Немцы раскрыли план США по "Северному потоку — 2" и поставили Вашингтон на место

16:00 01.12.2021 (обновлено: 22:59 01.12.2021)
Немцы призвали США перестать "совать нос" в запуск "Северного потока — 2"
Читатели Die Zeit: планы США ввести санкции против "Северного потока — 2" позорят Германию
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФрагменты труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в окрестностях города Любмин
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit возмутились возможным ужесточением американской санкционной политики в отношении газопровода "Северный поток — 2".
Накануне стало известно, что республиканцы в сенате выдвинули ультиматум по принятию оборонного бюджета США. Лидер фракции Митч Макконнелл заявил, что документ не может быть одобрен без "должного обсуждения "российской угрозы", снабжения Украины оружием и санкций против газопровода".
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Автор публикации в Die Zeit предположил, что действия Вашингтона могут испортить отношения между США и Германией. Многие пользователи, в свою очередь, сочли ситуацию еще более опасной.
"Нет, это навредит не отношениям с Германией, а самой Германии", — уверен один из них.
"Германии, скорее всего, придется переосмыслить свои отношения с США. <…> Мы больше не должны позволять США указывать нам, что делать", — возмутился другой.
"Интересно, что скажут все эти убежденные сторонники трансатлантических отношений или представители фракций, во всем обвиняющих Россию и Китай. Что-то они помалкивают. Им, похоже, трудно признать, что США хуже этих стран", — добавил читатель газеты.
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"Если "Северный поток — 2" из-за США закроют, то это будет для нас тотальным поражением и позором на весь мир. <…> Нельзя все время отмалчиваться", — забеспокоился пользователь.
"Опять проявляет себя империалистическое стремление диктовать остальной части мира, что она должна думать и делать. <…> США лучше не совать туда свой нос", — отметил еще один читатель.
"Аргументация, основанная на некой зависимости от России, не очень убедительна. <…> Кто же еще должен поставлять нам газ?" — порассуждали в комментариях.
По словам источников издания Hill, республиканцам удалось добиться включения в пакет поправок проекта оборонного бюджета предложение, которое предусматривает новые ограничения против "Северного потока — 2". Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя планы американских конгрессменов, назвала попытки остановить запуск газопровода дискредитацией союзнических отношений, здравого смысла и международного права.
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