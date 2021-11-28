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Омикрон-штамм уже есть в России, заявил сенатор
Омикрон-штамм уже есть в России, заявил сенатор - РИА Новости, 28.11.2021
Омикрон-штамм уже есть в России, заявил сенатор
Африканский штамм "омикрон" уже есть в России, источником его распространения могут быть российские туристы, побывавшие в Египте, считает сенатор Владимир... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T13:22
2021-11-28T16:36
распространение коронавируса
общество
египет
россия
коронавирус covid-19
ботсвана
чехия
евросоюз
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Африканский штамм "омикрон" уже есть в России, источником его распространения могут быть российские туристы, побывавшие в Египте, считает сенатор Владимир Круглый.Заслуженный врач России призвал закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока омикрон-вариант не будет изучен. С его точки зрения, за приезжающими из Египта в любом случае "нужно устанавливать медицинское наблюдение". Круглый заявил, что в России "достаточно мягкий" контроль за въезжающими из-за рубежа и напомнил о жестких противоэпидемических мерах в Израиле.Как отметил сенатор, по мнению экспертов, вакцинация поможет смягчить действие омикрон-штамма. При этом он не исключил, что этот вариант SARS-CoV-2 "может представлять угрозу даже для привитых".Омикрон-штамм SARS-CoV-2Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
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общество, египет, россия, коронавирус covid-19, ботсвана, чехия, евросоюз, здоровье - общество, коронавирус в россии, владимир круглый, омикрон-штамм коронавируса
13:22 28.11.2021 (обновлено: 16:36 28.11.2021)
 
Омикрон-штамм уже есть в России, заявил сенатор

Сенатор Круглый заявил, что омикрон-штамм коронавируса уже есть в России

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Африканский штамм "омикрон" уже есть в России, источником его распространения могут быть российские туристы, побывавшие в Египте, считает сенатор Владимир Круглый.

"Штамм "омикрон" уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет", — сказал он.

Заслуженный врач России призвал закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока омикрон-вариант не будет изучен. С его точки зрения, за приезжающими из Египта в любом случае "нужно устанавливать медицинское наблюдение". Круглый заявил, что в России "достаточно мягкий" контроль за въезжающими из-за рубежа и напомнил о жестких противоэпидемических мерах в Израиле.
Как отметил сенатор, по мнению экспертов, вакцинация поможет смягчить действие омикрон-штамма. При этом он не исключил, что этот вариант SARS-CoV-2 "может представлять угрозу даже для привитых".

Омикрон-штамм SARS-CoV-2

Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
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По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
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Распространение коронавирусаОбществоЕгипетРоссияКоронавирус COVID-19БотсванаЧехияЕвросоюзЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииВладимир КруглыйОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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