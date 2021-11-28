https://ria.ru/20211128/zakrytie-1761167684.html
В АТОР успокоили россиян насчет закрытия Египта из-за омикрон-штамма
В АТОР успокоили россиян насчет закрытия Египта из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 28.11.2021
В АТОР успокоили россиян насчет закрытия Египта из-за омикрон-штамма
У россиян пока нет повода беспокоиться по поводу закрытия Египта из-за нового штамма коронавируса "омикрон", сообщила РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T19:39
2021-11-28T19:39
2021-11-28T19:42
туризм
египет
юар
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. У россиян пока нет повода беспокоиться по поводу закрытия Египта из-за нового штамма коронавируса "омикрон", сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."По данным Роспотребнадзора, по состоянию на воскресенье, 28 ноября, ни одного случая заражения штаммом "омикрон", в том числе у вернувшихся из-за рубежа нет. Регулярное и чартерное авиасообщение с Египтом осуществляется в плановом порядке, у туристов пока нет повода для беспокойства", - сказала Ломидзе.Она также прокомментировала заявление сенатора, заслуженного врача РФ Владимира Круглого, который считает, что штамм "омикрон" уже в России, скорее всего, присутствует, а источником его распространения в РФ могут быть люди, которые посещали Египет. По его мнению, "нужно закрывать авиасообщение с Египтом, пока новый штамм не будет изучен". По словам Ломидзе, это заявление сенатора вызвало "массу вопросов", из-за чего туристы "весь день 28 ноября обращались к своим турагентам с вопросами о том, состоятся ли их туры в декабре и январе". Она добавила, что, по её сведениям, никто в правительстве или оперштабе в настоящий момент всерьез не рассматривает вариант "закрытия Египта".Ломидзе уточнила, что по предварительным данным АТОР, на вылеты в конце декабря – начале января туры в Египет уже забронировали порядка 80-100 тысяч туристов. При средней стоимости новогоднего тура в 80 тысяч рублей на двоих, сумма забронированных турпакетов на Новый и год и новогодние каникулы в Египет может достигать 4 миллиарда рублей.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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египет, юар, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, россия, коронавирус в россии, владимир круглый, омикрон-штамм коронавируса
19:39 28.11.2021 (обновлено: 19:42 28.11.2021)
В АТОР успокоили россиян насчет закрытия Египта из-за омикрон-штамма
АТОР: у россиян нет причин беспокоиться насчет закрытия Египта из-за омикрон-штамма