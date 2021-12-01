https://ria.ru/20211201/karta-1761611353.html
Лавров прокомментировал подаренную Эрдогану карту тюркского мира
Лавров прокомментировал подаренную Эрдогану карту тюркского мира - РИА Новости, 01.12.2021
Лавров прокомментировал подаренную Эрдогану карту тюркского мира
Россия тоже может обозначить на карте мира места проживания "соплеменников" разными цветами, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:07
2021-12-01T12:07
2021-12-01T19:10
в мире
реджеп тайип эрдоган
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россия тоже может обозначить на карте мира места проживания "соплеменников" разными цветами, заявил глава МИД Сергей Лавров.Так он прокомментировал карту тюркского мира, которую подарили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.Министр отметил, что нет "ничего зазорного" в том, чтобы поддерживать связи с соотечественниками."И у нас есть такой ареал из наших соплеменников и наших соотечественников, мы тоже можем покрасить карту мира в определенные цвета, придавая им различную тональность", — сказал он, выступая в Совете Федерации.Но тогда, добавил Лавров, они займут почти все регионы мира: постсоветское пространство, страны Европы, Израиль, США, Латинская Америка.Карту Эрдогану подарил глава националистической Партии национального движения республики Девлет Бахчели. В тюркский мир он включил часть регионов юга России, Восточную Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, некоторые территории Монголии и Ирана.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков как тюрколог выразил сожаление, что на ней нет красной звезды, обозначающей, что центр тюрков находится в России, на Алтае.
https://ria.ru/20211117/erdogan-1759551187.html
https://ria.ru/20211116/turtsiya-1759184709.html
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"Мы тоже можем покрасить карту в разные цвета" – Лавров о подарке Эрдогана
Лавров прокомментировал подаренную Эрдогану карту тюркского мира: "Мы тоже можем покрасить карту мира в определенные цвета... Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы поддерживать связи с соплеменниками"
2021-12-01T12:07
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в мире, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, россия
12:07 01.12.2021 (обновлено: 19:10 01.12.2021)
Лавров прокомментировал подаренную Эрдогану карту тюркского мира
Глава МИД Лавров о карте тюркского мира: мы тоже можем покрасить регионы в разные цвета