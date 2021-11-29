https://ria.ru/20211129/baskov-1761275991.html
Басков удивил поклонников черным маникюром и тату
Басков удивил поклонников черным маникюром и тату - РИА Новости, 29.11.2021
Басков удивил поклонников черным маникюром и тату
Николай Басков удивил поклонников молодежным имиджем – на фотографии в Instagram он предстал перед поклонниками с черным маникюром и тату на шее. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:43
2021-11-29T14:43
2021-11-29T14:43
шоубиз
знаменитости
николай басков
шоу-бизнес
даня милохин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754432818_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_ae0218a9c0bbd44137c37bc4eef4a399.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Николай Басков удивил поклонников молодежным имиджем – на фотографии в Instagram он предстал перед поклонниками с черным маникюром и тату на шее.В комментариях звезду поддержали знаменитости, в том числе Сергей Лазарев и Ирина Нельсон. Однако другие поклонники укорили артиста за смену образа.Таким образом, смену имиджа многие поклонники певца объяснили его общением с блогерами и Даней Милохиным, который часто любит эпатировать фанатов новым цветом волос, маникюром, аксессуарами и элементами одежды.В частности, на премии "Муз-ТВ" в этом году Милохин появился на красной дорожке в костюме-половине. С одной стороны он был сделан как строгий костюм, с другой — как девичье розовое платье с пышной короткой юбкой.
https://ria.ru/20211018/baskov-1755060329.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754432818_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_45095a8e5f21c1577fe1ee5525cc8a5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, николай басков, шоу-бизнес, даня милохин
Басков удивил поклонников черным маникюром и тату
Басков удивил поклонников в социальных сетях черным маникюром и тату