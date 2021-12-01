https://ria.ru/20211201/omikron-1761735407.html

В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"

В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона" - РИА Новости, 01.12.2021

В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"

Администрация США рассмотрит вопрос о введении дополнительных ограничений на авиасообщение с другими странами в свете распространения штамма коронавируса... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T23:24

2021-12-01T23:24

2021-12-01T23:31

распространение коронавируса

в мире

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юар

калифорния

воз

коронавирус covid-19

энтони фаучи

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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Администрация США рассмотрит вопрос о введении дополнительных ограничений на авиасообщение с другими странами в свете распространения штамма коронавируса "омикрон", заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.США в свете распространения "омикрона" с понедельника ввели ограничения на въезд в страну из восьми стран южноафриканского региона, включая ЮАР. В среду главный инфекционист США Энтони Фаучи объявил, что первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса зафиксирован в Калифорнии – самом густонаселенном американском штате."Мы намерены рассмотреть вопрос о том, потребуется ли вводить ограничения для новых стран. Очевидно, мы не хотим, чтобы эти ограничения оставались в силе постоянно, однако нам потребуется больше времени", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Представитель Белого дома подчеркнула, что о новом штамме коронавируса "многое остается неизвестно", и введенные ограничения на авиасообщения были призваны дать время медицинским экспертам на проведение необходимых исследований и тестирований.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".

https://ria.ru/20211201/fauchi-1761729064.html

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в мире, сша, юар, калифорния, воз, коронавирус covid-19, энтони фаучи, омикрон-штамм коронавируса