Совет Федерации РФДенис МантуровВалентина МатвиенкоРоссия
 
 
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