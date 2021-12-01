https://ria.ru/20211201/byudzhet-1761572351.html

СМИ: в проект бюджета США включили поправку против "Северного потока — 2"

СМИ: в проект бюджета США включили поправку против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 01.12.2021

СМИ: в проект бюджета США включили поправку против "Северного потока — 2"

Республиканцам удалось добиться включения в пакет поправок проекта оборонного бюджета США предложение, которое предусматривает новые ограничения против... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T07:33

2021-12-01T07:33

2021-12-01T08:58

в мире

сша

евросоюз

северный поток — 2

россия

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ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Республиканцам удалось добиться включения в пакет поправок проекта оборонного бюджета США предложение, которое предусматривает новые ограничения против "Северного потока — 2", сообщает Hill.В среду законодатели рассмотрят 21 поправку к проекту оборонного бюджета. Обе партии сейчас выясняют, станет ли кто-то из сенаторов голосовать против."Мы только что получили новое предложение от демократов. В начале дня мы направили им предложение. <...> И я надеюсь, что получим что-то, что позволит продвинуть процесс", — заявил изданию координатор фракции республиканцев в сенате Джон Тьюн, отметив, что поправка по "Северному потоку — 2" — "это серьезно".Ранее республиканцы проголосовали против быстрого прекращения дебатов по оборонному бюджету и принятия законопроекта простым большинством, как того хотели демократы. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл требовал рассмотрения пакета из 18 поправок, которые, в частности, вводят меры против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2", предусматривают расширение помощи Украине и другие санкции против России.Портал Axios в конце ноября сообщил, что немецкое правительство обратилось к конгрессу США с просьбой не ужесточать санкционную политику в отношении газопровода, так как она нанесет урон трансатлантическому единству. По мнению Германии, "Северный поток — 2" не представляет угрозы для Украины, пока через ее территорию осуществляется транзит газа."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211129/germaniya-1761275379.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-12-01T07:33 true PT1M46S

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в мире, сша, евросоюз, северный поток — 2, россия