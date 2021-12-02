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Ленинградская область
https://ria.ru/20211202/lenoblast-1761830502.html
Промышленники Ленобласти представили проекты развития бизнеса
Промышленники Ленобласти представили проекты развития бизнеса - РИА Новости, 02.12.2021
Промышленники Ленобласти представили проекты развития бизнеса
Тридцать предпринимателей-промышленников Ленинградской области представили проекты развития своего бизнеса в рамках программы обучения бизнес-акселерации... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:09
2021-12-02T15:09
ленинградская область
бизнес
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Тридцать предпринимателей-промышленников Ленинградской области представили проекты развития своего бизнеса в рамках программы обучения бизнес-акселерации "Среда", которая впервые прошла в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Программа бизнес-акселерации "Среда" реализуется при поддержке институтов развития бизнеса Ленинградской области ― Фонда поддержки предпринимательства, Агентства экономического развития и Центра развития промышленности.Участники-предприниматели обучались в течение шести месяцев. Они изучали продуктовый подход, новые технологии продаж и маркетинга, навыки командного управления и лидерства, а также инструменты организационных изменений и оценки бизнеса, финансовый и инвестиционный анализ. Экспертное сопровождение участников в течение всего их обучения осуществляла консалтинговая группа BITOBE.По словам собеседника агентства, среди представленных проектов, уже действующих в регионе, ― выход продукции на международный рынок, расширение производства, открытие подразделений в других регионах, выпуск новой продукции и другие. За время обучения участники не просто познакомились с производствами друг друга, но и выстроили коммерческие отношения, заключив ряд контрактов.
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бизнес, ленинградская область
15:09 02.12.2021
 

Промышленники Ленобласти представили проекты развития бизнеса

© Фото : правительство Ленинградской областиПредприниматели на площадке областного центра "Мой бизнес"
Предприниматели на площадке областного центра Мой бизнес - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Тридцать предпринимателей-промышленников Ленинградской области представили проекты развития своего бизнеса в рамках программы обучения бизнес-акселерации "Среда", которая впервые прошла в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Программа бизнес-акселерации "Среда" реализуется при поддержке институтов развития бизнеса Ленинградской области ― Фонда поддержки предпринимательства, Агентства экономического развития и Центра развития промышленности.
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Участники-предприниматели обучались в течение шести месяцев. Они изучали продуктовый подход, новые технологии продаж и маркетинга, навыки командного управления и лидерства, а также инструменты организационных изменений и оценки бизнеса, финансовый и инвестиционный анализ. Экспертное сопровождение участников в течение всего их обучения осуществляла консалтинговая группа BITOBE.
По словам собеседника агентства, среди представленных проектов, уже действующих в регионе, ― выход продукции на международный рынок, расширение производства, открытие подразделений в других регионах, выпуск новой продукции и другие. За время обучения участники не просто познакомились с производствами друг друга, но и выстроили коммерческие отношения, заключив ряд контрактов.
"Впервые мы провели бизнес-акселерацию со средними производственными предприятиями. Мы дали вам идеи для развития, и теперь будем наблюдать за их реализацией и помогать. Я желаю вам эффективно использовать механизмы поддержки, но не забывать, что гарантией успеха будет ваше понимание проекта и рыночный спрос на продукцию", ― сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
 
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