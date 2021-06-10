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Шоубиз
https://ria.ru/20210610/fadeev-1736414480.html
"Я увидел агонию": Фадеев прокомментировал премию "Муз-ТВ"
"Я увидел агонию": Фадеев прокомментировал премию "Муз-ТВ" - РИА Новости, 10.06.2021
"Я увидел агонию": Фадеев прокомментировал премию "Муз-ТВ"
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в Instagram пост, в котором высказал свое мнение по поводу премии "Муз-ТВ 2021", вызвавшей множество споров и... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:03
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новости культуры
даня милохин
давид манукян (dava)
филипп киркоров
шоубиз
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знаменитости
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в Instagram пост, в котором высказал свое мнение по поводу премии "Муз-ТВ 2021", вызвавшей множество споров и скандалов в отечественном шоубизе. По словам одного из самых успешных российских продюсеров, сейчас в музыкальной индустрии преобладают фрики, и настоящих артистов среди них встретить непросто. В комментариях многие пользователи поддержали его позицию. "Согласна с Вами, это агония", "Абсолютно верно", — отметили они. Ранее премию "Муз-ТВ 2021" критиковали зрители, блогеры и представители отечественного шоу-бизнеса. Многим не понравились вызывающие наряды и поведение некоторых гостей, например, Дани Милохина. Звезда TikTok появился на красной дорожке в костюме-половине. С одной стороны он был сделан как строгий костюм, с другой — как девичье розовое платье с пышной короткой юбкой. Не все поняли, для чего Филипп Киркоров и Давид Манукян инсценировали "однополое бракосочетание", приехав на премию в свадебном кортеже и в сопровождении полуголых танцоров. Спустя несколько дней после церемонии "Муз-ТВ" Роскомнадзор сообщил, что проанализирует эфир премии на предмет нарушений закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
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новости культуры, даня милохин, давид манукян (dava), филипп киркоров, шоу-бизнес, знаменитости, максим фадеев, звезды

"Я увидел агонию": Фадеев прокомментировал премию "Муз-ТВ"

12:03 10.06.2021 (обновлено: 12:06 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссёр Максим Фадеев
Режиссёр Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в Instagram пост, в котором высказал свое мнение по поводу премии "Муз-ТВ 2021", вызвавшей множество споров и скандалов в отечественном шоубизе.
По словам одного из самых успешных российских продюсеров, сейчас в музыкальной индустрии преобладают фрики, и настоящих артистов среди них встретить непросто.
"Сегодня не модно быть умным, уникальным в своих идеях и т.д. Сегодня — время копий. Обычных, дешевых подделок под настоящее! Но это время очень быстро уходит. Это как молекулярная кухня, ешь вроде селедку, а вкус клубники. Интересно, но быстро надоедает и хочется обычной, настоящей клубники! Лично я увидел — агонию!" — написал Фадеев.
В комментариях многие пользователи поддержали его позицию. "Согласна с Вами, это агония", "Абсолютно верно", — отметили они.
Ранее премию "Муз-ТВ 2021" критиковали зрители, блогеры и представители отечественного шоу-бизнеса. Многим не понравились вызывающие наряды и поведение некоторых гостей, например, Дани Милохина. Звезда TikTok появился на красной дорожке в костюме-половине. С одной стороны он был сделан как строгий костюм, с другой — как девичье розовое платье с пышной короткой юбкой.
Не все поняли, для чего Филипп Киркоров и Давид Манукян инсценировали "однополое бракосочетание", приехав на премию в свадебном кортеже и в сопровождении полуголых танцоров.
Спустя несколько дней после церемонии "Муз-ТВ" Роскомнадзор сообщил, что проанализирует эфир премии на предмет нарушений закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
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