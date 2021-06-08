https://ria.ru/20210608/roskomnadzor-1736186790.html

Роскомнадзор проверит эфир премии "Муз-ТВ" на гей-пропаганду

Роскомнадзор проверит эфир премии "Муз-ТВ" на гей-пропаганду - РИА Новости, 08.06.2021

Роскомнадзор проверит эфир премии "Муз-ТВ" на гей-пропаганду

Роскомнадзор проанализирует эфир премии Муз-ТВ на предмет нарушений закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщили... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:31

2021-06-08T17:31

2021-06-08T17:54

шоубиз

россия

шоу-бизнес

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

муз-тв (премия)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Роскомнадзор проанализирует эфир премии Муз-ТВ на предмет нарушений закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, как напомнили в ведомстве, запрещена для распространения среди детей и может распространяться только со знаком информационной продукции "18+" в ночное время."Следует также отметить, что на афишах премии организаторами указан знак информационной продукции "6+". В данном случае полагаем, что следует провести проверку не только трансляции премии, но и самого мероприятия на предмет соответствия нормам действующего законодательства РФ. Однако проведение такого рода государственного контроля не входит в полномочия Роскомнадзора", - уточнили в ведомстве.За распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, Кодексом РФ об административных правонарушениях, как добавили в Роскомнадзоре, предусмотрено наказание в виде административного штрафа на должностных лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц – 1 миллион рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

https://ria.ru/20210605/premiya-1735798586.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), муз-тв (премия)