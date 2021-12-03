15:52 03.12.2021 (обновлено: 15:58 03.12.2021)
Сода, сахар, нашатырь: как и чем почистить золото дома, не испортив его
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украшения из золота нуждаются в особом уходе. Однако чтобы быстро вернуть прежний вид кольцу или сережкам, совсем не обязательно нести их в мастерскую. Как в домашних условиях эффективно почистить золото, чтобы оно блестело, как новое — советы ювелира в материале РИА Новости.
Причины появления загрязнений
С годами ювелирные украшения из любых металлов теряют свой первоначальный внешний вид и блеск. Золото не исключение, оно темнеет, мутнеет, царапается.
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Причин появления загрязнений на золоте может быть несколько.
- —Добавки в сплаве. Различные металлы, которые примешивают к золоту для твердости, способны вызывать окисление, что сразу отражается на внешнем виде изделия.
- —Долгое воздействие высоких температур и влажности. Прямые лучи солнца или баня вредны для золота.
- —Контакт с химическими веществами, особенно йодом. Средства для уборки, косметика, парфюм и даже морская вода влияют на блеск украшения, создавая на его поверхности мутную пленку. Это особенно касается колец, которые многие не снимают во время домашних дел.
- —Постоянное ношение. Ювелирные изделия из золота довольно капризны. Ежедневная носка способна привести к деформации и загрязнению украшений из-за пота, естественных жировых выделений кожи, пыли и грязи из окружающей среды. Кроме этого, золото — это мягкий металл, который неминуемо повреждается со временем, даже если владелец украшения старается быть с ним аккуратным.
Коробка с ювелирными украшениями
Как почистить золото
Для чистки желтого или красного золота в домашних условиях подойдут три действенных метода:
- —замачивание — украшение на определенный промежуток времени помещают в заранее подготовленную специальную жидкую смесь;
- —механическая чистка — для сильно загрязненных украшений, которые не поддаются замачиванию;
- —полировка — чтобы вернуть блеск, используют любой мягкий материал и специальные химические средства.
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Замачивание
Замачивание — это самый простой способ, для которого требуется лишь приготовить специальную жидкую смесь и немного подождать. Есть разные варианты чистящих растворов.
- —Жидкое мыло, перекись водорода и теплая вода. Нужно смешать чайную ложку мыла и две столовые ложки перекиси в теплой воде, затем в готовую жидкость положить украшение и оставить на 20 минут. После чего можно достать и протереть его мягкой тканью.
- —Средство для мытья посуды и вода. Смешать в любых пропорциях и прокипятить золото в этой смеси в течение нескольких минут.
- —Соль и горячая вода. Три столовые ложки соли разбавляют в стакане горячей воды, затем в готовую жидкость кладут украшение и оставляют на ночь. Утром его достаточно промыть в проточной воде.
- —Нашатырный спирт, стиральный порошок и вода. В стакан воды добавляют столовую ложку порошка и чайную ложку нашатыря. В готовый раствор на два часа помещают изделие.
- —Сода, горячая вода и фольга. Две-три столовые ложки соды засыпают в стакан горячей воды, дно заранее застилают фольгой. Украшение в стакане оставляют на ночь.
- —Сахар и теплая вода. В стакане воды разбавляют две столовые ложки сахара, в готовом растворе замачивают украшение минимум на три, максимум — на восемь часов.
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Механическая чистка
С механической чисткой следует быть аккуратным: абразивные вещества могут поцарапать золотое покрытие, потому многие ювелиры рекомендуют приобретать специальные средства — например, пасту ГОИ (следует выбирать пасту с низкой абразивностью, и лучше не использовать ее на рельефных украшениях). Дома также можно попробовать следующие варианты смесей.
- —Зубная паста (без абразивов и отбеливающих свойств или зубной порошок) и вазелин.Достаточно смешать в любых пропорциях и почистить украшение, используя мягкую щетку.
- —Мел и хозяйственное мыло. Нужно раскрошить мел в порошок и смешать в поровну с мыльной стружкой, нанести на изделие и протереть тканью, после обработки обязательно промыть в воде.
