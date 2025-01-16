https://ria.ru/20250116/zoloto-1762019885.html

Сода, сахар, нашатырь: как и чем почистить золото дома, не испортив его

Как почистить золото в домашних условиях: быстро и эффективно

Сода, сахар, нашатырь: как и чем почистить золото дома, не испортив его

Украшения из золота нуждаются в особом уходе. Однако чтобы быстро вернуть прежний вид кольцу или сережкам, совсем не обязательно нести их в мастерскую. Как в... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T20:50:00+03:00

2025-01-16T20:50:00+03:00

2025-01-16T20:50:00+03:00

россия

ювелирные украшения

золото

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762014075_0:1:2731:1537_1920x0_80_0_0_e63adf07f9dc5a2e56c795da2bb6224f.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украшения из золота нуждаются в особом уходе. Однако чтобы быстро вернуть прежний вид кольцу или сережкам, совсем не обязательно нести их в мастерскую. Как в домашних условиях эффективно почистить золото, чтобы оно блестело, как новое — советы ювелира в материале РИА Новости. Причины появления загрязненийС годами ювелирные украшения из любых металлов теряют свой первоначальный внешний вид и блеск. Золото не исключение, оно темнеет, мутнеет, царапается.Причин появления загрязнений на золоте может быть несколько.Как почистить золотоДля чистки желтого или красного золота в домашних условиях подойдут три действенных метода:ЗамачиваниеЗамачивание — это самый простой способ, для которого требуется лишь приготовить специальную жидкую смесь и немного подождать. Есть разные варианты чистящих растворов.Механическая чисткаС механической чисткой следует быть аккуратным: абразивные вещества могут поцарапать золотое покрытие, потому многие ювелиры рекомендуют приобретать специальные средства — например, пасту ГОИ (следует выбирать пасту с низкой абразивностью, и лучше не использовать ее на рельефных украшениях). Дома также можно попробовать следующие варианты смесей.Чтобы не сделать хуже, не стоит использовать нерастворенную соду, чистящие порошки для уборки кухни, наждачную бумагу и другие агрессивные материалы.ПолировкаГлавная задача полировки — вернуть украшению прежний блеск. Поэтому самый простой способ — использовать бархатную или войлочную ткань. Подойдут также салфетки из микрофибры, которыми протирают очки или оргтехнику. Таким образом можно быстро убрать легкий налет с изделия. Могут помочь и народные средства:Как почистить другие разновидности золотаЗолотые сплавы бывают разных видов. Это зависит от того, какие металлы — серебро, платина, палладий или никель — и в каких пропорциях добавлены. Особенности в уходе есть у украшений из матового и белого золота.МатовоеМатовое золото не требует полировки благодаря уже отшлифованному покрытию. На его поверхности нет сильного блеска и незаметны мелкие царапины. Однако со временем украшения из матового золота также требуют бережной чистки.Для этого можно использовать почти все способы, подходящие для глянцевого покрытия, главное — полностью исключить любые абразивные вещества.БелоеБелое золото более капризно по сравнению с другими видами сплавов. Украшения из него нельзя кипятить, нельзя использовать уксус, пасту ГОИ и все варианты механической чистки. Это связано с тем, что белое золото более блестящее на вид из-за входящих в состав добавок и светлее желтого или красного, а значит, внешние воздействия оставляют на его поверхности более заметный след.Тем не менее украшения из такого вида золота можно смело очищать в растворах с мылом, нашатырем, содой, перекисью водорода или сахаром.Как почистить украшение с камнями"Регулярная чистка ювелирных изделий — один из обязательных этапов ухода за украшениями из драгоценных металлов и камней", — говорит ювелир Ольга Веснянова.По словам эксперта, профессиональную чистку золотых украшений с камнями лучше проводить у ювелира. Самостоятельно можно удалить некоторые несложные загрязнения. Например, не стоит пытаться чистить дома изделия с органическими камнями, такими как жемчуг или перламутр. Так же легко можно навредить бирюзе и особенно изумрудам. Украшения с ними лучше доверять специалистам."Самый лучший и безопасный домашний способ чистки украшений с камнями — это взять моющее средство для посуды, развести с горячей водой и аккуратно промыть в этом растворе, используя старую зубную щетку с мягкой щетиной. Необходимо аккуратно потереть под камнями, в основном там собирается налет, который не дает им сверкать в полной мере. При сильном загрязнении цепочки можно добавить ложку аммиака (нашатырного спирта)", — рекомендует ювелир.ПрофилактикаЧтобы золото дольше не требовало чистки, Ольга Веснянова советует:Полезно завести привычку надевать кольца, серьги, цепочки и браслеты только перед выходом из дома, а по приходе — снимать, дабы снизить риски повреждений во время домашних дел. И все же не помешает отдавать украшение на профессиональную чистку ювелиру раз в полгода — так оно прослужит долго и, может быть, в будущем порадует не только владельца, но и его потомков.

https://ria.ru/20200131/1564075719.html

https://ria.ru/20210601/yuveliry-1735004708.html

https://ria.ru/20191113/1560853370.html

https://ria.ru/20201227/zoloto-1591089526.html

https://ria.ru/20200309/1568331428.html

https://ria.ru/20200315/1568396993.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ювелирные украшения, золото