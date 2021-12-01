07:33 01.12.2021 (обновлено: 08:58 01.12.2021)
СМИ: в проект бюджета США включили поправку против "Северного потока — 2"
Hill: в проект бюджета США включили поправку с санкциями против "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Республиканцам удалось добиться включения в пакет поправок проекта оборонного бюджета США предложение, которое предусматривает новые ограничения против "Северного потока — 2", сообщает Hill.
"Пакет поправок включает в себя предложение сенатора Джима Риша (штат Айдахо), высокопоставленного республиканца из комитета по международным отношениям, которое предполагает введение санкций против трубопровода "Северный поток — 2", — пишет издание со ссылкой на источники.
В среду законодатели рассмотрят 21 поправку к проекту оборонного бюджета. Обе партии сейчас выясняют, станет ли кто-то из сенаторов голосовать против.
"Мы только что получили новое предложение от демократов. В начале дня мы направили им предложение. <...> И я надеюсь, что получим что-то, что позволит продвинуть процесс", — заявил изданию координатор фракции республиканцев в сенате Джон Тьюн, отметив, что поправка по "Северному потоку — 2" — "это серьезно".
Ранее республиканцы проголосовали против быстрого прекращения дебатов по оборонному бюджету и принятия законопроекта простым большинством, как того хотели демократы. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл требовал рассмотрения пакета из 18 поправок, которые, в частности, вводят меры против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2", предусматривают расширение помощи Украине и другие санкции против России.
Портал Axios в конце ноября сообщил, что немецкое правительство обратилось к конгрессу США с просьбой не ужесточать санкционную политику в отношении газопровода, так как она нанесет урон трансатлантическому единству. По мнению Германии, "Северный поток — 2" не представляет угрозы для Украины, пока через ее территорию осуществляется транзит газа.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.