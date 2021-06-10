https://ria.ru/20210610/fadeev-1736414480.html

"Я увидел агонию": Фадеев прокомментировал премию "Муз-ТВ"

"Я увидел агонию": Фадеев прокомментировал премию "Муз-ТВ" - РИА Новости, 10.06.2021

"Я увидел агонию": Фадеев прокомментировал премию "Муз-ТВ"

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в Instagram пост, в котором высказал свое мнение по поводу премии "Муз-ТВ 2021", вызвавшей множество споров и... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:03

2021-06-10T12:03

2021-06-10T12:06

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в Instagram пост, в котором высказал свое мнение по поводу премии "Муз-ТВ 2021", вызвавшей множество споров и скандалов в отечественном шоубизе. По словам одного из самых успешных российских продюсеров, сейчас в музыкальной индустрии преобладают фрики, и настоящих артистов среди них встретить непросто. В комментариях многие пользователи поддержали его позицию. "Согласна с Вами, это агония", "Абсолютно верно", — отметили они. Ранее премию "Муз-ТВ 2021" критиковали зрители, блогеры и представители отечественного шоу-бизнеса. Многим не понравились вызывающие наряды и поведение некоторых гостей, например, Дани Милохина. Звезда TikTok появился на красной дорожке в костюме-половине. С одной стороны он был сделан как строгий костюм, с другой — как девичье розовое платье с пышной короткой юбкой. Не все поняли, для чего Филипп Киркоров и Давид Манукян инсценировали "однополое бракосочетание", приехав на премию в свадебном кортеже и в сопровождении полуголых танцоров. Спустя несколько дней после церемонии "Муз-ТВ" Роскомнадзор сообщил, что проанализирует эфир премии на предмет нарушений закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

https://ria.ru/20210610/krapivina-1736384950.html

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новости культуры, даня милохин, давид манукян (dava), филипп киркоров, шоу-бизнес, знаменитости, максим фадеев, звезды