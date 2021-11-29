https://ria.ru/20211129/egipet-1761270710.html

Эксперты заявили, что отказов от туров в Египет из-за омикрон-штамма нет

Эксперты заявили, что отказов от туров в Египет из-за омикрон-штамма нет - РИА Новости, 29.11.2021

Эксперты заявили, что отказов от туров в Египет из-за омикрон-штамма нет

Российские туроператоры не фиксируют отказов от путевок в Египет на фоне распространения омикрон-штамма, направление продолжает оставаться хитом на новогодние... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:51

2021-11-29T14:51

2021-11-29T14:51

туризм

египет

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новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры не фиксируют отказов от путевок в Египет на фоне распространения омикрон-штамма, направление продолжает оставаться хитом на новогодние праздники, сообщили РИА Новости представители отрасли.В Tez Tour заявили об отсутствии отказов от поездок в Египет из-за омикрона и высказанного сенатором Владимиром Круглым предложения о закрытии авиасообщения с этой страной. "Направление занимает лидирующую позицию по числу бронирований на новогодние праздники", — добавила пиар-директор компании Елизавета Тимошенко.Отказов от путевок в Египет не получают и в туроператоре Anex Tour, а также в сети турагентств OnlineTur.ru. "Тренда на аннуляцию туров пока не замечено. Продажи идут активно", — рассказал директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов. В обеих компаниях также отметили, что Египет пока остается самым востребованным направлением на Новый год для России.Тимошенко уточнила, что доля Египта в структуре продаж на праздничные даты занимает порядка 40 процентов. "Активно заявки также поступали на минувших выходных, так как отели поддержали Черную пятницу", — заключила она.Ранее ряд стран ограничил авиасообщение с восемью государствами Африки, в том числе с ЮАР. При этом накануне исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила агентству, что о закрытии Египта для туристов повода беспокоиться пока нет.

https://ria.ru/20211129/yaponiya-1761201424.html

https://ria.ru/20211128/zakrytie-1761167684.html

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