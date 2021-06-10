https://ria.ru/20210610/krapivina-1736384950.html

Экс-продюсер Лободы ответила Киркорову на обвинения в гомофобии

Экс-продюсер Лободы ответила Киркорову на обвинения в гомофобии - РИА Новости, 10.06.2021

Экс-продюсер Лободы ответила Киркорову на обвинения в гомофобии

Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина на обвинения Филипа Киркорова в гомофобии ответила, что образом жизни ежедневно доказывает свою... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T01:33

2021-06-10T01:33

2021-06-10T01:33

шоубиз

давид манукян (dava)

светлана лобода

муз-тв (премия)

филипп киркоров

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина на обвинения Филипа Киркорова в гомофобии ответила, что образом жизни ежедневно доказывает свою толерантность, об этом Крапивина сказала в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.Ранее Крапивина назвала одну из публикаций рэп-исполнителя Давида Манукяна (Dava), на которой он запечатлён вместе с Киркоровым на премии Муз-ТВ, паноптикумом в чистом виде. На что Киркоров заявил, что ему дико слышать от современного человека, что он отвергает любые формы гомофобии, трансфобии и дискриминации.Она добавила, что ее комментарий был "не самым корректным", однако он был направлен "не против геев, а адресован бесталанным паразитам", которых Киркоров якобы "привлекает в свою жизнь и демонстрирует миру".Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщила РИА Новости, что ведомство проанализирует эфир премии Муз-ТВ на предмет нарушений закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, как напомнили в ведомстве, запрещена для распространения среди детей и может распространяться только со знаком информационной продукции "18+" в ночное время.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид манукян (dava), светлана лобода, муз-тв (премия), филипп киркоров, общество