Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/byudzhet-1761572351.html
СМИ: в проект бюджета США включили поправку против "Северного потока — 2"
СМИ: в проект бюджета США включили поправку против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 01.12.2021
СМИ: в проект бюджета США включили поправку против "Северного потока — 2"
Республиканцам удалось добиться включения в пакет поправок проекта оборонного бюджета США предложение, которое предусматривает новые ограничения против... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T07:33
2021-12-01T08:58
в мире
сша
евросоюз
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_b0ab4d7d631d4a383d60db9eb3a3a99a.jpg
ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Республиканцам удалось добиться включения в пакет поправок проекта оборонного бюджета США предложение, которое предусматривает новые ограничения против "Северного потока — 2", сообщает Hill.В среду законодатели рассмотрят 21 поправку к проекту оборонного бюджета. Обе партии сейчас выясняют, станет ли кто-то из сенаторов голосовать против."Мы только что получили новое предложение от демократов. В начале дня мы направили им предложение. &lt;...&gt; И я надеюсь, что получим что-то, что позволит продвинуть процесс", — заявил изданию координатор фракции республиканцев в сенате Джон Тьюн, отметив, что поправка по "Северному потоку — 2" — "это серьезно".Ранее республиканцы проголосовали против быстрого прекращения дебатов по оборонному бюджету и принятия законопроекта простым большинством, как того хотели демократы. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл требовал рассмотрения пакета из 18 поправок, которые, в частности, вводят меры против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2", предусматривают расширение помощи Украине и другие санкции против России.Портал Axios в конце ноября сообщил, что немецкое правительство обратилось к конгрессу США с просьбой не ужесточать санкционную политику в отношении газопровода, так как она нанесет урон трансатлантическому единству. По мнению Германии, "Северный поток — 2" не представляет угрозы для Украины, пока через ее территорию осуществляется транзит газа."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211129/germaniya-1761275379.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-12-01T07:33
true
PT1M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_999fa1e10321dc3c48c5e8b1e7e0a638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, евросоюз, северный поток — 2, россия
07:33 01.12.2021 (обновлено: 08:58 01.12.2021)
 
СМИ: в проект бюджета США включили поправку против "Северного потока — 2"

Hill: в проект бюджета США включили поправку с санкциями против "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Республиканцам удалось добиться включения в пакет поправок проекта оборонного бюджета США предложение, которое предусматривает новые ограничения против "Северного потока — 2", сообщает Hill.

"Пакет поправок включает в себя предложение сенатора Джима Риша (штат Айдахо), высокопоставленного республиканца из комитета по международным отношениям, которое предполагает введение санкций против трубопровода "Северный поток — 2", — пишет издание со ссылкой на источники.

В среду законодатели рассмотрят 21 поправку к проекту оборонного бюджета. Обе партии сейчас выясняют, станет ли кто-то из сенаторов голосовать против.
"Мы только что получили новое предложение от демократов. В начале дня мы направили им предложение. <...> И я надеюсь, что получим что-то, что позволит продвинуть процесс", — заявил изданию координатор фракции республиканцев в сенате Джон Тьюн, отметив, что поправка по "Северному потоку — 2" — "это серьезно".
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 14:34
В МИД Германии рассказали о диалоге с США по "Северному потоку — 2"
Ранее республиканцы проголосовали против быстрого прекращения дебатов по оборонному бюджету и принятия законопроекта простым большинством, как того хотели демократы. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл требовал рассмотрения пакета из 18 поправок, которые, в частности, вводят меры против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2", предусматривают расширение помощи Украине и другие санкции против России.
Портал Axios в конце ноября сообщил, что немецкое правительство обратилось к конгрессу США с просьбой не ужесточать санкционную политику в отношении газопровода, так как она нанесет урон трансатлантическому единству. По мнению Германии, "Северный поток — 2" не представляет угрозы для Украины, пока через ее территорию осуществляется транзит газа.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
 
В миреСШАЕвросоюзСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
23:24В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"
23:13Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина
23:03Oxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"
23:00Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источник
22:44Устроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризме
22:38ВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении
Лента новостейМолния
На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в ПодмосковьеВ США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестеринаOxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источникУстроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризмеВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении