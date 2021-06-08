Роскомнадзор проверит эфир премии "Муз-ТВ" на гей-пропаганду
17:31 08.06.2021 (обновлено: 17:54 08.06.2021)
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Роскомнадзор проанализирует эфир премии Муз-ТВ на предмет нарушений закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор проанализирует записи эфира телеканала "Муз-ТВ" с трансляцией премии на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В случае выявления нарушений Роскомнадзором будут приняты соответствующие меры реагирования", - рассказали в пресс-службе.
Информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, как напомнили в ведомстве, запрещена для распространения среди детей и может распространяться только со знаком информационной продукции "18+" в ночное время.
"Следует также отметить, что на афишах премии организаторами указан знак информационной продукции "6+". В данном случае полагаем, что следует провести проверку не только трансляции премии, но и самого мероприятия на предмет соответствия нормам действующего законодательства РФ. Однако проведение такого рода государственного контроля не входит в полномочия Роскомнадзора", - уточнили в ведомстве.
За распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, Кодексом РФ об административных правонарушениях, как добавили в Роскомнадзоре, предусмотрено наказание в виде административного штрафа на должностных лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц – 1 миллион рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.