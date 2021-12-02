https://ria.ru/20211202/odkb-1761752355.html

Постпред России оценил перспективы возвращения Узбекистана в ОДКБ

Постпред России оценил перспективы возвращения Узбекистана в ОДКБ - РИА Новости, 02.12.2021

Постпред России оценил перспективы возвращения Узбекистана в ОДКБ

РФ будет приветствовать любые возможные шаги Узбекистана по возвращению в Организацию договора о коллективной безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T09:18

2021-12-02T09:18

2021-12-02T09:18

в мире

армения

узбекистан

одкб

абдулазиз камилов

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. РФ будет приветствовать любые возможные шаги Узбекистана по возвращению в Организацию договора о коллективной безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям, постпред РФ при ОДКБ Микаэл Агасандян.Узбекистан в декабре 2012 года приостановил свое участие в ОДКБ. Сейчас в организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Ранее министр иностранных дел Абдулазиз Камилов заявлял, что власти Узбекистана не видят необходимости в настоящий момент возвращаться в ОДКБ, считают важной задачей отражать совместно с Россией и странами Центральной Азии точечные террористические угрозы."Мы с уважением относимся к суверенному выбору Узбекистана относительно параметров и модели взаимодействия с ОДКБ и ее государствами-членами. Несмотря на то, что Ташкент приостановил свое членство в Организации в 2012 году, исходим из важности уплотнения взаимовыгодных контактов и в целом полезной координации действий с ним, в том числе в контексте сложной ситуации в Афганистане. Узбекистан остается нашим хорошим и надежным партнером, дружественной для государств-членов ОДКБ страной", - сказал Агасандян.Он отметил, что "подтверждением такого принципиального подхода стало приглашение президенту Мирзиёеву принять участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 августа, на которое он с благодарностью откликнулся"."Не вызывает сомнений, что любые возможные шаги Ташкента навстречу нашей Организации, в том числе по восстановлению полноправного членства в ней, мы будем только приветствовать", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20211118/odkb-1759663081.html

https://ria.ru/20211014/odkb-1754534538.html

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в мире, армения, узбекистан, одкб, абдулазиз камилов, россия