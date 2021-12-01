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Матвиенко назвала противостояние США "Северному потоку — 2" трагикомедией
Матвиенко назвала противостояние США "Северному потоку — 2" трагикомедией - РИА Новости, 01.12.2021
Матвиенко назвала противостояние США "Северному потоку — 2" трагикомедией
Непрекращающиеся попытки США противостоять Северному потоку-2 стали уже трагикомическим сюжетом, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:09
2021-12-01T14:58
сша
экономика
совет федерации рф
валентина матвиенко
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Непрекращающиеся попытки США противостоять Северному потоку-2 стали уже трагикомическим сюжетом, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя планы американских конгрессменов рассмотреть новый пакет санкций против проекта."Это уже какой-то трагикомедийный сюжет. "Северный поток" уже построен, во-вторых, это сугубо коммерческий проект с участием не только российских, но и европейских компаний", - сказала она."Это уже запредельная история, здесь нет ни логики, ни аргументов. Это полная дискредитация союзнических отношений и вообще логики, здравого смысла и международного права", - заявила она журналистам."Германия, другие европейские страны, компании, которые участвовали в строительстве газопровода, проглотят это, промолчат, - тогда уже говорить о суверенитете Евросоюза, европейских государств просто не приходится", - подчеркнула она.
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сша, экономика, совет федерации рф, валентина матвиенко, северный поток — 2, россия
14:09 01.12.2021 (обновлено: 14:58 01.12.2021)
 
Матвиенко назвала противостояние США "Северному потоку — 2" трагикомедией

Спикер СФ Матвиенко назвала попытки США противостоять "Северному потоку — 2" трагикомедией

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Непрекращающиеся попытки США противостоять Северному потоку-2 стали уже трагикомическим сюжетом, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя планы американских конгрессменов рассмотреть новый пакет санкций против проекта.
"Это уже какой-то трагикомедийный сюжет. "Северный поток" уже построен, во-вторых, это сугубо коммерческий проект с участием не только российских, но и европейских компаний", - сказала она.
"Это уже запредельная история, здесь нет ни логики, ни аргументов. Это полная дискредитация союзнических отношений и вообще логики, здравого смысла и международного права", - заявила она журналистам.
"Германия, другие европейские страны, компании, которые участвовали в строительстве газопровода, проглотят это, промолчат, - тогда уже говорить о суверенитете Евросоюза, европейских государств просто не приходится", - подчеркнула она.
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СШАЭкономикаСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоСеверный поток — 2Россия
 
 
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