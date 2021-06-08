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Шоубиз
https://ria.ru/20210608/roskomnadzor-1736186790.html
Роскомнадзор проверит эфир премии "Муз-ТВ" на гей-пропаганду
Роскомнадзор проверит эфир премии "Муз-ТВ" на гей-пропаганду - РИА Новости, 08.06.2021
Роскомнадзор проверит эфир премии "Муз-ТВ" на гей-пропаганду
Роскомнадзор проанализирует эфир премии Муз-ТВ на предмет нарушений закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщили... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:31
2021-06-08T17:54
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муз-тв (премия)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Роскомнадзор проанализирует эфир премии Муз-ТВ на предмет нарушений закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, как напомнили в ведомстве, запрещена для распространения среди детей и может распространяться только со знаком информационной продукции "18+" в ночное время."Следует также отметить, что на афишах премии организаторами указан знак информационной продукции "6+". В данном случае полагаем, что следует провести проверку не только трансляции премии, но и самого мероприятия на предмет соответствия нормам действующего законодательства РФ. Однако проведение такого рода государственного контроля не входит в полномочия Роскомнадзора", - уточнили в ведомстве.За распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, Кодексом РФ об административных правонарушениях, как добавили в Роскомнадзоре, предусмотрено наказание в виде административного штрафа на должностных лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц – 1 миллион рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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россия, шоу-бизнес, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), муз-тв (премия)

Роскомнадзор проверит эфир премии "Муз-ТВ" на гей-пропаганду

17:31 08.06.2021 (обновлено: 17:54 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремия МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"
Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Роскомнадзор проанализирует эфир премии Муз-ТВ на предмет нарушений закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор проанализирует записи эфира телеканала "Муз-ТВ" с трансляцией премии на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В случае выявления нарушений Роскомнадзором будут приняты соответствующие меры реагирования", - рассказали в пресс-службе.
Информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, как напомнили в ведомстве, запрещена для распространения среди детей и может распространяться только со знаком информационной продукции "18+" в ночное время.
"Следует также отметить, что на афишах премии организаторами указан знак информационной продукции "6+". В данном случае полагаем, что следует провести проверку не только трансляции премии, но и самого мероприятия на предмет соответствия нормам действующего законодательства РФ. Однако проведение такого рода государственного контроля не входит в полномочия Роскомнадзора", - уточнили в ведомстве.
За распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, Кодексом РФ об административных правонарушениях, как добавили в Роскомнадзоре, предусмотрено наказание в виде административного штрафа на должностных лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц – 1 миллион рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Участники ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света
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