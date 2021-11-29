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Байден оценил необходимость вводить дополнительные меры из-за "омикрона"

Байден оценил необходимость вводить дополнительные меры из-за "омикрона" - РИА Новости, 29.11.2021

Байден оценил необходимость вводить дополнительные меры из-за "омикрона"

Власти США не считают, что для борьбы с распространением нового штамма "омикрон" COVID-19 потребуется принятие "дополнительных мер", но готовы принять их в... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T20:16

2021-11-29T20:16

2021-11-29T20:25

в мире

сша

джо байден

омикрон-штамм коронавируса

распространение коронавируса

юар

воз

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Власти США не считают, что для борьбы с распространением нового штамма "омикрон" COVID-19 потребуется принятие "дополнительных мер", но готовы принять их в случае необходимости, заявил в понедельник президент страны Джо Байден."Я хотел бы повторить слова доктора Фаучи (главного инфекциониста США - ред.) о том, что вакцинация гарантирует по меньшей мере какую-то защиту от нового штамма коронавируса, а бустерная прививка значительно усиливает нашу защиту. Мы пока не считаем, что потребуются дополнительные меры", - сказал глава государства в ходе выступления, посвященного борьбе с распространением нового штамма коронавируса. При этом он подчеркнул, что его администрация готова принять такие меры, если будет необходимо.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".По данным ВОЗ, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока.

https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761329496.html

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в мире, сша, джо байден, омикрон-штамм коронавируса, юар, воз, коронавирус covid-19