- —Мел и нашатырный спирт. Меловой порошок добавить к нашатырю примерно в равных пропорциях. Должна получиться однородная густая масса. Ей украшение чистят с помощью мягкой щетки и ткани.
Чтобы не сделать хуже, не стоит использовать нерастворенную соду, чистящие порошки для уборки кухни, наждачную бумагу и другие агрессивные материалы.
Механическая чистка золотых украшений
Полировка
Главная задача полировки — вернуть украшению прежний блеск. Поэтому самый простой способ — использовать бархатную или войлочную ткань. Подойдут также салфетки из микрофибры, которыми протирают очки или оргтехнику. Таким образом можно быстро убрать легкий налет с изделия. Могут помочь и народные средства:
- —мягкий канцелярский ластик;
- —уксус — украшение нужно протереть смоченной в нем тканью. Правда, если проба золота ниже 585, оно может потемнеть. Способ не подходит для белого золота;
- —луковый сок — принцип и предостережения те же, что и в работе с уксусом.
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Как почистить другие разновидности золота
Золотые сплавы бывают разных видов. Это зависит от того, какие металлы — серебро, платина, палладий или никель — и в каких пропорциях добавлены. Особенности в уходе есть у украшений из матового и белого золота.
Матовое
Матовое золото не требует полировки благодаря уже отшлифованному покрытию. На его поверхности нет сильного блеска и незаметны мелкие царапины. Однако со временем украшения из матового золота также требуют бережной чистки.
Чистка золотых украшений
Для этого можно использовать почти все способы, подходящие для глянцевого покрытия, главное — полностью исключить любые абразивные вещества.
Белое
Белое золото более капризно по сравнению с другими видами сплавов. Украшения из него нельзя кипятить, нельзя использовать уксус, пасту ГОИ и все варианты механической чистки. Это связано с тем, что белое золото более блестящее на вид из-за входящих в состав добавок и светлее желтого или красного, а значит, внешние воздействия оставляют на его поверхности более заметный след.
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Тем не менее украшения из такого вида золота можно смело очищать в растворах с мылом, нашатырем, содой, перекисью водорода или сахаром.
Как почистить украшение с камнями
"Регулярная чистка ювелирных изделий — один из обязательных этапов ухода за украшениями из драгоценных металлов и камней", — говорит ювелир Ольга Веснянова.
По словам эксперта, профессиональную чистку золотых украшений с камнями лучше проводить у ювелира. Самостоятельно можно удалить некоторые несложные загрязнения. Например, не стоит пытаться чистить дома изделия с органическими камнями, такими как жемчуг или перламутр. Так же легко можно навредить бирюзе и особенно изумрудам. Украшения с ними лучше доверять специалистам.
"Самый лучший и безопасный домашний способ чистки украшений с камнями — это взять моющее средство для посуды, развести с горячей водой и аккуратно промыть в этом растворе, используя старую зубную щетку с мягкой щетиной. Необходимо аккуратно потереть под камнями, в основном там собирается налет, который не дает им сверкать в полной мере. При сильном загрязнении цепочки можно добавить ложку аммиака (нашатырного спирта)", — рекомендует ювелир.
Профилактика
Чтобы золото дольше не требовало чистки, Ольга Веснянова советует:
- —снимать украшения во время мытья рук, посуды (особенно при работе с химическими средствами — при уборке дома или работы в огороде);
- —не надевать золотые изделия во время занятий спортом (его может повредить пот, при случайном ударе можно разбить камень или поцарапать покрытие);
- —снимать украшения, нанося на лицо и тело косметические средства, а также в бане, бассейне, у косметолога;
- —хранить драгоценности в отдельных мешочках или в специальных шкатулках с мягкой обивкой, так, чтобы они не терлись друг о друга;
- —не оставлять надолго украшения на открытом воздухе и около источников тепла.
Полезно завести привычку надевать кольца, серьги, цепочки и браслеты только перед выходом из дома, а по приходе — снимать, дабы снизить риски повреждений во время домашних дел. И все же не помешает отдавать украшение на профессиональную чистку ювелиру раз в полгода — так оно прослужит долго и, может быть, в будущем порадует не только владельца, но и его потомков.
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