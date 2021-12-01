https://ria.ru/20211201/germaniya-1761665558.html

Немцы раскрыли план США по "Северному потоку — 2" и поставили Вашингтон на место

Немцы призвали США перестать "совать нос" в запуск "Северного потока — 2" - РИА Новости, 01.12.2021

Немцы раскрыли план США по "Северному потоку — 2" и поставили Вашингтон на место

Читатели немецкой газеты Die Zeit возмутились возможным ужесточением американской санкционной политики в отношении газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:00

2021-12-01T16:00

2021-12-01T22:59

экономика

в мире

сша

европа

германия

северный поток — 2

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155287/87/1552878798_0:40:1970:1148_1920x0_80_0_0_7b5063e37b442bb240263b145fd0850f.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit возмутились возможным ужесточением американской санкционной политики в отношении газопровода "Северный поток — 2".Накануне стало известно, что республиканцы в сенате выдвинули ультиматум по принятию оборонного бюджета США. Лидер фракции Митч Макконнелл заявил, что документ не может быть одобрен без "должного обсуждения "российской угрозы", снабжения Украины оружием и санкций против газопровода".Автор публикации в Die Zeit предположил, что действия Вашингтона могут испортить отношения между США и Германией. Многие пользователи, в свою очередь, сочли ситуацию еще более опасной."Германии, скорее всего, придется переосмыслить свои отношения с США. <…> Мы больше не должны позволять США указывать нам, что делать", — возмутился другой."Интересно, что скажут все эти убежденные сторонники трансатлантических отношений или представители фракций, во всем обвиняющих Россию и Китай. Что-то они помалкивают. Им, похоже, трудно признать, что США хуже этих стран", — добавил читатель газеты."Если "Северный поток — 2" из-за США закроют, то это будет для нас тотальным поражением и позором на весь мир. <…> Нельзя все время отмалчиваться", — забеспокоился пользователь."Опять проявляет себя империалистическое стремление диктовать остальной части мира, что она должна думать и делать. <…> США лучше не совать туда свой нос", — отметил еще один читатель."Аргументация, основанная на некой зависимости от России, не очень убедительна. <…> Кто же еще должен поставлять нам газ?" — порассуждали в комментариях.По словам источников издания Hill, республиканцам удалось добиться включения в пакет поправок проекта оборонного бюджета предложение, которое предусматривает новые ограничения против "Северного потока — 2". Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя планы американских конгрессменов, назвала попытки остановить запуск газопровода дискредитацией союзнических отношений, здравого смысла и международного права.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211129/gaz-1761313640.html

https://ria.ru/20211129/bayden-1761141803.html

https://ria.ru/20211128/aftermerkel-1760956909.html

сша

европа

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-12-01T16:00 true PT1M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире, сша, европа, германия, северный поток — 2, россия