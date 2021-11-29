https://ria.ru/20211129/omikron-1761338855.html

В Испании выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Испании выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 29.11.2021

В Испании выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай нового штамма коронавируса "омикрон" выявлен в Испании, сообщает Университетская больница Грегорио Мараньона в Мадриде. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T19:39

2021-11-29T19:39

2021-11-29T22:01

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МАДРИД, 29 ноя – РИА Новости. Первый случай нового штамма коронавируса "омикрон" выявлен в Испании, сообщает Университетская больница Грегорио Мараньона в Мадриде."Служба микробиологии больницы Грегорио Мараньона в Мадриде сообщает о первом подтверждении варианта "омикрон" в Испании. Речь идет о путешественнике из ЮАР", - говорится в сообщении больницы в Twitter. Там также уточнили, что "пациент чувствует себя хорошо".Пациенту 51 год, он вернулся из ЮАР 28 ноября с пересадкой в Амстердаме, сообщил совет по здравоохранению Мадрида. Региональные власти также заверили, что отслеживают ситуацию с другими пассажирами рейса, с которыми контактировал заболевший. Сейчас у пациента легкие симптомы заболевания и он находится на карантине.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способно выявлять новый штамм.

https://ria.ru/20211129/omikron-1761304799.html

испания

юар

мадрид (город)

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