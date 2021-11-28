13:22 28.11.2021 (обновлено: 16:36 28.11.2021)
Омикрон-штамм уже есть в России, заявил сенатор
Сенатор Круглый заявил, что омикрон-штамм коронавируса уже есть в России
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Африканский штамм "омикрон" уже есть в России, источником его распространения могут быть российские туристы, побывавшие в Египте, считает сенатор Владимир Круглый.
"Штамм "омикрон" уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет", — сказал он.
Заслуженный врач России призвал закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока омикрон-вариант не будет изучен. С его точки зрения, за приезжающими из Египта в любом случае "нужно устанавливать медицинское наблюдение". Круглый заявил, что в России "достаточно мягкий" контроль за въезжающими из-за рубежа и напомнил о жестких противоэпидемических мерах в Израиле.
Как отметил сенатор, по мнению экспертов, вакцинация поможет смягчить действие омикрон-штамма. При этом он не исключил, что этот вариант SARS-CoV-2 "может представлять угрозу даже для привитых".
Омикрон-штамм SARS-CoV-2
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.