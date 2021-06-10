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Экс-продюсер Лободы ответила Киркорову на обвинения в гомофобии
Экс-продюсер Лободы ответила Киркорову на обвинения в гомофобии - РИА Новости, 10.06.2021
Экс-продюсер Лободы ответила Киркорову на обвинения в гомофобии
Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина на обвинения Филипа Киркорова в гомофобии ответила, что образом жизни ежедневно доказывает свою... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T01:33
2021-06-10T01:33
2021-06-10T01:33
шоубиз
давид манукян (dava)
светлана лобода
муз-тв (премия)
филипп киркоров
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина на обвинения Филипа Киркорова в гомофобии ответила, что образом жизни ежедневно доказывает свою толерантность, об этом Крапивина сказала в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.Ранее Крапивина назвала одну из публикаций рэп-исполнителя Давида Манукяна (Dava), на которой он запечатлён вместе с Киркоровым на премии Муз-ТВ, паноптикумом в чистом виде. На что Киркоров заявил, что ему дико слышать от современного человека, что он отвергает любые формы гомофобии, трансфобии и дискриминации.Она добавила, что ее комментарий был "не самым корректным", однако он был направлен "не против геев, а адресован бесталанным паразитам", которых Киркоров якобы "привлекает в свою жизнь и демонстрирует миру".Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщила РИА Новости, что ведомство проанализирует эфир премии Муз-ТВ на предмет нарушений закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, как напомнили в ведомстве, запрещена для распространения среди детей и может распространяться только со знаком информационной продукции "18+" в ночное время.
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давид манукян (dava), светлана лобода, муз-тв (премия), филипп киркоров, общество