https://ria.ru/20211129/baskov-1761275991.html

Басков удивил поклонников черным маникюром и тату

Басков удивил поклонников черным маникюром и тату - РИА Новости, 29.11.2021

Басков удивил поклонников черным маникюром и тату

Николай Басков удивил поклонников молодежным имиджем – на фотографии в Instagram он предстал перед поклонниками с черным маникюром и тату на шее. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:43

2021-11-29T14:43

2021-11-29T14:43

шоубиз

знаменитости

николай басков

шоу-бизнес

даня милохин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754432818_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_ae0218a9c0bbd44137c37bc4eef4a399.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Николай Басков удивил поклонников молодежным имиджем – на фотографии в Instagram он предстал перед поклонниками с черным маникюром и тату на шее.В комментариях звезду поддержали знаменитости, в том числе Сергей Лазарев и Ирина Нельсон. Однако другие поклонники укорили артиста за смену образа.Таким образом, смену имиджа многие поклонники певца объяснили его общением с блогерами и Даней Милохиным, который часто любит эпатировать фанатов новым цветом волос, маникюром, аксессуарами и элементами одежды.В частности, на премии "Муз-ТВ" в этом году Милохин появился на красной дорожке в костюме-половине. С одной стороны он был сделан как строгий костюм, с другой — как девичье розовое платье с пышной короткой юбкой.

https://ria.ru/20211018/baskov-1755060329.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, николай басков, шоу-бизнес, даня милохин