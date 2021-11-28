https://ria.ru/20211128/zakrytie-1761167684.html

В АТОР успокоили россиян насчет закрытия Египта из-за омикрон-штамма

В АТОР успокоили россиян насчет закрытия Египта из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 28.11.2021

В АТОР успокоили россиян насчет закрытия Египта из-за омикрон-штамма

У россиян пока нет повода беспокоиться по поводу закрытия Египта из-за нового штамма коронавируса "омикрон", сообщила РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T19:39

2021-11-28T19:39

2021-11-28T19:42

туризм

египет

юар

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. У россиян пока нет повода беспокоиться по поводу закрытия Египта из-за нового штамма коронавируса "омикрон", сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."По данным Роспотребнадзора, по состоянию на воскресенье, 28 ноября, ни одного случая заражения штаммом "омикрон", в том числе у вернувшихся из-за рубежа нет. Регулярное и чартерное авиасообщение с Египтом осуществляется в плановом порядке, у туристов пока нет повода для беспокойства", - сказала Ломидзе.Она также прокомментировала заявление сенатора, заслуженного врача РФ Владимира Круглого, который считает, что штамм "омикрон" уже в России, скорее всего, присутствует, а источником его распространения в РФ могут быть люди, которые посещали Египет. По его мнению, "нужно закрывать авиасообщение с Египтом, пока новый штамм не будет изучен". По словам Ломидзе, это заявление сенатора вызвало "массу вопросов", из-за чего туристы "весь день 28 ноября обращались к своим турагентам с вопросами о том, состоятся ли их туры в декабре и январе". Она добавила, что, по её сведениям, никто в правительстве или оперштабе в настоящий момент всерьез не рассматривает вариант "закрытия Египта".Ломидзе уточнила, что по предварительным данным АТОР, на вылеты в конце декабря – начале января туры в Египет уже забронировали порядка 80-100 тысяч туристов. При средней стоимости новогоднего тура в 80 тысяч рублей на двоих, сумма забронированных турпакетов на Новый и год и новогодние каникулы в Египет может достигать 4 миллиарда рублей.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761138775.html

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